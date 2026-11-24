Tajemství dobrých holubců spočívá v měkkých, ale pevných zelných listech a dobře ochucené masové náplni. Pomalým dušením se všechny chutě krásně propojí a maso zůstane šťavnaté. Hotové holubky nejlépe chutnají se lžící zakysané smetany a čerstvým koprem nebo petrželkou. Pokud chcete připravit ještě vydatnější jídlo, můžete je doplnit vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo čerstvým chlebem.
Co budeme potřebovat:
Na holubce:
- 1 větší hlávka bílého zelí (cca 1,5–2 kg)
- 500 g mletého hovězího a vepřového masa
- 100 g rýže
- 1 středně velká cibule
- 2 stroužky česneku
- 1 vejce (volitelně)
- 1 lžička sladké mleté papriky
- 0.5 lžičky sušené majoránky
- sůl podle chuti
- čerstvě mletý pepř podle chuti
- 1 lžíce oleje
Na rajčatovou omáčku:
- 1 středně velká cibule
- 2 stroužky česneku
- 400 g krájených rajčat z konzervy
- 2 lžíce rajčatového protlaku
- 300 ml zeleninového nebo hovězího vývaru
- 1 lžíce oleje
- 1 bobkový list
- 1 lžička sladké mleté papriky
- 0.5 lžičky sušeného tymiánu
- 1 lžička cukru podle kyselosti rajčat
- sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti
Na servírování:
- 150 g zakysané smetany
- čerstvá petrželka nebo kopr
Postup:
Z hlávky zelí nejprve odstraňte zvadlé či poškozené vnější listy a vyřízněte košťál. Poté ji vložte do většího hrnce s vroucí osolenou vodou. Jakmile listy začnou měknout, opatrně je postupně oddělujte a vařte zhruba 2–3 minuty, dokud nebudou dostatečně pružné pro balení, ale stále si zachovají svůj tvar. Nakonec můžete z listů opatrně seříznout silnější středová žebra, aby se s nimi lépe pracovalo. Dále připravte rýži, kterou propláchněte pod studenou vodou a vařte ji v osolené vodě přibližně 7–8 minut, aby byla napůl měkká. Poté ji sceďte a nechte vychladnout. Oloupejte si cibuli a najemno nakrájejte. Na rozehřáté pánvi s olejem ji restujte 3-4 minuty, dokud nebude zlatavá. Následně přidejte nasekaný česnek a krátce ho orestujte. Ve větší míse si připravte směs z mletého masa, předvařené rýže, orestované cibule s česnekem, papriky, majoránky, soli a pepře. Podle vašeho uvážení můžete přidat i vejce. Vše důkladně promíchejte a začněte vkládat přiměřené množství na každý zelný list. Okraje listu přehněte dovnitř a pevně jej zarolujte do závitku, aby náplň během vaření nevypadávala.
Do širšího hrnce nalijte olej. Až bude rozehřátý, orestujte v něm nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte česnek, rajčatový protlak a sladkou papriku. Krátce promíchejte, aby se rozvinula vůně koření. Následně přidejte krájená rajčata, vývar, bobkový list, tymián a cukr. Osolte, opepřete a přiveďte k mírnému varu. Naplněné zelné závitky naskládejte těsně vedle sebe do omáčky. V případě potřeby je podlijte trochou vývaru nebo vody, aby byly závitky z větší části obklopené tekutinou. Hrnec přiklopte pokličkou a holubce duste na mírném plameni přibližně 60–75 minut. Během vaření kontrolujte množství tekutiny a podle potřeby ji dolijte. Vařte, dokud nejsou závitky měkké a náplň zcela propečená. Tím se chutě dobře propojí. Na závěr z omáčky vyjměte bobkový list a podle chuti přidejte sůl, pepř nebo trochu cukru. Holubce nechte před servírováním několik minut vychladnout. Při podávání holubce rozdělte na talíře a přelijte je dostatečným množstvím rajčatové omáčky. Navrch přidejte lžíci zakysané smetany a posypte nasekanou petrželkou nebo koprem. Jako přílohu můžete zvolit vařené brambory, čerstvý chléb nebo bramborovou kaši. Holubce se však dají servírovat i samostatně, protože jsou díky rýži v náplni dostatečně syté i tak.
Čerstvý vzduch při každém vaření
Pro odstranění zápachu či páry z vaření se hodí využívat odsavače par. Jedním z ideálních pomocníků pro takové situace je komínový odsavač MORA OV 686 GB. Elegantní černé provedení s dotykovým displejem vytváří prémiový vzhled a skvěle zapadne do každé domácnosti.
Komínový odsavač MORA OV 686 GB nabízí 3 výkonné rychlosti pro odstranění mastnoty, páry i nepříjemných pachů při vaření. Speciální kovové tukové filtry s polyuretanovou pěnou zachytí až 98 % mastnoty a dalších nečistot. Zároveň si zachovávají vysokou účinnost. Díky chytrému systému perimetrického odsávání je vzduch odváděn přes okraje odsavače, což zajišťuje účinnější odsávání, tišší provoz a úspornější chod. Zkosená přední část poskytuje více prostoru nad varnou deskou, takže nehrozí, že byste se při vaření uhodili do hlavy. LED osvětlení dobře osvětlí varnou plochu a zajistí, že budete mít při přípravě jídla vždy dobrý přehled.
Odsavač dosahuje výkonu až 608 m3/h a hlučnost činí maximálně 63 dB. Můžete ho používat také v režimu recirkulace, kdy vzduch prochází přes uhlíkové filtry a vrací se zpět do místnosti. Tyto filtry je však potřeba dokoupit zvlášť. Samozřejmostí je zpětná klapka, která brání návratu vzduchu zpět do kuchyně.
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Zdroj: MORA
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