Počet klientů, kteří změnili dodavatele energií za loňský rok nepatrně vzrostl

  10:58
Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Před koncem roku jednala o výši záloh za energie se svým dodavatelem třetina českých domácností, v 77 % případů jim dodavatel vyhověl. Dodavatele elektřiny na přelomu roku změnil pouze zlomek domácností, hlavním důvodem byla nižší cena u konkurence. Více než dvěma třetinám domácností zůstávají také stejné zálohy. Pokud ze strany dodavatelů dochází ke změně záloh za elektřinu, pak nejčastěji o maximálně 5 %.

Loňský rok se v oblasti energetiky nesl ve znamení pokračující stability. Na velkoobchodních trzích došlo k mírnému poklesu, což se pozitivně odrazilo i na konečných cenách pro české domácnosti. Rok 2025 zároveň přinesl několik legislativních změn, které pomohly zpřesnit pravidla trhu, zajistit bezpečné dodávky energií a zvýšit ochranu spotřebitele.

„Řada spotřebitelů se dnes nechává ukolébat nižšími měsíčními zálohami, které jsou důsledkem loňských legislativních změn. Ty však většinou nemíří přímo na cenu energie, ale na fungování trhu, a domácnosti jim často nerozumí. Podle našeho průzkumu dvě třetiny domácností netuší, jaký podíl z jejich celkových záloh za energie tvoří státem regulovaná část, jejíž součástí byl ještě v roce 2025 poplatek POZE. Převzetí jeho financování státem v roce 2026 je sice pro domácnosti vítanou, ale krátkodobou úlevou. Z hlediska konečné faktury za energie je přitom vždy klíčová cena za megawatthodinu, a právě o té by měli spotřebitelé s dodavatelem jednat,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, stabilního dodavatele energií, který dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let. Šmíd zároveň dodává: „Změnu záloh s ohledem na zmíněné platby POZE, které u malých domácností představuji pár desítek korun, ale u odběratelů s vyšší spotřebou i stovky, není třeba řešit. Dodavatel je upraví při nejbližším vyúčtování. Stejně tak to řešíme i my už od prosincového oznámení změny v platbách novou vládou. Pokud ale chcete zohlednit tuto změnu hned, ideální je kontaktovat svého dodavatele přes jeho aplikaci, nebo portál. Spíš než změnu záloh kvůli POZE, bych ale určitě doporučil i letos ověřit si u dodavatele cenu za MWh, což je jediné skutečné řešení drahých dodávek energie.“

O výši záloh se svým dodavatelem elektřiny před koncem roku jednala pouze třetina Čechů, vyplývá to z tradičního průzkumu společnosti epet. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Reálnou změnu ke konci roku ale udělal víceméně stejný počet odběratelů, jako loni. Oproti předchozímu roku jde ve skutečnosti o nepatrný nárůst, čemu odpovídají i data z průzkumu, kde podíl respondentů, kteří se svým dodavatelem otázku záloh řešili vzrostl o 5 %, což odpovídá situaci na konci roku 2023, kdy se blížilo ukončení vládního cenového stropu energií.

Podobně jako loni zůstávají měsíční zálohy stejné u téměř dvou třetin domácností. Pokud ze strany dodavatelů dochází ke zvýšení záloh za elektřinu, pak nejčastěji maximálně o 5 %. Stejně tak v případě snižování.

Češi jsou věrní svým dodavatelům

Tuzemské domácnosti čím dál silněji vnímají stabilizaci trhu a důvěřují svým stávajícím dodavatelům elektřiny. V loňském roce změnilo dodavatele energií přibližně 784 tisíc domácností, což je o 4 % méně než v roce 2024. Z průzkumu společnosti epet vyplývá, že 91 % českých domácností vstoupilo do roku 2026 se svým původním dodavatelem, a to hlavně díky spokojenosti (56 %) nebo platné fixaci (19 %).

Průzkum rovněž ukázal, že jednání o výši záloh častěji iniciuje dodavatel. Míra proaktivity v jednání mezi českými spotřebiteli oproti předchozím letům mírně poklesla, sami od sebe se na dodavatele ohledně snížení záloh na rok 2026 obrátili 4 z 10 respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich uvedly, že jim dodavatelé se snížením záloh vyšli vstříc. Počet domácností, jejichž požadavkům na konci roku dodavatelé díky pozitivnímu vývoji trhu vyhověli, je obdobný jako loni. Jen necelá čtvrtina se svým požadavkem neuspěla.

„Spotřebitelé se často zdráhají aktivně jednat o cenách kvůli nedostatku času, nejasnostem nebo nejistotě ohledně podmínek svých smluv. Tuto bariéru si uvědomujeme a dlouhodobě se snažíme zákazníkům celý proces maximálně zjednodušovat. V září loňského roku jsme proto aktualizovali web a rozšířili sjednání smlouvy o AI nástroje, které výrazně snižují nutnost vyplňování složitých a často nesrozumitelných údajů. Uzavření nové smlouvy je tak otázkou několika kliknutí,“ uzavírá Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

 

Zdroj: epet

 

 

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

