Podcast s Petrem Zahradníkem VI: Zalévání pouště musí skončit, výzvy jsou skutečně velké

Autor:
  9:33
Srpnový studiový rozhovor s ekonomem, analytikem a členem poradního orgánu vlády NERV Petrem Zahradníkem, poslední v letošním cyklu „Veřejná debata o evropských fondech“, reagoval přednostně na představu Evropské komise o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2028. K pochvale za jednodušší strukturu sedmiletého rozpočtu a zohlednění nových priorit, jako jsou obrana, bezpečnost či konkurenceschopnost, připojil expert kritiku za stále nedostatečné využívání tzv. nových zdrojů pro získávání peněz.

K natočení šestého podcastu „Co je nového, Petře?“ se sešli Libuše Bautzová s Petrem Zahradníkem, stejně jako u předchozích dílů, v PressCentru ČTK.Finanční plán na léta na léta 2028 až 2024, který byl zveřejněn 16. července, přináší podle Petra Zahradníka – v porovnání s aktuální sedmiletkou – celou řadu změn. Úvodem je třeba zmínit, že jde o návrh, nikoli o definitní scénář. Případné úpravy, předesílá Zahradník, budou asi jen kosmetické. „Výrazně se upravila struktura (financování EU) ve smyslu zjednodušení. Stávající víceletý finanční rámec obsahuje šest nosných kapitol (priorit), nově navržený pouze tři. Na první pohled se zvýšil objem finančních prostředků, a to na dva biliony eur. Je to poněkud zkreslující optika, protože (k zavedenému zhruba bilionu) přibyl v mezičase program Next Generation EU (balíček hospodářské obnovy po pandemii) s alokací 750 miliard eur,“ zdůraznil Petr Zahradník.            

Mezi priority, které poněkud ustupují do pozadí, patří politiky spojené se zemědělstvím a rybolov. Dopředu se tlačí obrana a bezpečnost. „Dalším posunem proti minulosti je velmi výrazný nárůst prostředků na konkurenceschopnost.“           

K natočení šestého podcastu „Co je nového, Petře?“ se sešli Libuše Bautzová s Petrem Zahradníkem, stejně jako u předchozích dílů, v PressCentru ČTK.Koheze, tedy politika soudržnosti, představuje nadále jeden z pilířů unijní solidarity. Změny ale zasáhly i ji. „Nosnou částí (podpory z EU) mají být národní a regionální plány, které slučují kohezi už se zmíněným zemědělstvím a rybolovem. „Je to úplně nový nástroj. Spojení zemědělství, které je v přebytku, s kohezní politikou dá obrázek o ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů, a umožňuje, abychom se dívali na farmaření a rybolov z hlediska potřeby rozvoje daného území,“ fandí přeložené inovaci Zahradník.            

Mezi členskými státy se už rozhořela diskuse, zda jsou požadované dva biliony eur moc nebo málo. „Myslím, že pro naplnění (vytyčených cílů) jsou dva biliony málo. Ta suma měla být z mého pohledu větší, mohla atakovat dvě procenta unijního HDP. Na druhou stranu by se peníze měly vynakládat úsporně a promyšleně. Neměly by se financovat nějaké černé díry, nebo jak se občas říká, zalévat poušť.“ 

Závěrečný podcast s Petrem Zahradníkem si můžete poslechnout ZDE:

Otázkou zůstává, z jakých zdrojů chce unie svůj příští rozpočet financovat. „Evropská komise selhala z hlediska obstarávání tzv. nových vlastních zdrojů. Peníze se pořád v drtivé většině vezmou na základě příspěvků, které odevzdávají členské státy. Komise má přitom velmi dlouhou dobu na stole návrhy na zavedení nových vlastních zdrojů, které by měly pocházet z obchodování s emisními povolenkami, z odpadového hospodářství, z uhlíkového cla. Tam se to vůbec nedaří. Návrh počítá s tím, že dodatečné vlastní zdroje budou činit necelých 60 miliard eur, což je ve dvoubilionovém rozpočtu naprosto zanedbatelná částka,“ připomněl Zahradník. Předpokládané půjčky EU na finančních trzích mají dosáhnout 150 miliard eur. 

K natočení šestého podcastu „Co je nového, Petře?“ se sešli Libuše Bautzová s Petrem Zahradníkem, stejně jako u předchozích dílů, v PressCentru ČTK.Česká republika, která po 20 letech pomalu a jistě dorovnává rozdíly vůči vyspělým regionů EU, nepřijde nejspíš po roce 2028 zkrátka. „Spolehlivě zůstaneme čistými příjemci (ČR bude z unie dostávat více, než do ní odvede, pozn. red.). Rozhodně se nenaplnila očekávání, že bude úbytek v alokaci nějaký výrazný. V současné době představuje čistá pozice nějakých 80, 90 miliard korun ročně. Do budoucna to může být 50 nebo 60. Ale tu čistou pozici si myslím udržíme po celou dobu příštího programovacího období,“ vypočetl ekonom. 

Daný příděl ale nebude automatický. „Počítá se s tím, že členské státy dostanou v režimu sdíleného řízení nějakou maximální částku, a její rozdělení bude záviset na jejich dohodě s komisí. Nově je požadována větší účast regionálních představitelů a zástupců byznysu. Budou také panevropské projekty na posílení konkurenceschopnosti.“

Do debaty o rozpočtu po roce 2028 promluví ještě europoslanci, výslednou podobu určí dohoda mezi Radou EU a Evropskou komisí. „Věřím ve vyjednávací schopnost Evropské komise: že to, co navrhla, bude schopna obhájit a prosadit,“ uzavřel rozhovor Petr Zahradník.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů,...

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Humpolec zabavil zvířata v soukromém zookoutku, tygři se nekontrolovaně množili

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:41

Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva...

20. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Slavičín směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů ve Vrběticích

Slavičín na Zlínsku směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů v nedalekých Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 při výbuších zemřeli dva lidé....

20. srpna 2025,  aktualizováno 

ÚS odmítl stížnost v kauze vraždy řidiče v Praze, Pašku si odpyká 17,5 roku

Ivan Pašku, jenž na pražském sídlišti Černý Most ubodal řidiče Boltu, si s konečnou platností odpyká 17,5 roku ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud...

20. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Operace Naděje - Štefan

20. srpna 2025  11:27

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty má být hotová příští rok

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty, ale i další sportovce, má být hotová příští rok. Nyní pokračuje tendr, jeho hodnota je zhruba 20 milionů korun....

20. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025  11:02

Policisté odvolali pátrání po dívce z ústavu v M. Krumlově, je v pořádku

Policisté odvolali pátrání po čtrnáctileté dívce z výchovného ústavu v Moravském Krumlově, která se nevrátila z víkendové vycházky. Podařilo se ji vypátrat,...

20. srpna 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.