Podaná ruka Ministerstvu dopravy: 18 obcí sdílí společná data pro přípravu staveb

Jeden hlas z území
Podřipsko čelí souběhu celé řady významných infrastrukturních projektů:
- výstavba dálnice D0 a zkapacitnění D8,
- VRT Podřipsko a Terminál Roudnice VRT,
- zkapacitnění silnic I/9 a I/16,
- …. a mnoha dalších.
Jednotlivé stavby přitom nelze posuzovat izolovaně. Jejich dopady se v území vzájemně ovlivňují a kumulují. Právě proto se obce dlouhodobě snaží vystupovat vůči investorům a státu jednotně a opírat své požadavky o společná data a odborné podklady.
Jedna datová základna pro celý region
Součástí předaných materiálů jsou:
- výstupy modelu kvality ovzduší z projektu CleanAir D8,
- vstupní expertní podklady pro Územní studii regionu Podřipsko,
- informace o aktuálně zpracovávané Adaptační strategii Podřipsko.
Všechny tyto dokumenty pracují s územím jako s jedním celkem. Podklady zároveň tvoří společný datový základ pro vznikající Územní studii regionu Podřipsko pořizovanou Středočeským krajem. Ta má během příštího roku nabídnout komplexní pohled na budoucí rozvoj regionu a navrhnout řešení, která umožní jednotlivé dopravní i rozvojové záměry lépe koordinovat.
Analytická část studie bude dokončena na konci roku 2026, návrhová část přibližně v polovině roku 2027.
Cílem předání podkladů investorům je, aby všechny klíčové subjekty vycházely ze stejné datové základny a aby se množství vznikajících a vzájemně nekoordinovaných podkladů postupně snižoval.
Naplňování Memoranda o spolupráci
Společný postup měst a obcí zároveň naplňuje Memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě VRT Praha–Ústí nad Labem, které Sdružení měst a obcí Koridor D8 v minulosti vyjednalo pro jednotlivé samosprávy s Ministerstvem dopravy, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic.
„Chceme být vůči státu i investorům maximálně transparentní. Pokud budou znalost území a relevantní otázky zohledněny již v počátečních fázích přípravy, lze předejít situacím, kdy je nutné zásadní témata otevírat až v pokročilých fázích povolovacích procesů a projektové dokumentace tak výrazně přepracovávat,“ říká předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.
Společná data pro celé území
Význam společných dat přitom dávno přesahuje hranice členských obcí SMO KD8. Při připomínkování záměrů zkapacitnění silnic I/9 a I/16 byla stejná data využívána také nečlenskými obcemi (více než 10), které SMO KD8 v rámci řízení EIA koordinoval.
Společný a předvídatelný postup samospráv může přispět nejen ke kvalitnějšímu posouzení dopadů staveb na území, ale také k omezení zbytečných časových prodlev, které přípravu projektů prodražují.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) dlouhodobě potvrzuje, že není odpůrcem výstavby infrastrukturních záměrů v území, že je připraveno pokračovat v jednáních a hledat řešení, které bude respektovat jak potřeby státu, tak ochranu území a kvalitu života jeho obyvatel, jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.
Společný dopis 18 měst a obcí je k dispozici ZDE
Zdroj: Sdružení měst a obcí Koridor D8