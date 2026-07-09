Podezření 95letého z nenásilného činu budí otázky v oblasti lidských práv

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Soul 9. července 2026 (PROTEXT) - Současný případ pětadevadesátiletého představitele církve Shincheonji, předsedy Lee Man-hee, který byl v Jižní Koreji vzat pouze na základě podezření do vyšetřovací vazby, otevírá v mezinárodním i českém akademickém prostředí diskusi o uplatňování vazebních opatření u osob v extrémně pokročilém věku. Pozornost odborníků na lidská práva a mezinárodní právo se zaměřuje na otázku procesní přiměřenosti a dodržování lidské důstojnosti v přípravném řízení.

Kdo je pan Lee Man-hee, který je i přes svůj vysoký věk za podezření ve vazbě?

Předseda církve Shincheonji, Lee Man-hee, narozený 15. září 1931, je 95letý muž, který je mimo jiné veteránem Korejské války (1950-1953), mezinárodním mírovým aktivistou a držitelem státního vyznamenání „Person of Distinguished Service to the State“ za službu vlasti.

Válečná zkušenost se stala hlavní motivací jeho celoživotního úsilí předcházet válkám a podporovat mír.

Podílel se tak například na zprostředkování civilní mírové dohody v Mindanao mezi katolickou a muslimskou komunitou v oblasti zasažené přibližně 40 let konfliktem.

Za svou více než desetiletou mezinárodní mírovou činnost se stal známou osobností v oblasti veřejné diplomacie a mírových iniciativ. Jeho práce propojuje představitele států, mezinárodních organizací, náboženských komunit i občanské společnosti s cílem hledat dlouhodobá řešení ozbrojených konfliktů prostřednictvím dialogu, vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

Stojí také za řadou dobrovolnických aktivit. Ty získaly ocenění např. od Ministerstva vnitra a bezpečnosti Korejské republiky, Korejského červeného kříže, Federation of Korean Student Volunteer Forces a Korea Press Association.

Současný stav a rozhodnutí korejské jurisdikce

Nyní předseda Shincheonji čelí podezření z nenásilného činu podle korejského zákona o politických stranách, u něhož je horní hranice trestu stanovena na dva roky. K uvalení vyšetřovací vazby korejský právní řád vyžaduje naplnění specifických podmínek, jako je:

1. absence trvalého bydliště podezřelého,

2. riziko zničení či maření důkazů,

3. riziko útěku ze země.

V případě 95letého Lee Man-heeho soud neshledal riziko útěku a jako jediný důvod vazby uvedl tvrzené riziko ovlivňování důkazů. Podle analytiků je však tento argument problematický, neboť vyšetřovací orgány již v uplynulých měsících provedly desítky prohlídek a zajistily potřebné materiály včetně administrativních serverů organizace. Rozhodnutí držet muže v extrémně pokročilém věku ve vazbě tak budí v odborných kruzích značné otazníky.

Přiměřenost opatření a presumpce neviny

Vazba je nejpřísnějším opatřením, jaké může stát uplatnit vůči člověku, který dosud nebyl pravomocně odsouzen. Právní experti v této souvislosti upozorňují na základní principy právního státu, kde platí presumpce neviny v plném rozsahu. Cílem zúčastněných stran není zpochybňovat probíhající vyšetřování či otázku viny, o níž bude rozhodovat nezávislý soud. Apel směřuje výhradně k posouzení přiměřenosti vazby u muže velmi vysokého věku.

Podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), k němuž se hlásí i Jižní Korea, nesmí být vazba obecným pravidlem. Obecný komentář č. 35 Výboru OSN pro lidská práva vyžaduje, aby soudy vždy zvážily mírnější alternativy omezení svobody. Zákon tyto mírnější alternativy zná a umožňuje například propuštění na kauci, stanovení podmínek, elektronický monitoring nebo přerušení výkonu vazby.

Mezinárodní praxe u osob v pokročilém věku

Lidská důstojnost úzce souvisí s presumpcí neviny a člověk není předem odsouzen jen proto, že čelí vyšetřování. Moderní právní systémy zohledňují při uvalování vazby faktory jako jsou věk a zdravotní stav.

Při srovnání s praxí české justice lze poukázat na historické procesy z nedávné minulosti, kdy tuzemské orgány vyšetřovaly představitele bývalého režimu ve věku nad 90 let z podílu na úmrtích na státních hranicích či justičních vraždách. Přestože se jednalo o obvinění z těch nejzávažnějších činů, orgány činné v trestním řízení vždy postupovaly s ohledem na lidskou důstojnost a extrémně pokročilý věk obviněných – veškerá vyšetřování i soudní procesy tak probíhaly na svobodě, bez uvalení vyšetřovací vazby.

Věk a životní příběh vyšetřovaného hrají roli v tom, jak přiměřeně je zákon aplikován. Předseda církve Lee Man-hee je veteránem korejské války a nositelem státního ocenění za zásluhy, který se dlouhodobě věnuje mezinárodním občanským mírovým iniciativám. Zahraniční pozorovatelé a zástupci církve proto v rámci transparentního právního procesu žádají o nezávislé posouzení zdravotního stavu obviněného a zajištění věku přiměřeného umístění a lidského zacházení.

Tento případ tak otevírá širší otázku, jak moderní demokratické státy garantují lidská práva a rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny občany, s respektem k jejich věku a procesním právům.

Užitečné zdroje:

Akademické zprávy CESNUR (Centrum pro studium nových náboženství):

https://www.cesnur.org/2020/shincheonji-second-white-paper.pdf https://cesnur.net/wp-content/uploads/2020/05/tjoc_4_3_1_introvigne.pdf

Zápis a prohlášení pro OSN (Human Rights Council):

https://freedomofconscience.eu/hrc-58-written-statement-religious-freedom-under-scrutiny-shincheonjis-canceled-event-raises-concerns-in-south-korea/

Zpravodajství v Německu a dalších zemích:

https://www.fair-news.de/3824890/inhaftiert-mit-95-suedkoreas-strafverfolgung-eines-religioesen-fuehrers-loest-internationale-besorgnis-aus https://www.theindiansun.com.au/2026/07/06/international-scrutiny-grows-over-detention-of-shincheonji-leader-in-south-korea/ 

Analýzy Human Rights Without Frontiers (HRWF / Francie):

[https://hrwf.eu/france-eglise-shincheonji-etat-de-droit-valeurs-et-integration-iii/

Série „Beyond the Noise“ (Bitter Winter / Francie):

https://bitterwinter.org/beyond-the-noise-observing-shincheonji-in-france-2-a-community-built-on-study-activity-and-dialogue/ https://bitterwinter.org/beyond-the-noise-observing-shincheonji-in-france-3-charity-in-action/

O církvi Shincheonji

Shincheonji, církev Ježíšova, je křesťanská denominace založená v Jižní Koreji v roce 1984. V České republice působí její oficiální pobočka, která se věnuje charitativní činnosti, dobrovolnictví, veřejnému studiu Bible a podpoře mezinárodních mírových iniciativ.

 

Zdroj: Církev Nové nebe, nová země, Shincheonji

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