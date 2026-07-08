Podaná ruka Ministerstvu dopravy: 18 obcí sdílí společná data pro přípravu staveb

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Praha 8. července 2026 (PROTEXT) - Osmnáct členských samospráv Sdružení měst a obcí Koridor D8 (SMO KD8) společně předalo Ministerstvu dopravy, Správě železnic a Ředitelství silnic a dálnic odborné podklady a data, se kterými budou jednotlivé samosprávy pracovat při posuzování strategických dopravních záměrů v procesech EIA a navazujících řízeních. Cílem tohoto kroku je transparentní spolupráce, kvalitnější příprava projektů a omezení zbytečných časových prodlev.

Jeden hlas z území

Podřipsko čelí souběhu celé řady významných infrastrukturních projektů:

  • výstavba dálnice D0 a zkapacitnění D8,
  • VRT Podřipsko a Terminál Roudnice VRT,
  • zkapacitnění silnic I/9 a I/16,
  • …. a mnoha dalších.

Jednotlivé stavby přitom nelze posuzovat izolovaně. Jejich dopady se v území vzájemně ovlivňují a kumulují. Právě proto se obce dlouhodobě snaží vystupovat vůči investorům a státu jednotně a opírat své požadavky o společná data a odborné podklady.

Jedna datová základna pro celý region

Součástí předaných materiálů jsou:

Všechny tyto dokumenty pracují s územím jako s jedním celkem. Podklady zároveň tvoří společný datový základ pro vznikající Územní studii regionu Podřipsko pořizovanou Středočeským krajem. Ta má během příštího roku nabídnout komplexní pohled na budoucí rozvoj regionu a navrhnout řešení, která umožní jednotlivé dopravní i rozvojové záměry lépe koordinovat.
Analytická část studie bude dokončena na konci roku 2026, návrhová část přibližně v polovině roku 2027. 
Cílem předání podkladů investorům je, aby všechny klíčové subjekty vycházely ze stejné datové základny a aby se množství vznikajících a vzájemně nekoordinovaných podkladů postupně snižoval.

Naplňování Memoranda o spolupráci

Společný postup měst a obcí zároveň naplňuje Memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě VRT Praha–Ústí nad Labem, které Sdružení měst a obcí Koridor D8 v minulosti vyjednalo pro jednotlivé samosprávy s Ministerstvem dopravy, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic.  
Chceme být vůči státu i investorům maximálně transparentní. Pokud budou znalost území a relevantní otázky zohledněny již v počátečních fázích přípravy, lze předejít situacím, kdy je nutné zásadní témata otevírat až v pokročilých fázích povolovacích procesů a projektové dokumentace tak výrazně přepracovávat,“ říká předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.

Společná data pro celé území

Význam společných dat přitom dávno přesahuje hranice členských obcí SMO KD8. Při připomínkování záměrů zkapacitnění silnic I/9 a I/16 byla stejná data využívána také  nečlenskými obcemi (více než 10), které SMO KD8 v rámci řízení EIA koordinoval.
Společný a předvídatelný postup samospráv může přispět nejen ke kvalitnějšímu posouzení dopadů staveb na území, ale také k omezení zbytečných časových prodlev, které přípravu projektů prodražují. 

Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) dlouhodobě potvrzuje, že není odpůrcem výstavby infrastrukturních záměrů v území, že je připraveno pokračovat v jednáních a hledat řešení, které bude respektovat jak potřeby státu, tak ochranu území a kvalitu života jeho obyvatel, jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.

 

Společný dopis 18 měst a obcí je k dispozici ZDE

 

Zdroj: Sdružení měst a obcí Koridor D8

 

 

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