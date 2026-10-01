Podle evropských dat Woltu lidé udělali přes aplikaci už 230 mil. nákupů

Čísla tak potvrzují trend, o kterém Wolt mluví dlouhodobě. Z původně doručovací služby zaměřené především na restaurace se stala platforma, na které zákazník vyřeší podstatnou část běžného nákupu. Jednou je to dobrý oběd, podruhé nákup potravin na večeři, kosmetika, krmivo pro psa nebo dárek nejen na poslední chvíli.
Právě šíře nabídky stojí za konceptem „obchodního domu v kapse“. Nejde už jen o rychlost doručení, ale především o pohodlí a možnost ušetřit čas, který by zákazník jinak strávil cestou mezi obchody nebo hledáním zboží na různých místech.
Kdo jednou nakoupí, většinou se vrátí
O tom, že objednávání z obchodů už není jen příležitostnou záležitostí, svědčí chování samotných zákazníků. Každý měsíc si v Evropě přes Wolt objednají zboží z obchodů více než dva miliony lidí a šest z deseti se k dalšímu nákupu vrátí hned v následujícím měsíci.
Zákazníků navíc dál přibývá. Jejich průměrný počet meziročně vzrostl o 30 %. A lidé, kteří už přes Wolt nakupují, službu používají častěji, počet objednávek na jednoho zákazníka se meziročně zvýšil o 12 %.
To, že se objednávání z obchodů stává přirozenou součástí používání služby Wolt vedle objednávek z restaurací, sleduje společnost také v České republice. Důležitou roli přitom hraje možnost vyřešit různé potřeby v jedné aplikaci a ušetřit tak čas, který mohou lidé věnovat práci, rodině, svým koníčkům nebo jednoduše odpočinku.
„Už dlouho říkáme, že jsme pro zákazníky obchodním domem v kapse, a nová evropská data ukazují, že se tento směr skutečně naplňuje. Lidé si přes nás neobjednávají jen jídlo, ale běžně přes nás řeší i další každodenní nákupy. Klíčové přitom není jen to, že jim zboží doručíme rychle. Důležité je pohodlí a čas, který nemusí trávit cestou do obchodu. A právě podobný vývoj vidíme i u českých zákazníků,“ říká Tomáš Kubík, vedoucí komunikace Wolt pro Česko a Slovensko.
Od potravin přes kosmetiku až po elektroniku
Proměňuje se také skladba nákupů. Zatímco potraviny jsou už zavedenou součástí nabídky, stále větší prostor získávají další kategorie zboží. Podíl nepotravinářského zboží na tržbách z obchodů na Woltu se od roku 2022 ztrojnásobil. Vedle běžného nákupu potravin tak zákazníci prostřednictvím jedné aplikace pořizují například kosmetiku, elektroniku, potřeby pro domácnost a domácí mazlíčky, květiny, hračky nebo dárky.
„Tuzemský trh se v tom nijak neliší, zákazníci využívají naši službu pro stále širší spektrum každodenních potřeb. Objednávka přitom nemusí znamenat pouze řešení situace, kdy doma něco nečekaně dojde. Naopak je možností, jak si zjednodušit běžný den a potřebné věci objednat na jednom místě. Čas tak místo cestování po obchodech využít pro rodinu, sport či odpočinek,“ uvádí Tomáš Kubík.
Právě pohodlí a úspora času se tak stávají jedním ze společných jmenovatelů současného způsobu nakupování. Zákazník si podle konkrétní situace vybírá, jestli do obchodu zajde osobně, nakoupí prostřednictvím klasického e-shopu, nebo si nechá potřebné zboží přivézt.
Valentýn patří květinám, Black Friday elektronice
To, jak širokou škálu situací už zákazníci prostřednictvím Woltu řeší, dobře ukazují také významné nákupní dny v průběhu roku. „Na Valentýna zaznamenala květinářství na Woltu 32násobný nárůst tržeb oproti běžnému období. Black Friday zase patří elektronice, jejíž prodeje vzrostly o 440 %. A před Vánoci se do popředí dostávají hračky a hry, u nichž Wolt zaznamenal nárůst o 133 %,“ přibližuje evropská data Tomáš Kubík.
Data tak ukazují, že rychlé doručení má své místo nejen při každodenních nákupech, ale i ve chvílích, kdy lidé shánějí konkrétní zboží spojené s určitou událostí – a někdy možná zachraňují dárek na poslední chvíli.
Podle Kubíka obdobné nákupní chování pozoruje Wolt také v České republice. Právě ve vytížených obdobích roku je pro zákazníky možnost ušetřit cestu do obchodu a nechat si potřebnou věc doručit tam, kde ji právě potřebují, ještě důležitější.
Přes 40 tisíc obchodů na jedné platformě
Rostoucímu využívání se přizpůsobuje i nabídka. K prosinci 2025 bylo na Woltu podle dat z Evropy aktivních více než 40 000 obchodů, meziročně o 43 % více. Pro zákazníky to znamená stále širší výběr kategorií a produktů, které mohou prostřednictvím jedné aplikace nakoupit.
Rozšiřování nabídky z obchodů je proto dlouhodobou součástí strategie Woltu. Cílem není nahrazovat kamenné prodejny, ale dát zákazníkovi další možnost, jak se k jejich nabídce dostat a pomoci tak také obchodním partnerům být blíž svým zákazníkům.
„Kamenný obchod, e-shop a rychlé doručení dnes nemusí stát proti sobě. Z pohledu zákazníka jsou to různé možnosti, mezi kterými si vybírá podle konkrétní situace. Naším cílem je, aby u nás měl dostatečně širokou nabídku a mohl si sám rozhodnout, zda si chce zajít na nákup, nebo si ho raději nechá přivézt až ke dveřím,“ doplňuje Tomáš Kubík.
Pohodlí a čas mění způsob, jakým nakupujeme
Evropská čísla tak především potvrzují dlouhodobější změnu spotřebitelského chování. Rychlé doručení už není vyhrazené jen pro páteční pizzu nebo nákup, který člověk zapomněl cestou z práce. Pro miliony zákazníků se stalo jednou z běžných možností, jak vyřešit každodenní potřeby.
Ať už jde o oběd z oblíbené restaurace, potraviny na večeři, kosmetiku, květiny, elektroniku nebo krmivo pro domácího mazlíčka, společným jmenovatelem zůstává jednoduchost: najít potřebnou věc na jednom místě, objednat ji během několika kliknutí a ušetřit čas na to, čemu se člověk chce skutečně věnovat.
O datech: Evropská data vycházejí z Wolt Retail Reportu a interních evropských dat společnosti Wolt.
Zdroj: Wolt
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59408.