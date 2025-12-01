Po stopách českých králů. Nová restaurace McDonald's otevírá v Králově Dvoře na Berounsku

Obyvatelé Berounska získali novou možnost, kam zajít na dobré jídlo nebo kde strávit příjemné chvíle s rodinou a přáteli. Restaurace McDonald's v Králově Dvoře na Obchodní ulici přináší nejen oblíbené produkty světové značky, ale také moderní zázemí s důrazem na pohodlí hostů. Design Natural Integrity pracuje s příjemnými barvami a přírodními materiály, čímž dotváří celkovou atmosféru.
Provozu nové restaurace se ujala zkušená franšízantka Kristýna Čech-Špirková: „Věřím, že si k nám najdou cestu nejen motoristé projíždějící městem, ale především místní z Králova Dvora, Berouna i širšího okolí. Chceme pro ně být dobrými sousedy a nabídnout jim místo, kde se budou cítit vítaní. Naši hosté se mohou spolehnout na stále vysoký standard našich služeb a známé chutě svých oblíbených produktů.“
Své objednávky mohou zákazníci vyřídit přímo u obsluhy nebo využít čtyři oboustranné digitální kiosky, pro větší rychlost a komfort. S jídlem se následně mohou usadit v lobby restaurace, které nabízí celkem 126 míst k sezení a v teplejších měsících mohou návštěvníci využít zahrádku restaurace s dalšími 72 místy. Těm, kteří preferují občerstvení v pohodlí domova, stačí zadat objednávku skrze službu McDelivery. Motoristé jistě ocení službu McDrive a vyzvednutí jídla přímo z vozu.
Ani v královodvorské restauraci se nezapomíná na životní prostředí a udržitelnost. Do pomoci se mohou zapojit sami zákazníci a využít moderní třídicí stanice.
Restaurace v Králově Dvoře je otevřena každý den od 7 do 23 hodin, včetně McDrive. Objednávky s donáškou je pak možné vyřídit do 22:45.
Zdroj: McDonald’s