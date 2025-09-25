Po jmenování Dr. Douga Buergera do funkce provozního ředitele schválila správní rada společnosti Jiuzi Holdings, Inc. politiku investic do kryptoměn, která umožňuje investice až do výše 1 miliardy dolarů

Tato strategická iniciativa navazuje na nedávné jmenování renomovaného odborníka na kryptoměny Dr. Douga Buergera do funkce provozního ředitele po důkladném výzkumu a pečlivém zhodnocení.
Generální ředitel Tchao Li uvedl: „Přijetí politiky investování do kryptoměn představuje vysoce aktivní krok v našem řízení finančních prostředků s cílem chránit a zvyšovat dlouhodobou hodnotu pro akcionáře. Jsme rádi, že tento program vede tak zkušený odborník, jakým je Dr. Doug Buerger."
Základní rámec politiky:
1. Jasný investiční mandát a limit: Představenstvo schválilo společnosti využití finančních prostředků ve výši až 1 miliardy USD na nákup kryptoměn, čímž zajistilo kontrolovanou míru rizika.
2. Přísná kritéria výběru aktiv: V počáteční fázi budou investice omezeny na bitcoiny (BTC), ethereum (ETH) a BNB. Jakékoli budoucí rozšíření o další aktiva musí projít přehodnocením a schválením výborem pro rizika představenstva.
3. Nejvyšší standardy úschovy: Společnost nebude sama spravovat získaná kryptoměnová aktiva.
4. Profesionální dohled a struktura řízení: Pod vedením finančního ředitele Chuej-ťie Kao byl zřízen „výbor pro rizika kryptoměnových aktiv". Tento výbor bude dohlížet na provádění politiky a pravidelně podávat zprávy představenstvu.
Nově jmenovaný provozní ředitel Dr. Doug Buerger uvedl: „Jsem velice rád, že mohu vést tuto důležitou iniciativu v oblasti financí, kterou podporuje tak prozíravá správní rada a vedení společnosti. Nezabýváme se krátkodobým obchodováním ani spekulacemi, ale kryptoměny vnímáme jako dlouhodobé uchovatele hodnoty, které slouží jako zajištění proti makroekonomickým nejistotám."
Společnost předpokládá, že po jakékoli významné nákupní aktivitě včas zveřejní příslušné informace prostřednictvím formuláře 6-K podaného u Komise pro cenné papíry a burzu.
O společnosti Jiuzi Holdings, Inc.
Jiuzi Holdings, Inc. je předním poskytovatelem inteligentní nabíjecí infrastruktury pro vozidla na novou energii v čínských městech 3. a 4. úrovně. Společnost se specializuje na vysokovýkonné rychlonabíječky stejnosměrného proudu (80 kW–160 kW) integrované s funkcemi pro ukládání energie. Jiuzi Holdings plánuje do roku 2026 pokračovat v nasazování inteligentních nabíjecích stanic, čímž podpoří cíle Číny v oblasti uhlíkové neutrality a bude prosazovat udržitelnou dopravu. Další informace naleznete na jzxn.com.
