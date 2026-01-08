Po letech nelegálního užívání prostor Holešovické tržnice dochází k jejich vyklizení před zásahem exekutora

  12:09
Praha 8. ledna 2026 (PROTEXT) - Hlavní město Praha po letech soudních sporů a opakovaných obstrukcí dosáhlo vyřešení dlouhodobého problému s nelegálním užíváním Haly 18 v areálu Holešovické tržnice. Provozovatel nevěstince Showpark, společnost E.R.O.C., která prostory města užívala bez právního důvodu, oznámila, že se ještě před nařízeným termínem nuceného vyklizení přestěhuje do nových prostor mimo areál tržnice.

Soud přikázal vyklizení Haly 18 pravomocně již v roce 2019. Přesto se firmě E.R.O.C. dařilo vyklizení oddalovat téměř šest let prostřednictvím opakovaných právních kroků. K posunu došlo až poté, co soudní exekutor oznámil, že k 27. lednu 2026 přistoupí k provedení nuceného vyklizení bez dalšího odkladu. Provozovatel následně potvrdil, že má zajištěny náhradní prostory v jiné části Prahy.

Radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Adam Zábranský rozhodnutí provozovatele kvituje. Upozorňuje, že město nemůže nést odpovědnost za zajišťování zázemí pro soukromé podnikání, které navíc dlouhodobě porušovalo právní předpisy. „Erotický klub ShowPark v Hale 18 byl dlouhodobým trnem v oku při rozvoji Holešovické tržnice, která pod správou Výstaviště Praha po letech chátrání ožívá. Zdědili jsme jej po předchozím provozovateli tržnice, který v roce 1995 podepsal s klubem nájemní smlouvu na neuvěřitelných 50 let. Soudní spor o vyklizení se kvůli obstrukcím protistrany, ale také kvůli pomalosti české justice, táhl od roku 2012. Jsem rád, že se Praha dočká úspěšného ukončení této více než desetileté ságy,“ uvedl Zábranský.

Areál Holešovické tržnice spravuje městská společnost Výstaviště Praha, a.s. Její předseda představenstva Tomáš Hübl upozorňuje na nelegální užívání haly. „Společnost E.R.O.C. neplatila nájemné, protože fakticky neexistuje žádná podnájemní smlouva, ale naopak užívala prostory bez právního titulu. Proto jsme byli nuceni vyčíslit a vymáhat po společnosti ušlé tržby, které nám vznikly v důsledku neoprávněného užívání prostor. Ročně se jedná přibližně o sedm milionů korun, o které teď přijdeme,“ komentuje situaci Tomáš Hübl.

Nynější prioritou bude detailní posouzení technického stavu budovy, která nebyla v posledních letech řádně udržována. Následné využití pavilonu bude záviset na rozsahu plánované rekonstrukce a investičních možnostech hlavního města. „Dlouhodobě počítáme s kombinací kancelářských a obchodních prostor a se služebnou městské policie. Nutné investice se mohou pohybovat nad hranicí 200 milionů korun a rekonstrukce si vyžádá několik let,“ doplnil Hübl s tím, že po přechodnou dobu by objekt mohl sloužit například pro umělecké ateliéry či dílny.

