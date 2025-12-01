Podlahová myčka Sencor S 88 AQUINO+: Čistá podlaha bez námahy

Systém Wet & Dry umožňuje podlahové myčce Sencor S 88 AQUINO+ (doporučená cena 15 999 Kč) kombinovat mokré i suché vysávání, takže podlaha zůstane nejen zbavená prachu, ale i dokonale čistá. Dva rotační kartáče Dual Power Mop se otáčí proti sobě, takže se mop pohybuje téměř sám a zároveň účinně odstraní i zaschlé nečistoty či rozlité tekutiny. Výkonný digitální voděodolný motor s příkonem 500 W zaručuje silný tah a spolehlivý výkon po celou dobu úklidu.
Od podlahy po sedačku – jeden přístroj pro celou domácnost
Díky snadno vyměnitelnému příslušenství se Sencor S 88 AQUINO+ přizpůsobí všem úklidovým výzvám. V příslušenství najdete klasickou podlahovou hubici, hubici na mokré i suché vysávání, rotační kartáč Cat&Dog s vlastním motorem pro efektivní odstranění zvířecích chlupů z koberců a čalounění nebo prachové kartáče.
Součástí je také štěrbinová hubice s LED osvětlením, která si posvítí i do tmavých rohů, pod nábytek nebo za radiátory. Osvětlení pomáhá přesně vidět, kde se drží prach a drobky, takže po vysávání máte jistotu, že je skutečně všude čisto.
Čistý přístroj = čistý domov
Po úklidu se o sebe S 88 AQUINO+ postará sám. Funkce Self-Cleaning automaticky vyčistí kartáče i vnitřní potrubí a zároveň vše vysuší horkým vzduchem, takže přístroj je připravený na další použití. Nabíjecí stanice s automatickým vysoušením horkým vzduchem zajistí hygienické a bezúdržbové uskladnění bez zápachu i vlhkosti.
Sencor S 88 AQUINO+ spojuje výkon, praktičnost a moderní design v jednom. Je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí mít doma vždy dokonale čisté podlahy – bez kýblů, mopů a zbytečné námahy.
Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.
SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz
Zdroj: Sencor