Po deseti letech seminářů nabízí Markétina dopravní výchova bezplatný e-learning

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  8:30
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Praha 26. října 2026 (PROTEXT) - Pedagogové mateřských, základních i středních škol se od 26. 10. 2026 mohou vzdělávat v dopravní výchově online. Markétin dopravní e-learning je zdarma, zabere přibližně čtyři až šest hodin a dá se procházet po částech, kdykoli a odkudkoli. Navazuje na deset let prezenčních seminářů a na zpětnou vazbu od více než dvou tisíc pedagogů. Prezenční semináře přitom nekončí: e-learning je doplňuje a otevírá vzdělávání i těm, kdo se na seminář dostat nemohou.

Postaveno na zkušenostech z praxe

Tým silniční bezpečnosti pořádá semináře dopravní výchovy pro pedagogy v rámci projektu Markétina dopravní výchova už desátým rokem. Dokud byla akreditace pro kurzy malého rozsahu, byly semináře akreditované také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2017 proškolil více než 2 200 pedagogů, o nichž nasbíral zpětnou vazbu. Téměř 99 % pedagogů hodnotí seminář jako výborný nebo velmi dobrý, odbornost lektorů dostala jedničku od 98,6 % z nich a 96 % má zájem o další materiály.

„Z hodnocení víme, co pedagogům na seminářích nejvíc pomáhá: konkrétní nápady do výuky, srozumitelně vysvětlená legislativa a materiály, které můžou hned použít. Právě to jsme se snažili přenést do e-learningu,“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Proč e-learning, když semináře fungují?

Před zahájením prací na e-learningu provedl Tým silniční bezpečnosti v roce 2024 vlastní online průzkum, kterého se zúčastnilo 207 pedagogů. Nejde o reprezentativní šetření, výsledky ale ukázaly zajímavé informace. Během studia na výuku dopravní výchovy se 68 % respondentů vůbec nepřipravovalo a téměř 39 % nikdy neabsolvovalo žádný seminář dopravní výchovy. Čtvrtina uvedla, že na jejich pracovišti za posledních deset let seminářem neprošel nikdo. Více než polovina respondentů (55 %) by přitom uvítala právě vzdělávání formou e-learningu.

„Pedagogové nám často říkali, že by na seminář rádi přijeli, ale nemůžou odejít od výuky, jelikož nemají za sebe suplujícího pedagoga. A když už se to podaří, škola obvykle vyšle jednoho až dva pedagogy, přestože by o dopravní výchovu mělo zájem víc kolegů. E-learning si může projít každý pedagog ze školy, a znalosti se tak dostanou ke všem. Někteří ho navíc vnímají jako skvělý nástroj k vlastnímu sebevzdělávání,“ vysvětluje Markéta Novotná.

Prezenční semináře zůstávají

E-learning prezenční semináře nenahrazuje. „Osobní setkání nic nenahradí. Informace se při něm předávají lépe, pedagogy více namotivujeme a můžeme jim rovnou předat i fyzické materiály. Emoci a nadšení ze semináře do e-learningu úplně nepřevedeme, i když jsme se o to ve videích snažili,“ říká Markéta Novotná. „Chceme ale, aby se k dopravní výchově dostalo co nejvíce pedagogů. Proto jim dáváme na výběr, ať už prezenčně, nebo online.“

Spuštění e-learningu vítá i Policie České republiky, která s projektem Markétina dopravní výchova dlouhodobě spolupracuje. „Dobře připravený pedagog je pro bezpečnost dětí v silničním provozu zásadní. Proto vítáme, že vzniká nástroj dostupný každému pedagogovi bez ohledu na to, kde učí. Velký potenciál v něm vidíme nejen pro současné pedagogy, ale i pro přípravu těch budoucích. Studentům pedagogických středních a vysokých škol může e-learning pomoci získat jistotu ve výuce dopravní výchovy ještě dřív, než přijdou do praxe,“ říká plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Co e-learning nabízí

Kurzy jsou připravené zvlášť pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Provedou je systémem dopravní výchovy a tím, kdo ji garantuje (MŠMT a Ministerstvo dopravy), legislativou silničního provozu pro pedagogickou praxi, metodikou dopravní výchovy a přehledem materiálů a portálů. Stejně jako na seminářích je obsah zaměřený na praxi: témata podává tak, aby je pedagogové mohli snadno zapojit do výuky napříč předměty.

E-learning obsahuje videa, ukázky, materiály a odkazy na užitečné portály, texty i kontrolní otázky. Stejně jako na prezenčních seminářích jsou v něm prvky, které pedagogy aktivně zapojují. Po absolvování kurzu získají účastníci certifikát.

Stačí se zaregistrovat e-mailem. E-learning si pamatuje, kde pedagog skončil, takže ho může procházet po chvílích, v kabinetu nebo doma, a nemusí ho zvládnout najednou. E-learning je bezplatně k dispozici na elearning.dopravnivychova.cz.

E-learning pro pedagogy vznikl v rámci projektu Markétina dopravní výchova. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou dalších partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú. nebo Liberecký kraj. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz.

 

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59770.

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