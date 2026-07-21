Počet členů policejních odborů dlouhodobě roste

"Je to pro nás důkaz, že to, co děláme má efekt a lidé ve sborech to vnímají. Bojujeme za lepší podmínky policistů, příslušníků vězeňské služby i dalších sborů a nabízíme řadu benefitů, zejména právní pomoc, výhodné pojištění, slevy u partnerů či příspěvky na organizovanou rekreaci dětí. Jsem rád, že členská základna stabilně roste," říká předseda policejních odborů Tomáš Machovič.
Výhody členství a možnost přidat se k odborům najdou zájemci na stránkách www.nospcr.cz.
Zdroj: Tomáš Vašíček, NOS PČR