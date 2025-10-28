Po opravě propustků na cestě u Mladecka se úsekem jezdí bezpečněji, pozor ale při dokončovacích pracech

Práce si vyžádaly úplnou uzávěru a později byla silnice průjezdná s omezením. Objízdná trasa vede přes Lhotku u Litultovic. Vyšší dávku pozornosti si však průjezd silnicí žádá i nyní, kdy jsou práce dokončovány.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Na Opavsku, na silnici III/44327, opravujeme propustky v úseku od křižovatky se silnicí 44330 po křižovatku se silnicí I/46 v Mladecku. Stavební stav propustků byl nevyhovující. Práce probíhají za částečného omezení provozu v místě jednotlivých propustků. Nyní se už provádějí dokončovací práce a instalují se bezpečnostní prvky. Předpokládáme, že na konci října, případně na začátku listopadu, bude silnice plně průjezdná.“
Do úplného dokončení stavby musí motoristé počítat s dopravním omezením, které ale může být už jen lokální a krátkodobé. Pozornost by proto měli věnovat dopravnímu značení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava