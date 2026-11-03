Počet kybernetických incidentů roste. Firmám pomůže zdarma program PrevenITvka

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  10:12
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Praha 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Národní bezpečnostní tým CSIRT zaznamenal od začátku roku do 6. října 2026 celkem 3650 kybernetických incidentů. To je více než za celý loňský rok, přičemž nejrychleji roste intenzita phishingových útoků, která podle predikce CSIRT letos dosáhne dvojnásobku oproti roku 2024.[1] Malým a středním firmám, které chtějí lépe chránit své podnikání, nově nabízí platforma Pro podnikavé bezplatný program PrevenITvka. Jeho základem je rychlá kontrola zabezpečení, praktická doporučení a osm týdnů vzdělávacího obsahu.

Online nástroj PrevenITvka umožňuje podnikatelům rychle a jednoduše zjistit, jak je jejich firma připravená čelit základním kybernetickým hrozbám. Jediným potřebným vstupem je e-mailová adresa a automatický sken do několika minut prověří firmu na základě veřejně dostupných informací. Výsledkem je přehled oblastí, kterým by firma měla věnovat pozornost, a první vodítko, jak zlepšit své zabezpečení bez nutnosti mít vlastní IT tým nebo se v kyberbezpečnosti podrobně vyznat.

Na rychlou kontrolu navazuje bezplatný osm týdnů trvající vzdělávací program. Prostřednictvím krátkých videí, praktických doporučení a webinářů s odborníky se podnikatelé postupně seznámí s nejčastějšími riziky, jako jsou phishingové útoky, podvody využívající umělou inteligenci nebo bezpečné nakládání s hesly a přístupovými údaji. Cílem je pomoci podnikatelům lépe rozpoznat hrozby a osvojit si konkrétní kroky, kterými mohou své podnikání chránit.

"Kybernetická bezpečnost je základním předpokladem toho, aby malé firmy mohly naplno využívat potenciál digitalizace a budovat důvěru svých zákazníků. Proto jsme spojili síly s partnery z veřejného i soukromého sektoru a podpořili program, který nabízí srozumitelné vzdělávání a praktické nástroje pro zvýšení jejich bezpečnosti,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Program vznikl s podporou společnosti Mastercard pod záštitou a v odborné spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Technologickým partnerem a kyberbezpečnostním expertem programu je společnost Redamp.io.

Malé firmy mají na ochranu omezený rozpočet

Podle průzkumu Touha prosperovat, který v rámci programu Mastercard Strive v Česku realizovala společnost 60 Decibels, je prostor zejména těch nejmenších firem pro investice do kybernetické bezpečnosti omezený. Čtyři z deseti podniků (42 procent) jsou ochotny za ni měsíčně vydat nejvýše 500 korun, pětina (20 procent) není ochotna investovat vůbec nic. Více než 2000 korun měsíčně by do ochrany vložilo pouze 11 procent firem.[2]

Menší firmy jsou přitom vůči kyberútokům zranitelnější. Data z Mastercard Indexu kybernetické bezpečnosti ukazují, že čím menší firma je, tím větší je kybernetické riziko. Zatímco u velkých společností zažilo úspěšný kyberútok 9 procent společností, u středně velkých firem to bylo 14 procent a u e-shopů dosáhl podíl 21 procent.[3]

"Zájem soukromého sektoru o kybernetickou bezpečnost a bezpečné chování na internetu je pro nás jako gestora problematiky kybernetické bezpečnosti naprosto klíčový, stejně jako užitečná a společensky prospěšná spolupráce mezi soukromou a státní sférou. I partnerský projekt Vaše firma očima útočníka dokazuje, že se na NÚKIB zabýváme něčím, co byznys skutečně během svého každodenního provozu řeší. Když potom svou zcela konkrétní a praktickou zkušenost přetaví do srozumitelné a užitečné osvětové kampaně, jsme rádi, že u toho můžeme být,“ uvádí Martina Ulmanová, náměstkyně ředitele NÚKIB.

Hrozby se liší i podle velikosti firmy

Živnostníky a malé firmy nejčastěji ohrožuje phishing a krádež přístupových údajů přes falešné e-maily, SMS nebo zprávy na WhatsAppu, podvodné faktury se změněným číslem účtu nebo telefonní podvody. U středních firem útočníci častěji kombinují ransomware s krádeží dat a vydíráním pod hrozbou zveřejnění, zneužívají mezery ve vícefaktorovém ověřování a staré přihlašovací protokoly, pronikají dovnitř přes externí správce nebo software dodavatelů a podvádějí jménem vedení či obchodních partnerů, přičemž jim umělá inteligence pomáhá napodobit text, hlas i obraz.

"Umělá inteligence není jen zbraní útočníků, malým firmám může také pomoci. Když přijde podezřelý e-mail nebo SMS, AI asistent může posloužit jako rychlý druhý názor a upozornit na možné znaky podvodu. Dokáže také srozumitelně vysvětlit, jak zapnout vícefaktorové ověřování nebo nastavit zálohování. Platí ale tři zásady: Do konverzace s AI nevkládejte hesla, tajné API klíče ani citlivé platební údaje. Důvěrné smlouvy a osobní údaje zákazníků zadávejte jen do nástroje, který k tomu firma schválila. Každou radu od AI si před použitím ověřte,“ říká Dominik Malčík, CEO společnosti Redamp.io.

"Digitalizace přináší podnikatelům nové příležitosti, ale současně klade stále vyšší nároky na ochranu firemních dat, bezpečnost digitálních systémů a zajištění kontinuity podnikání. Zejména pro malé a střední podniky je proto důležité mít přístup ke srozumitelným informacím a praktickým nástrojům, které jim pomohou předcházet kybernetickým hrozbám a posilovat jejich odolnost. Podpora bezpečné digitalizace podnikání je zároveň jednou z oblastí spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu se společností Mastercard,“ dodává Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., LL.M., MBA, vrchní ředitel Sekce podnikání a digitalizace MPO.

 

[1] CSIRT.CZ, Statistiky řešených incidentů, stav k 6. 10. 2026. https://csirt.cz/cs/o-nas/statistiky/

[2] 60 Decibels pro Mastercard Strive v Česku, Touha prosperovat, část 4, České mikro- a malé podniky v roce 2025, sběr dat prosinec 2024 až leden 2025, n=613. https://www.propodnikave.cz/vyzkum

[3] Mastercard, Index kybernetické bezpečnosti, červenec 2025, n = 209.

 

Zdroj: Tomáš Staněk

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59900.

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