Tradiční poděkování složkám IZS a vojákům vstupuje 1. prosince 2026 do své druhé fáze. Majitel módní značky Pánské obleky BANDI, pan Andrej Bandi Vámoš, již od začátku listopadu děkuje lidem, kteří při své práci chrání zdraví, životy, bezpečnost a majetek druhých.
Před Vánoci tak mohou jeho dárek v podobě slevy 50 % na vybrané modely pánských obleků využít další příslušníci a zaměstnanci složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.
Poděkování je v prosinci vyhrazeno profesionálním, dobrovolným a podnikovým hasičům, příslušníkům a zaměstnancům Vězeňské služby ČR, členům dalších vybraných složek a nadále také vojákům. Exkluzivní nabídku mohou letos využít i studenti, učitelé a zaměstnanci policejních, vojenských a požárních škol.
Poděkování lidem, kteří jsou tu pro nás po celý rok
K pokračování v této tradici vede majitele značky BANDI osobní úcta a respekt k lidem, jejichž povolání či dobrovolná činnost jsou spojeny s odpovědností za bezpečí a životy druhých.
„Zatímco většina z nás se těší na klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších, řada těchto lidí bude i během svátků ve službě, připravena kdykoliv pomoci. Jejich práce si zaslouží naši úctu a respekt. Právě Vánoce jsou krásnou příležitostí, kdy jim můžeme dát najevo, jak moc si vážíme toho, co pro nás dělají,“ říká Andrej Bandi Vámoš, majitel módní značky BANDI.
„Proto bych jim chtěl i letos poděkovat nejen slovy, ale také konkrétním dárkem. Věnuji jim slevu 50 % na vybrané značkové obleky BANDI. Budu rád, když jim tento dárek udělá radost nebo díky němu potěší někoho ze svých blízkých,“ dodává majitel značky.
Komu je prosincové poděkování určeno?
Od 1. do 31. prosince 2026 mohou dárek od majitele značky BANDI využít profesionální, dobrovolní a podnikoví hasiči, příslušníci a zaměstnanci Vězeňské služby a stráže, Justiční stráže, členové Czech SAR Teamu, zaměstnanci krizových linek a linek bezpečí, studenti, učitelé a zaměstnanci policejních, vojenských a požárních škol.
Nabídka je i v prosinci určena vojákům a vojákům v záloze, válečným veteránům, příslušníkům Vojenské policie a Hradní stráže. Ti mohou s ohledem na časovou náročnost své služby využít dárek od majitele značky BANDI v obou měsících.
Dárek mohou využít ženy i muži
Poděkování je určeno ženám i mužům z vybraných organizací a složek. Hasičky, příslušnice Vězeňské služby či ozbrojených sil ČR mohou přijít do prodejny společně s manželem, partnerem, synem, tatínkem, bratrem nebo jiným blízkým mužem a pořídit mu značkový oblek BANDI se slevou 50 %. Mohou mu tak udělat radost originálním vánočním dárkem.
Muži mohou využít mimořádné zvýhodnění pro sebe a vybrat si do svého šatníku nový oblek pro pracovní i společenské příležitosti.
Značkový oblek za polovinu obvyklé ceny
Díky slevě 50 % si mohou pořídit například pánský oblek BANDI Caldero za 6420 Kč namísto běžné ceny 12.840 Kč.
S výběrem vhodného modelu, správné velikosti i stylových doplňků jim přímo ve značkové prodejně pomůže odborný poradce BANDI. V případě potřeby mohou využít také služeb profesionální krejčové, která vybraný oblek upraví na míru jejich postavě.
Pro uplatnění mimořádné slevy je nutné doložit příslušnost k některé z uvedených organizací či složek. Přesný seznam oprávněných skupin, přijímaných dokladů a kompletní podmínky jsou k dispozici na oficiálním webu www.bandi.cz.
Poděkování složkám IZS a vojákům potrvá do 31. prosince 2026.
O značce
Prestižní česká módní značka Pánské obleky BANDI již tradičně s elegancí obléká muže pro formální i neformální příležitosti. Pomáhá jim tak k úspěchu v zaměstnání, ve společenském i osobním životě.
Jejím zakladatelem a jediným majitelem je Andrej Bandi Vámoš. V současnosti provozuje 12 značkových prodejen v České republice a 4 na Slovensku.
Kromě prémiových obleků, značkového oblečení, ručně šité kožené obuvi a stylových doplňků nabízí mužům také profesionální poradenství v oblastech pánské módy, etikety odívání a úpravy oblečení na míru.
BANDI dlouhodobě spolupracuje také s osobnostmi ze světa kultury, sportu a byznysu a je partnerem řady společenských, kulturních a sportovních projektů.
Zdroj: BANDI VAMOS a.s.
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60246.