Podle evropských dat Woltu lidé udělali přes aplikaci už 230 mil. nákupů

Autor:
  9:00
Sledovat Metro na Googlu

Praha 1. října 2026 (PROTEXT) - Čerstvá evropská data technologické společnosti Wolt potvrzují, že platforma se pro miliony lidí stala běžnou součástí každodenního života. Zákazníci přes ni neobjednávají jen oběd nebo večeři, ale také potraviny, kosmetiku, elektroniku, květiny, potřeby pro domácnost nebo zboží pro domácí mazlíčky. Jen z obchodů už bylo prostřednictvím Woltu doručeno více než 230 milionů objednávek a každý měsíc zde nakupují více než dva miliony zákazníků. Podobný vývoj sleduje Wolt také v České republice, kde lidé stále více využívají aplikaci pro různé každodenní potřeby a oceňují především pohodlí a úsporu času.

Čísla tak potvrzují trend, o kterém Wolt mluví dlouhodobě. Z původně doručovací služby zaměřené především na restaurace se stala platforma, na které zákazník vyřeší podstatnou část běžného nákupu. Jednou je to dobrý oběd, podruhé nákup potravin na večeři, kosmetika, krmivo pro psa nebo dárek nejen na poslední chvíli.  

Právě šíře nabídky stojí za konceptem „obchodního domu v kapse“. Nejde už jen o rychlost doručení, ale především o pohodlí a možnost ušetřit čas, který by zákazník jinak strávil cestou mezi obchody nebo hledáním zboží na různých místech.

Kdo jednou nakoupí, většinou se vrátí

O tom, že objednávání z obchodů už není jen příležitostnou záležitostí, svědčí chování samotných zákazníků. Každý měsíc si v Evropě přes Wolt objednají zboží z obchodů více než dva miliony lidí a šest z deseti se k dalšímu nákupu vrátí hned v následujícím měsíci.

Zákazníků navíc dál přibývá. Jejich průměrný počet meziročně vzrostl o 30 %. A lidé, kteří už přes Wolt nakupují, službu používají častěji, počet objednávek na jednoho zákazníka se meziročně zvýšil o 12 %.

To, že se objednávání z obchodů stává přirozenou součástí používání služby Wolt vedle objednávek z restaurací, sleduje společnost také v České republice. Důležitou roli přitom hraje možnost vyřešit různé potřeby v jedné aplikaci a ušetřit tak čas, který mohou lidé věnovat práci, rodině, svým koníčkům nebo jednoduše odpočinku.

Už dlouho říkáme, že jsme pro zákazníky obchodním domem v kapse, a nová evropská data ukazují, že se tento směr skutečně naplňuje. Lidé si přes nás neobjednávají jen jídlo, ale běžně přes nás řeší i další každodenní nákupy. Klíčové přitom není jen to, že jim zboží doručíme rychle. Důležité je pohodlí a čas, který nemusí trávit cestou do obchodu. A právě podobný vývoj vidíme i u českých zákazníků,říká Tomáš Kubík, vedoucí komunikace Wolt pro Česko a Slovensko.

Od potravin přes kosmetiku až po elektroniku

Proměňuje se také skladba nákupů. Zatímco potraviny jsou už zavedenou součástí nabídky, stále větší prostor získávají další kategorie zboží. Podíl nepotravinářského zboží na tržbách z obchodů na Woltu se od roku 2022 ztrojnásobil. Vedle běžného nákupu potravin tak zákazníci prostřednictvím jedné aplikace pořizují například kosmetiku, elektroniku, potřeby pro domácnost a domácí mazlíčky, květiny, hračky nebo dárky.

Tuzemský trh se v tom nijak neliší, zákazníci využívají naši službu pro stále širší spektrum každodenních potřeb. Objednávka přitom nemusí znamenat pouze řešení situace, kdy doma něco nečekaně dojde. Naopak je možností, jak si zjednodušit běžný den a potřebné věci objednat na jednom místě. Čas tak místo cestování po obchodech využít pro rodinu, sport či odpočinek,uvádí Tomáš Kubík.

Právě pohodlí a úspora času se tak stávají jedním ze společných jmenovatelů současného způsobu nakupování. Zákazník si podle konkrétní situace vybírá, jestli do obchodu zajde osobně, nakoupí prostřednictvím klasického e-shopu, nebo si nechá potřebné zboží přivézt.

Valentýn patří květinám, Black Friday elektronice

To, jak širokou škálu situací už zákazníci prostřednictvím Woltu řeší, dobře ukazují také významné nákupní dny v průběhu roku. „Na Valentýna zaznamenala květinářství na Woltu 32násobný nárůst tržeb oproti běžnému období. Black Friday zase patří elektronice, jejíž prodeje vzrostly o 440 %. A před Vánoci se do popředí dostávají hračky a hry, u nichž Wolt zaznamenal nárůst o 133 %,přibližuje evropská data Tomáš Kubík.

Data tak ukazují, že rychlé doručení má své místo nejen při každodenních nákupech, ale i ve chvílích, kdy lidé shánějí konkrétní zboží spojené s určitou událostí – a někdy možná zachraňují dárek na poslední chvíli.

Podle Kubíka obdobné nákupní chování pozoruje Wolt také v České republice. Právě ve vytížených obdobích roku je pro zákazníky možnost ušetřit cestu do obchodu a nechat si potřebnou věc doručit tam, kde ji právě potřebují, ještě důležitější.

Přes 40 tisíc obchodů na jedné platformě

Rostoucímu využívání se přizpůsobuje i nabídka. K prosinci 2025 bylo na Woltu podle dat z Evropy aktivních více než 40 000 obchodů, meziročně o 43 % více. Pro zákazníky to znamená stále širší výběr kategorií a produktů, které mohou prostřednictvím jedné aplikace nakoupit.

Rozšiřování nabídky z obchodů je proto dlouhodobou součástí strategie Woltu. Cílem není nahrazovat kamenné prodejny, ale dát zákazníkovi další možnost, jak se k jejich nabídce dostat a pomoci tak také obchodním partnerům být blíž svým zákazníkům.

Kamenný obchod, e-shop a rychlé doručení dnes nemusí stát proti sobě. Z pohledu zákazníka jsou to různé možnosti, mezi kterými si vybírá podle konkrétní situace. Naším cílem je, aby u nás měl dostatečně širokou nabídku a mohl si sám rozhodnout, zda si chce zajít na nákup, nebo si ho raději nechá přivézt až ke dveřím,“ doplňuje Tomáš Kubík.

Pohodlí a čas mění způsob, jakým nakupujeme

Evropská čísla tak především potvrzují dlouhodobější změnu spotřebitelského chování. Rychlé doručení už není vyhrazené jen pro páteční pizzu nebo nákup, který člověk zapomněl cestou z práce. Pro miliony zákazníků se stalo jednou z běžných možností, jak vyřešit každodenní potřeby.

Ať už jde o oběd z oblíbené restaurace, potraviny na večeři, kosmetiku, květiny, elektroniku nebo krmivo pro domácího mazlíčka, společným jmenovatelem zůstává jednoduchost: najít potřebnou věc na jednom místě, objednat ji během několika kliknutí a ušetřit čas na to, čemu se člověk chce skutečně věnovat.

O datech: Evropská data vycházejí z Wolt Retail Reportu a interních evropských dat společnosti Wolt. 

 

 

Zdroj: Wolt

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59408.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezónu. Milovníkům klasické hudby i...

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne během podzimu sérii koncertů na zajímavých místech Prahy a v Děčíně. Posluchače čeká klasická hudba, varhanní recitál i známé muzikálové...

2. října 2026  19:23

Z plechovky do galerie: Unikátní výstava ukáže kouzlo dírkové fotografie

Výstava fotografií: Z plechovky do galerie.

Obyčejná plechovka od kávy se může proměnit ve fotoaparát. Výstava Z plechovky do galerie představí unikátní snímky pořízené technikou dírkové komory, které zachycují architekturu, historická nádvoří...

2. října 2026  19:02

Poblíž Plzně dnes zemřel 76letý motorkář, sjel mimo vozovku, kde havaroval

ilustrační snímek

Poblíž Plzně dnes zemřel šestasedmdesátiletý motorkář. Z dosud nezjištěných příčin sjel napravo mimo vozovku, kde havaroval. Oživování na místě bylo neúspěšné....

2. října 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila vestavbu s tělocvičnou

ilustrační snímek

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila půdní vestavbu na hlavní budově za 53 milionů korun. Její součástí je rehabilitační tělocvična, šatny a sociální...

2. října 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostatky barona Starcka se vrací do hrobky, v rakvi našli milionový poklad

Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli...

Mimořádná událost čeká v sobotu obyvatele Města Touškov na Plzeňsku. V kostele svatého Jana Křtitele se uskuteční zádušní mše za barona Jana Antonína Starcka, který žil v letech 1808 až 1883, a jeho...

2. října 2026  18:02

Dopravní hřiště v Mělníce má nový povrch, slouží výuce i sportování

ilustrační snímek

Na dopravním hřišti v mělnické části Mlazice je nový povrch, slouží pro výuku i sportování. Přibyla také nová kruhová křižovatka a různé další prvky. Práce...

2. října 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro děti s akutními psychickými potížemi nemá kraj lůžka, Olomouc je konečně získá

Tiskové konference k představení koncepce dětské psychiatrické péče ve Fakultní...

Děti nebo dospívající v akutní psychické krizi nyní v Olomouckém kraji nemají k dispozici jediné specializované nemocniční lůžko, takže pokud potřebují hospitalizaci, musejí za péčí jinam. Tristní...

2. října 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou

ilustrační snímek

Univerzita Hradec Králové (UHK) si 5. října připomene nedožité devadesátiny bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla společnou četbou a pietou...

2. října 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Referendum o větrnících v Maršově u Úpice zatím nebude, obec ho vyhlásí znovu

ilustrační snímek

Maršov u Úpice na Trutnovsku zruší již oznámené referendum k výstavbě větrných elektráren v obci. Občané v něm měli hlasovat 9. a 10. října spolu s obecními...

2. října 2026  16:07

Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu

ilustrační snímek

Jihomoravští policisté nedaleko hranic ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na celoevropský tuningový sraz. Jednomu odebrali osvědčení o registraci vozu...

2. října 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Za dva týdny by jí bylo 100 let. Zemřela oceňovaná herečka Ranošová

Necelé dva týdny před 100. narozeninami zemřela 1. října 2026 herečka Štěpánka...

Necelé dva týdny před svými 100. narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová, sdělila dnes mluvčí Národního divadla moravskoslezského (NDM) Šárka Swiderová. Ranošová byla jednou ze...

2. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Lidé z Děčína v participativním rozpočtu vybrali úpravy lesů a Pohádkový les

ilustrační snímek

V Děčíně vzniknou nové možnosti pro trávení volného času v přírodě a pokračovat bude rozšiřování Pohádkového lesa. Obyvatelé města v participativním rozpočtu...

2. října 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.