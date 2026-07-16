Po hradech a zámcích za pokladem v Královéhradeckém kraji

Soutěž probíhá do 30. září 2026 na vybraných hradech a zámcích v Královéhradeckém kraji. Na každém zapojeném objektu návštěvníci najdou plakát se soutěžním QR kódem. Po jeho naskenování se dostanou na web soutěže, kde si kód jednoduše zaregistrují pomocí e-mailu.
Pro zařazení do slosování je potřeba nasbírat dva soutěžní QR kódy ze dvou různých zapojených objektů. Po načtení druhého kódu je soutěžící automaticky zařazen do hry o ceny.
„Soutěží chceme návštěvníky motivovat k tomu, aby objevovali hrady a zámky Královéhradeckého kraje trochu jinak – aktivně, hravě a s chutí poznat více než jen jedno místo. Věříme, že soutěž podpoří návštěvnost památek a zároveň lidem nabídne další důvod, proč v regionu strávit více času,“ říká Jan Morávek, ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.
Ve hře jsou 3 hlavní poklady, například pobyt v Královéhradeckém kraji, a také 15 dalších menších cen, mezi nimi vstupenky na památky a další výletní zážitky v regionu.
Soutěž potrvá do 30. září 2026. Výherci budou kontaktováni e-mailem v říjnu 2026.
Více informací, úplná pravidla soutěže a seznam zapojených objektů najdou zájemci na webu: www.stezkahraduazamku.cz/soutez
Zdroj: KHKCCR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.