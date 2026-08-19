Počet operací šedého zákalu v Česku roste. Senioři přicházejí zbytečně pozdě.

Operací přibývá napříč republikou
Rostoucí trend potvrzují data oslovených zdravotních pojišťoven. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR se počet uhrazených výkonů zvýšil z 9 181 (5390 pacientů) v roce 2021 na 13 988 (8161 pacientů) v roce 2025. Náklady pojišťovny na tyto zákroky se za stejnou dobu téměř zdvojnásobily (nárůst ze 115 na 229 milionů korun). Obdobný vývoj hlásí i zdravotní pojišťovna OZP. „Mezi lety 2021 a 2025 vzrostl počet uhrazených operací šedého zákalu ze 6000 na 15 804 a náklady se zvýšily ze 32 milionů na 168 milionů korun,“ uvádí František Tlapák, tiskový mluvčí OZP a dodává, že více než devět z deseti těchto zákroků připadlo na pacienty starší 60 let, přičemž nejvyšší podíl tvořili senioři ve věkové kategorii 70–79 let. U České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) počet uhrazených operací šedého zákalu rovněž vzrostl, a to z přibližně 5 600 v roce 2021 na 6 400 v roce 2023 a 7 300 v roce 2025, tedy zhruba o třetinu. S rostoucím počtem zákroků rostou i výdaje. „Náklady na celkovou léčbu šedého zákalu, tedy nejen na samotné operace, se u nás mezi lety 2021 a 2025 zvýšily zhruba ze 185 na 298 milionů korun,“ říká Elenka Mazurová, tisková mluvčí ČPZP. „Průměrný věk pacienta, který podstupuje operaci šedého zákalu, je 70 let. Nejvíce zákroků, zhruba 46 procent z jejich celkového počtu i objemu vynaložených prostředků, připadá na věkovou skupinu 70 až 79 let. Mezi operovanými každoročně převažují ženy, a to přibližně o 32 až 36 procent,“ doplňuje Mazurová.
Statistiky rostou také v Jihomoravském kraji
Nárůst se projevuje i v Jihomoravském kraji. U tamních poskytovatelů zdravotní péče stoupl počet operací hrazených Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR z 1 451 v roce 2021 na 2 048 v roce 2025 a náklady na ně vzrostly z 18,4 na 33,7 milionu korun. V případě ČPZP se počet zvýšil z přibližně 340 operací v roce 2021 na 450 v roce 2025 a náklady v Jihomoravském kraji stouply z 16 na 24 milionů korun.
Hlavním důvodem je stárnutí populace, kvůli kterému bude pacientů se šedým zákalem podle odborníků nadále přibývat.
Třetina katarakt je přezrálých
Na Oční klinice NeoVize Brno sledují nejen nárůst samotných operací, ale mění se také stádium, ve kterém pacienti na zákrok přicházejí. Podíl přezrálých katarakt z celkového počtu operovaných šedých zákalů se tady za posledních osm let zvýšil z 8 % v roce 2017 na 33 % v roce 2025. Nepříznivý trend pokračuje i v letošním roce – v prvním pololetí roku 2026 se podíl drží kolem 31 %. Posunula se i věková hranice. Dříve se pokročilé stádium týkalo hlavně lidí nad 85 let, dnes tvoří téměř polovinu přezrálých katarakt pacienti ve věku 75 až 84 let a přibývá také těch mezi 65 a 74 lety (v prvním pololetí roku 2026 jich v brněnské NeoVizi bylo 33 % oproti 10 % v roce 2017).
Proč senioři přicházejí pozdě?
Důvodů je hned několik – někteří pacienti odkládají operaci nebo si neuvědomují závažnost situace, případně mají jiné priority, například pečují o blízkou osobu. Také nezřídka chybí pravidelná kontrola očí. V průzkumu Oční kliniky NeoVize Brno se ukázalo, že ačkoliv 77 % dotázaných pacientů má svého očního lékaře, pouze 61 % k němu chodí na pravidelnou prevenci. „Někteří pacienti, kteří k nám přicházejí, za posledních 15 let nepodstoupili žádnou oční prohlídku, anebo dokonce ani nemají očního lékaře. Šedý zákal přitom progreduje pomalu, a proto se poklesu vidění lidé přizpůsobují a mají pocit, že stále vidí dobře,“ upozorňuje na riziko doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Za odkládáním operace často také stojí přežitá představa, že se má se zákrokem čekat, až zákal „uzraje“. Pětina dotázaných seniorů dokonce toto doporučení dostala od svého očního lékaře. „Dříve se s operací opravdu čekalo na to, až šedý zákal uzraje. Dnes ale používáme moderní chirurgické metody a operujeme tehdy, když pacientovi šedý zákal zhoršuje vidění. Navíc, preventivní vyšetření šedého zákalu i základní operační výkon jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění,“ dodává primářka Skorkovská.
Prevence je hrazená, stačí se objednat
Nejjednodušší ochranou jsou právě pravidelné prohlídky, které dokážou šedý zákal včas odhalit. „Orientační vyšetření zraku se provádí u všeobecného praktického lékaře v rámci preventivní prohlídky. Od února 2021 vystavují všeobecní praktiční lékaři pacientům ve věku od 45 do 60 let doporučení na preventivní vyšetření u oftalmologa, a to ve čtyřletých intervalech. Toto vyšetření se vykazuje výkonem 75030 - VČASNÝ ZÁCHYT ZÁVAŽNÝCH PORUCH VIDĚNÍ (OBĚ OČI),“ uvádí Lucie Krausová ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. „K tomu, aby se pojištěnec objednal na vyšetření k oftalmologovi, však doporučení od svého praktického lékaře nepotřebuje. A to ani v případě, že žádnou zrakovou vadu nebo potíže související s viděním nemá a chce se jen nechat preventivně vyšetřit,“ dodává. Po 60. roce věku odborníci doporučují navštěvovat očního lékaře každý rok, protože se zvyšujícím se věkem roste nejen riziko vzniku šedého zákalu, ale i dalších závažných onemocnění, jako je zelený zákal nebo věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD).
Jak se starat o zrak ve vyšším věku?
Šedý zákal je sice přirozeným projevem stárnutí oka a nedá se mu zcela předejít, jeho nástup ale můžete zpomalit. Nejdůležitější je chránit zrak před UV zářením – ideálně nosit kvalitní sluneční brýle s dobrým filtrem a nezůstávat zbytečně dlouho na přímém slunci. Velkou roli hraje také celkový životní styl. Kouření riziko šedého zákalu výrazně zvyšuje, zatímco pestrý jídelníček plný ovoce a zeleniny očím svědčí. Očím prospěje cílený příjem antioxidantů (vitamíny A, C, E, betakaroten, lutein nebo zeaxanthin) a omega-3 mastných kyselin. Naopak je dobré omezit přemíru alkoholu, soli a nezdravých tuků. Lidé s cukrovkou by si měli pečlivě hlídat hladinu cukru v krvi, protože vysoká glykémie poškozuje oční čočku. Ke vzniku zákalu mohou přispět i některé dlouhodobě užívané léky, například kortikosteroidy.
Pozdní operace je náročnější
Šedý zákal lze operovat i v pokročilé fázi, pacient ale musí počítat s delší dobou na sále i s pomalejším hojením. Přezrálá čočka je velmi tvrdá a k jejímu rozrušení je potřeba výrazně více energie. U pokročilého zákalu je proto šetrnější použít femtosekundový laser LenSx, za jehož použití si však musí pacient připlatit. Náročnější je i pooperační průběh a rehabilitace ostrého vidění může trvat déle. „Dobré vidění má přitom zásadní dopad na celkový život seniorů. Po úspěšné operaci šedého zákalu často pozorujeme i pozitivní dopad na jejich psychiku. Jsou jistější, mají pocit svobody a bezpečí, že nejsou závislí na optických pomůckách. Mohou se věnovat různým aktivitám, řídit automobil a tím i zvýšit svou soběstačnost,“ vyjmenovává primářka Skorkovská. Vedle psychické pohody má ostrý zrak vliv i na prevenci před pády a úrazy. Operace může být dokonce výraznou prevencí atrofie mozku z důvodu stařeckých změn. Výsledky australské studie Blue Mountains Eye Study prokázaly, že operace šedého zákalu následně snižuje riziko časného úmrtí, a to až o 40 %, protože lidé mají mnohem větší vitalitu, lepší psychiku, lépe spí. V průzkumu Oční kliniky NeoVize Brno uvedla třetina seniorů, že se po operaci šedého zákalu cítí bezpečněji, čtvrtina samostatněji a 20 % zdravěji (například díky lepšímu spánku).
Zdroj: GUIDELINE