Počet insolvencí společností opět vzrostl. V ohrožení jsou statisíce pracovních míst

Podle analýzy Allianz Trade k velkému nárůstu insolvencí podniků došlo v USA, Německu či Itálii. Negativní růst také nově hlásí i Čína. A růstu se v loňském roce nevyhnulo ani Česko – meziročně přibylo podniků v insolvenci o 7 %. V ohrožení jsou tak stovky tisíc pracovních míst po celém světě. Dle expertů letos i v příštím roce dále poroste počet společností v insolvenci. Prognózy navíc ještě mohou zhoršit vysoké úrokové sazby, nižší dostupnost úvěrů či obchodní války.

Minulý rok přinesl dle očekávání další rychlý a rozsáhlý nárůst insolvencí podniků. Celkově globální index platební neschopnosti za celý rok 2024 meziročně vzrostl o 10 % oproti roku 2023 (v daném roce byl růst o 7 % oproti roku 2022). Dvojciferný nárůst neschopnosti splácet zaznamenaly USA, a to o 22 %, což je menší růst než za rok 2023 (40 %). Změnu trendu v počtu insolvencí společností zaznamenala Čína, ve které došlo k růstu o 3 %, přičemž ještě v roce 2023 měla úbytek insolvencí o 14 % oproti předchozímu roku. Nárůst insolvencí postihl i další asijské a tichomořské státy – v Japonsku došlo k meziročnímu zvýšení o 15 % a v Austrálii dokonce o 41 %.

Klíčový podíl na celosvětovém růstu insolvencí měla Západní Evropa, kde dvě třetiny sledovaných odvětví zaznamenaly nárůst. "Západní Evropa zůstala, i přes mírné zpomalování růstu (12 % v roce 2024, 15 % v roce 2023 oproti 23 % z roku 2022), klíčovým přispěvatelem k celosvětovému nárůstu insolvencí podniků. Zpomalení je způsobené především Velkou Británií, které se podařilo snížit insolvence o 5 % oproti minulému roku. Nicméně naopak eurozóna utrpěla znatelné zrychlení (19 %), a to zejména ve Francii (17 %), Německu (23 %) a Itálii (45 %). Mezi nejvíce postižená odvětví patřila doprava, stavebnictví a B2B služby. Znepokojujícím faktorem je stálý nárůst insolvencí velkých podniků. V roce 2024 došlo k 474 případům insolvence společností s obratem nad 50 milionů eur, tj. více než jeden případ každých 19 hodin. Tento rekordní rok za posledních deset let připomíná, jak zásadní je pečlivě sledovat riziko domino efektu na dodavatele a subdodavatele," říká Kateřina Kirakosjan, country manažer Allianz Trade v České republice.

Růst insolvencí podniků se nevyhnul ani střední Evropě. Více společností v insolvenci zaznamenalo Česko. Nárůst v minulém roce byl o 7 % větší oproti předchozímu. Podobně na tom v loňském roce bylo Polsko, které prodělalo nárůst o 8 %. Naopak snížení hlásí Maďarsko, kde se za rok 2024 snížil počet insolvencí firem o 25 %. Nutné je však dodat, že země Visegrádské čtyřky v roce 2023 prodělala raketový růst insolvencí, a to o 146 % oproti roku 2022. Slovensko si v meziročním srovnání také polepšilo – celkově o 7 %.

Neschopnost společností splácet své závazky se dá dle analýzy Allianz Trade očekávat i v následujících letech. "Předpokládáme, že v letech 2025 a 2026 se celosvětově zvýší počet insolvencí podniků, a to o 6 %, resp. o 3 %. Důvodem bude především opožděné uvolnění úrokových sazeb. Hrozí, že uvolnění budou menší, než se původně předpokládalo, a to zejména u podniků s vysokou mírou zadluženosti a v těch, které čelí specifickým problémům v oblasti financování (např. přechod na ekologickou ekonomiku, konkurence v oblasti umělé inteligence, problémy v dodavatelském řetězci). Neméně důležitou roli budou hrát i další rizikové faktory, jako je přetrvávající nedostatečná ekonomická dynamika a odstraňování nahromaděných insolvencí po pandemii covidu-19," popisuje Kateřina Kirakosjan.

Nepříliš příznivý výhled čeká pravděpodobně i Česko. Dle analýzy by letos měl meziročně růst počet podniků v insolvenci. Pro letošní rok se očekává růst v Česku o 5 %, přičemž i v příštím roce by mělo dojít k zvýšení, a to konkrétně o 3 %. Naopak u ostatních zemích Visegrádské čtyřky se očekává pokles či jen drobný růst – Polsko pravděpodobně letos sníží počet insolvencí o 4 % a o 12 % v roce následujícím, Maďarsko o 23 % a v roce 2026 o 18 %. U Slovenska letos proběhne meziroční nárůst o 1 %, přičemž v roce 2026 by naopak mohl následovat pokles o 3 %.

Předpokládaný letošní nárůst insolvencí společností se promítne i na pracovním trhu. Ohrozí až 2,4 milionu pracovních míst na celém světě, což je o 120 tisíc míst více než v minulém roce. Počet ohrožených míst by pak v roce 2026 měl růst již méně, a to o 30 tisíc oproti letošku. "Tento údaj je pro každou zemi vypočítán na základě průměrného počtu zaměstnanců na podnik, podílu podniků, které okamžitě přecházejí do fáze likvidace (v průměru 72 %), a podílu propuštěných osob ve fázi restrukturalizace (v průměru 32 %). Západní Evropa (1,1 milionu míst) by v tomto globálním měřítku vedla před Severní Amerikou (450 tisíc), tj. desetiletým maximem pro oba regiony. Následovala by Asie (440 tisíc) při zhruba stabilním ročním počtu od roku 2022. V celosvětovém měřítku jsou hlavními ohroženými odvětvími stavebnictví, maloobchod a služby," vysvětluje Kateřina Kirakosjan.

Dle analýzy by mohly vést k většímu počtu insolvencí také vysoké úrokové sazby a nižší dostupnost úvěrů. Naopak rozšíření úvěrů by mohlo přispět ke snížení platební neschopnosti podniků tím, že podnikům poskytne likviditu k řízení dluhových závazků, udržení provozu a investicím do růstu. "Přístup k úvěrům umožňuje společnostem refinancovat závazky, překlenout výpadky příjmů a vyhnout se bankrotům, zejména v období hospodářského poklesu. S vysokými úrokovými sazbami však rostou výpůjční náklady, což snižuje dostupnost úvěrů. To by mohlo vést ke zpomalení růstu úvěrů, zpřísnění finančních podmínek a zvýšení rizika selhání u firem s vysokým podílem cizího kapitálu. Naše odhady naznačují, že pokles úvěrů o 1 % má za následek zvýšení počtu insolvencí přibližně o 3 % v USA, o 0,4 % v Německu, o 1 % ve Velké Británii a o 2 % ve Francii," upozorňuje Kateřina Kirakosjan.

Zhoršit celou prognózu na následující roky by mohly obchodní války a pokračující vojenské konflikty. Tyto faktory by totiž mohly v letech 2025 a 2026 zvýšit celosvětovou platební neschopnost přibližně o 7 %. "Vývoj počtu insolvencí by se mohl zhoršit, pokud by evropské ekonomiky vykazovaly slabší výkonnost, než se očekávalo, nebo pokud by ekonomiky asijsko-pacifického regionu byly méně odolné nepříznivým faktorům. Vliv bude mít případné zapojení Číny do obchodních válek, což by zhoršilo i prognózu pro USA. A samozřejmě výsledky mohou zhoršit i nadále probíhající konflikty na Ukrajině či Blízkém východě. Přidat se může i zvýšené napětí v Jihočínském moři v souvislosti s Tchaj-wanem. Obchodní války a další geopolitické faktory by tak mohly znamenat celkový nárůst světových insolvencí společností na 7,8 % pro letošní rok a 8,3 % pro ten příští," uzavírá Kateřina Kirakosjan.

Zdroj: Allianz Trade

