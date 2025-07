Po stavbě nových chodníků opraví v Lubně i silnici

Marek Melichárek, náměstek ředitele Správy silnic MSK: "V letošním roce budeme opravovat silnici III. třídy Pržno–Lubno. Je to v součinnosti, kdy obec Lubno si tam buduje chodníková tělesa a v součinnosti na to my tam opravíme silnici v úseku o délce přibližně 600 metrů. Díky dané technologii, která je tam zvolená, bude úplná uzávěra. Tím, že tam bude ta zvolená technologie recyklace za studena, tak tam bude muset být úplná uzávěra. Tím pádem apelujeme na řidiče – víme, že to je už v rámci rekreační zóny ve Frýdlantu nad Ostravicí – aby sledovali dané dopravní značení objízdných tras.“

Doba uzavírky bude předem oznámena a objízdné trasy budou včas vyznačeny.

Motoristé by měli značení věnovat zvýšenou pozornost a respektovat pokyny pracovníků stavby k zajištění bezpečnosti provozu i jich samotných.

Zdroj: POLAR televize Ostrava