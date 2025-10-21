Po opravě je cesta mezi Pazdernou a Žermanicemi bezpečnější

Rekonstrukce silnice, kterou řidiči často využívají ke spojení s dálnicí D48, byla nutná, protože stav vozovky byl už havarijní. Opraveny byly propustky pod silnicí, krajnice, odvodnění a celý úsek dostal nový asfaltový koberec.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Silnice III/4733 z Pazderné do Žermanic je už opravena. Práce skončily na konci září. Rekonstrukce byla nutná kvůli velmi špatnému technickému stavu – vozovka byla plošně poškozena, vykazovala hloubkovou korozi, četné výtluky, deformace a hrboly. Byla proto provedena souvislá oprava celého úseku. Ve 40. týdnu se zde už jen dokončovalo vodorovné dopravní značení a silnice je nyní plně průjezdná.“
Přestože je silnice už průjezdná bez omezení, motoristé by měli věnovat pozornost posledním úpravám, které souvisí s dokončením stavby. Omezení bude jen krátkodobé a lokální. Mimo jiné se budou například ořezávat větve stromů.
Zdroj: POLAR televize Ostrava