Poctivost, odvaha a dlouhodobá hodnota: EY hledá nejlepší podnikatele Česka

V soutěži, která se již potřetí koná pod záštitou prezidenta České republiky, budou vedle krajských vítězů a celonárodního držitele ocenění EY Podnikatel roku 2026 České republiky vyhlášeni také laureáti v kategoriích EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku – Cena České televize. Spoluorganizátor soutěže Mafra pak znovu udělí Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za nejlepší podnikatelský příběh.
Vítěze vyberou na začátku příštího roku odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících soutěže. Hlavní porotě bude předsedat Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a loňský držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2027, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze, letos 2. března 2027.
„Do sedmadvacátého ročníku soutěže vstupujeme s jasným poselstvím. I po více než čtvrtstoletí zůstává jejím smyslem vyhledávat a oceňovat podnikatele, kteří svou vizí posouvají české podnikaní i společnost kupředu. Věřím, že letošní ročník opět přinese řadu inspirativních příběhů,“ říká Marek Jindra, vedoucí partner EY v České republice.
Rozhodujícími kritérii pro udělení ocenění jsou poctivost, bezúhonnost a výjimečný podnikatelský příběh. Porota přitom posuzuje osobnost podnikatele i dlouhodobou perspektivu jeho podnikání.
„Naše hodnoticí kritéria dlouhodobě sledují nejen ekonomickou výkonnost, ale i skutečný dopad podnikatele, odvahu a odpovědnost, s nimiž řídí svůj byznys, a jakou vizi má pro jeho další růst,“ upřesňuje Lucie Říhová, vedoucí partnerka oddělení daňového poradenství a sektoru EY Private v České republice.
Významnou součástí soutěže jsou regionální kola, při nichž se každoročně vyhlašují nejlepší podnikatelé napříč jednotlivými kraji České republiky. Soutěž je otevřená podnikatelům a podnikatelkám ze všech krajů České republiky, přičemž jednotlivá regionální kola budou vyhlašována podle kvality přihlášených podnikatelských osobností v daném kraji. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak start-upy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem.
Loňský držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky a spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE Dušan Šenkypl ke své účasti v soutěži a čele poroty uvádí: „Právě teď prochází podnikání mimořádně formativním obdobím. AI zásadně mění způsob, jakým firmy vznikají, fungují i rostou, a dramaticky snižuje bariéry, které ještě donedávna zvýhodňovaly především velké zavedené hráče. Je to skvělý okamžik pro novou generaci podnikatelů a firem, které mohou i z Česka vyrůst v mezinárodně významné společnosti. Těším se, že v letošním ročníku objevíme další taková jména. Osobnosti, které svým příkladem posouvají dopředu nejen své firmy, ale i celou společnost.“
Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 21. října 2026. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.
Držitel titulu EY Podnikatel roku 2026 České republiky opět dostane příležitost reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni a představit se na světovém finále, které se bude konat od 24. do 28. května 2027 v Monte Carlu.
Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2026
Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna. Hlavním partnerem je společnost Aricoma. Novými partnery soutěže EY Podnikatel roku se pro ročník 2026 stávají také společnosti Mastercard a Rockaway. Oficiálním vozem soutěže je BMW Czech Republic. Hlavním spoluorganizátorem je mediální skupina MAFRA – Mladá fronta DNES a iDNES.cz. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou Česká televize a magazín Forbes. Podporovateli jsou Asociace společenské odpovědnosti, agentura CzechInvest, součást platformy CzechBusiness, a Hospodářská komora České republiky. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky.
„Hodně se dnes debatuje o tom, v čem všem nás AI nahradí, které profese zmizí a jak to ovlivní byznys. Jsem si ale jistý, že chuť podnikat, odvahu riskovat a vzít odpovědnost za svůj život a svůj byznys do vlastních rukou umělá inteligence nikdy nenahradí. A to je dobrá zpráva nejen pro byznys a podnikání, ale pro celou společnost, protože právě tyhle vlastnosti jsou klíčové pro silnější budoucnost nás všech a úspěch druhé ekonomické transformace Česka,“ říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.
„Úspěšní podnikatelé jsou hybnou silou ekonomiky a často také prvními, kdo dokážou rozpoznat příležitosti v období změn. V Aricomě máme možnost s mnoha z nich spolupracovat a pomáhat jim využívat technologie k dalšímu růstu a rozvoji. Partnerství se soutěží EY Podnikatel roku proto vnímáme jako podporu lidí, kteří svými vizemi, odvahou a inovacemi posouvají české podnikání kupředu,“ říká Milan Sameš, CEO společnosti Aricoma.
„Jsem velmi rád, že jsme se stali partnery soutěže EY Podnikatel roku, která patří mezi nejprestižnější světová ocenění podnikatelů. Akcentuje principy, které jsou Rockaway dlouhodobě blízké – podnikatelskou odvahu, dlouhodobou vizi, inovace a vytváření skutečné hodnoty. Těším se, že budeme společně přinášet inspirativní příběhy českých podnikatelů hodné následování,“ uvádí zakladatel a CEO Rockaway Capital Jakub Havrlant.
„V BMW si ceníme odvahy, vize a vytrvalosti, které jsou hnací silou podnikatelského úspěchu a inovací. Jsme hrdí na to, že jsme partnerem soutěže EY Podnikatel roku a oceňujeme jednotlivce, kteří pomáhají utvářet budoucnost české ekonomiky a společnosti,“ doplňuje Veronika Hammond, generální ředitelka BMW Group Česká republika.
O soutěži EY Podnikatel roku
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.
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Zdroj: EY Česká republika