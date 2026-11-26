Po úspěšném podzimním Dýňování se Farma Vraňany opět proměnila k nepoznání. Tentokrát v duchu českých vánočních tradic, světel a zimní pohody. Letošní výzdoba je dosud nejrozsáhlejší a vedle bohatě zdobeného areálu přináší i několik novinek. Jednou z nich je vánočně nasvícený traktor, který dodává celé atmosféře osobitý farmářský charakter.
„Chtěli jsme, aby si u nás lidé mohli užít Vánoce trochu jinak. Aby děti měly na co vzpomínat, rodiče si mohli dopřát něco dobrého a celá rodina si odnesla krásný společný zážitek. Letos jsme si na výzdobě dali opravdu záležet a věřím, že se nám podařilo vytvořit místo, kde na vás vánoční atmosféra dýchne na každém kroku,“ říká Dáša Hančová.
Vánoční zážitky pro celou rodinu
Pro rodiny s dětmi je připravena vánoční stezka a každý adventní víkend také tvořivé dílničky. Součástí vánoční uličky je i Vánoční hvězda štěstí, u které si mohou malí i velcí návštěvníci něco přát. Stačí se jí dotknout, na chvíli zavřít oči a nechat pracovat fantazii.
„Farma má svůj vlastní charakter a chtěli jsme, aby se promítl i do Vánoc. Náš traktor dostal letos vánoční podobu a stal se jedním ze symbolů celé výzdoby. Je to něco, co k nám přirozeně patří a co návštěvníci jinde jen tak neuvidí,“ doplňuje Milan Hanč.
Vánoce, které voní po štrúdlu, cukroví a čerstvé kávě
K adventu na Farmě Vraňany neodmyslitelně patří také dobré jídlo. Letošní novinkou jsou vánoční snídaně v Café na Výsluní, kde si návštěvníci mohou dopřát míchaná vajíčka z vlastního chovu, křupavou slaninu, voňavý jablečný štrúdl, čerstvou kávu i linecké cukroví.
Během dne pak přichází na řadu tradiční vánoční speciality. V nabídce nechybí vinná klobása s vyhlášeným bramborovým salátem, domácí vánočka nebo cukroví. Zahřát se návštěvníci mohou perníkovým kafem, svařákem, punčem či jahodovou medovinou.
České výrobky, originální dárky a pomoc druhým
Vánoční návštěvu farmy mohou lidé spojit také s nákupem dárků od českých výrobců. Ve farmářském obchodě najdou vedle vlastní produkce například včelí kosmetiku, bylinkové produkty, vánoční dekorace a další originální výrobky od menších českých producentů.
„Dlouhodobě spolupracujeme s desítkami menších českých farem a výrobců. Je pro nás důležité, aby u nás zákazníci našli kvalitní produkty, za kterými stojí konkrétní lidé a jejich práce. Podporovat české výrobce má smysl nejen o Vánocích, ale po celý rok,“ vysvětluje Dáša Hančová.
Součástí filozofie farmy je také pomoc druhým. V letošním roce podpořila Farma Vraňany několik dobročinných aktivit finančními i věcnými dary a zapojila se také do projektu Bílá pastelka, který pomáhá nevidomým a slabozrakým.
„Vánoce jsou pro nás také připomínkou toho, že bychom neměli zapomínat na ostatní. Radost není jen v tom, co dostáváme, ale také v tom, co můžeme dát druhým,“ dodává Dáša Hančová.
Adventní výlet jen 20 minut od Prahy
Kouzelné Vánoce na Farmě Vraňany nabízejí příležitost zpomalit, na chvíli zapomenout na předvánoční shon a užít si společný čas s rodinou či přáteli.
Farma je otevřená sedm dní v týdnu, vstup do areálu je zdarma a návštěvníkům je k dispozici bezplatné parkování. Nachází se přibližně 20 minut od Prahy.
Více informací o programu a aktuální nabídce najdete na www.farmavranany.cz.
O Farmě Vraňany
Farma Vraňany je rodinné zemědělské hospodářství rodiny Hančových, které působí na Mělnicku od roku 1998. Na více než 300 hektarech půdy pěstuje ovoce a zeleninu, věnuje se vlastnímu zpracování úrody a výrobě farmářských produktů. Součástí farmy je celoročně otevřený farmářský obchod, Café na Výsluní, sezónní Café v zahradě, zahradnictví a oblíbené samosběry. Farma propojuje české zemědělství, gastronomii, podporu lokálních producentů a zážitky pro celou rodinu.
Zdroj: Brandeals, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60265.