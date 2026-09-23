Poctivý vývar chce čas i varnou desku, na které není vidět každá kapka

Co budeme potřebovat:
- 1 kg hovězího masa
- 1 kg hovězích kostí
- 2 cibule
- 300 g mrkve
- 200 g petržele
- 200 g celeru
- 3 stroužky česneku
- 12 kuliček nového koření
- 12 kuliček pepře
- 4 bobkové listy
- snítky petržele
- 15 g soli
- 2 l studené vody
- 300 g hovězích jater
- 2 vejce
- 1 lžíce majoránky
- sůl
- pepř
- 4 lžíce strouhanky
Postup:
Maso s kostmi a cibulí rozložte na plech a vložte do trouby předehřáté na 210 °C. Pečte přibližně 20 minut. Mezitím si připravte zeleninu do vývaru. Očistěte ji, oloupejte a nakrájejte na větší kusy.
Upečené maso s kostmi a cibulí přendejte do velkého hrnce. Přidejte připravenou zeleninu, česnek, kuličky nového koření a pepře, bobkové listy, snítky petržele a sůl. Vše zalijte studenou vodou tak, aby byly všechny suroviny ponořené. S množstvím soli buďte zpočátku opatrní, vývar můžete podle chuti dosolit až na konci. Vývar přiveďte k varu, poté teplotu stáhněte na střední výkon. Po celou dobu by měl pouze mírně probublávat, nikoliv prudce vařit. Takto vývar vařte přibližně 6 až 7 hodin. Kal, který se může během vaření objevit na hladině, není nutné průběžně sbírat. Jelikož maso s kostmi předem pečete, uvolní se do vývaru méně bílkovin než při použití syrového masa. Při pomalém vaření se navíc část bílkovin srazí a usadí na dně hrnce. Odstraníte je následně při cezení vývaru.
Přibližně hodinu před koncem vaření se pusťte do přípravy játrových knedlíčků. Hovězí játra rozmixujte co nejjemněji. Přidejte vejce, sůl, pepř, majoránku a strouhanku. Směs důkladně promíchejte a nechte 15 až 20 minut odpočívat. Pokud bude příliš tuhá, přidejte ještě jedno vejce a znovu dobře promíchejte. Poté si ruce lehce poprašte hladkou moukou a ze směsi vytvarujte menší kuličky. Po dovaření z hrnce vyjměte maso, zeleninu i koření. Hovězí vývar přeceďte přes velmi jemné síto, ideálně dvakrát za sebou, aby byl co nejčistší. Přecezený vývar znovu přiveďte k varu a vložte do něj připravené játrové knedlíčky. Ty během vaření několikanásobně zvětší svůj objem. Jakmile jsou hotové, vyplavou na hladinu. Nakonec do hotového hovězího vývaru přidejte nakrájenou zeleninu a kousky masa. Podle chuti ještě dosolte a můžete podávat.
Spojení moderního vzhledu a odolnosti
Se snadnou a rychlou přípravou pokrmů vám pomůže nová indukční varná deska MORA VDIMS 67H C PureMatt, která dokazuje, že moderní design může být zároveň praktický i odolný. Na první pohled zaujme elegantním matným sklem, které dodává kuchyni čistý a nadčasový vzhled. Matný povrch navíc odráží až o 80 % méně světla než běžné lesklé sklo, čímž výrazně omezuje nepříjemné odlesky a vytváří jemný, prémiový efekt. Matné sklo je zároveň až pětkrát odolnější proti poškrábání, díky čemuž zůstává krásné i po letech intenzivního používání. Výsledkem je tak vyšší odolnost, méně odlesků a dlouhodobě krásný vzhled.
Kromě atraktivního designu nabízí MORA VDIMS 67H C PureMatt také funkce, které zpříjemňují každodenní vaření. Čtyři indukční varné zóny doplňuje funkce SuperBoost, která krátkodobě zvýší výkon a výrazně zkrátí dobu potřebnou k ohřevu. Funkce ConnectZone jediným dotykem propojí dvě levé varné zóny do jedné varné plochy, ideální pro velké pánve a hrnce. Stejně dobře ji ale využijete i při současném vaření ve více menších nádobách. O přesné načasování se postará Timer a kuchyňská minutka TimeMinutes, zatímco funkce Pause umožní vaření kdykoli na chvíli přerušit a následně pokračovat s původním nastavením. Samozřejmostí je také dětská pojistka, která zabraňuje nechtěnému zapnutí varné desky a zvyšuje bezpečnost při používání v domácnosti
Více informací najdete na www.mora.cz, cena 9990 Kč.
Zdroj: MORA
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