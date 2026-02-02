Po úspěchu v centru Plzně přichází další projekt. Broker Development kupuje Novou Doubravku a chystá stovky bytů

  11:40
Plzeň 2. února 2026 (PROTEXT) - Plzeň dlouhodobě patří mezi města se stabilním zájmem o nové bydlení. Areál v ulici v Malé Doubravce, dnes využívaný zejména jako autobusové depo a provozní zázemí, je jedním z míst, kde se tento zájem promítá do nové výstavby. Právě zde nyní developerská společnost Broker Development ze skupiny Broker Consulting přebírá projekt Nová Doubravka, který v následujících letech nabídne přibližně 340 bytů doplněných o obchodní a administrativní prostory. Rozsahem zhruba 20 tisíc metrů čtverečních čisté podlažní plochy jde o projekt s ambicí dlouhodobě zlepšit podobu této části Plzně. Celkový investiční objem projektu se pohybuje kolem dvou miliard korun.

 „Nová Doubravka zapadá do naší dlouhodobé strategie rozvíjet městské lokality s důrazem na funkční bydlení, dostupné služby a přirozené začlenění do okolí. Nejde nám jen o výstavbu bytů, ale o vznik plnohodnotné městské části, která bude dobře fungovat i za deset nebo dvacet let,“ říká Petr Hrubý, zakladatel skupiny Broker Consulting a jednatel Broker Development.

Projekt připravila skupina ICP, která území v roce 2023 získala, zpracovala urbanistický návrh a zajistila územní rozhodnutí. Stavební povolení se očekává v průběhu roku 2026. Broker Development na tuto přípravu navazuje a v následujících letech plánuje projekt postupně realizovat.

„Vnímáme, že lidé dnes nehledají jen byt, ale hodnotné místo pro život. Kombinace bydlení, služeb, práce a dobré dostupnosti je klíčová. Právě proto vidíme v projektu Nová Doubravka dlouhodobý potenciál,“ doplňuje Martin Hrubý, spoluzakladatel Broker Development a BC Real.

Na poptávku po novém bydlení skupina reaguje dlouhodobě. Broker Development při přípravě a realizaci projektů spolupracuje se společností BC Real a využívá její dlouholeté zkušenosti. BC Real má za sebou během více než dvacetiletého působení celkem 15 realizovaných developerských projektů, z nichž významná část vznikla právě v Plzni. Vedle Nové Doubravky stojí za zmínku i další projekty, například I. a II. etapa projektu Nová Papírna v Plzni, bytové domy U Zvonu či projekt Byty Krašovská.

Roste také tempo prodejů. Zatímco v roce 2023 prodala společnost BC Real 105 bytových jednotek, o rok později už 315 a v roce 2025 dosáhl objem prodejů 510 bytů. Tento vývoj potvrzuje, že kvalitně připravené projekty si své kupce nacházejí i v prostředí vyšších úrokových sazeb a uváženějších investičních preferencích domácností.

Zkušenosti s citlivou proměnou městského prostředí má BC Real i z dalších plzeňských projektů. Jedním z nich je Palác Anglické nábřeží v samotném centru Plzně, který rozvíjí jedinečnou lokalitu u řeky Radbuzy v plnohodnotnou městskou čtvrť. Na místě dřívějších provozních objektů dnes vzniká multifunkční komplex s bydlením, službami a veřejným prostorem, který navazuje na historickou strukturu města a přirozeně otevírá nábřeží směrem k lidem. Projekt přináší stovky nových bytů, služby a obchody v přízemí domů i nové pěší propojení mezi Anglickým nábřežím a okolními ulicemi.

O výjimečnosti projektu svědčí i mimořádný zájem o koupi bytů. „Z celkových 205 bytových jednotek je dnes k dispozici už jen 25. Ukazuje se, že kombinace polohy v historickém centru, blízkosti řeky a důrazu na kvalitu architektury a veřejného prostoru je pro klienty dlouhodobě atraktivní,“ vysvětluje Martin Hrubý.

Právě schopnost pracovat s výjimečnými adresami tak, aby si zachovaly svou hodnotu a atmosféru, patří k přístupu širší skupiny Broker Consulting a promítá se i do připravovaného projektu Nová Doubravka.

Součástí projektů je také důraz na dostupné a srozumitelné financování bydlení. Konzultanti společnosti Broker Consulting patří dlouhodobě ke špičce v oblasti financování nemovitostí a klientům pomáhají hledat řešení odpovídající jejich možnostem i dlouhodobým plánům.

 

Zdroj: Broker Consulting

www.bcas.cz

 

PROTEXT

 

