Po stopách Čechů na Titaniku

Během měsíce ledna máte jedinečnou možnost zažít Titanic z trochu jiné perspektivy – skrze opravdové příběhy, emoce a historické souvislosti. Dopřejte sobě nebo svým blízkým pod stromeček jedinečný dárek – zážitek, který je zavede do málo známých, ale o to silnějších příběhů českých pasažérů na nejslavnější lodi světa. Jedné komentované prohlídky se může zúčastnit pouze 26 lidí.
Kurátor sbírek Národního technického muzea Michal Plavec vás během přibližně 60 minut provede osudy Čechů, jejichž životy se navždy protnuly s tragickou plavbou nejslavnějšího parníku všech dob. Dozvíte se o chlapcích Navrátilových – potomcích slovenského otce a francouzské matky, o cestujících první třídy s českými kořeny – Emilu Taussigovi a Emilu Brandeisovi. Ani jeden z nich ztroskotání nepřežil, ale z rodiny Taussigů se zachránila alespoň manželka Tillie a dcera Ruth.
Komentované prohlídky se uskuteční 18. ledna 2026 od 14:00 a od 16:00. Cena jedné vstupenky je 790 Kč, do prodeje je uvedeno pouze 52 kusů. Zakoupit je můžete pouze online (www.titanicpraha.cz). Po skončení komentované části máte navíc možnost zůstat na výstavě až do 19:00, projít si ji znovu vlastním tempem, v klidu si přečíst všechny popisky nebo si poslechnout kompletního audio průvodce v aplikaci Smart Guide. Vstupenky již nyní v předprodeji.
Výstava Titanic – The Artifact Exhibition, kterou po světě navštívily již desítky milionů lidí, představuje stovky originálních artefaktů vytažených z hlubin Atlantiku, repliky skutečných kajut, luxusní salóny, strojovnu, osudný ledovec i slavnou příď, na které si můžete po vzoru filmových hrdinů pořídit fotografii.
Základní informace:
Výstava Titanic – The Artifact Exhibition
Otevření: 21. listopadu 2025
Místo: PVA EXPO PRAHA – Letňany
Více informací: www.TITANICPRAHA.cz
