Podle průzkumu kryptoburzy Bitget mají Evropané navzdory současným překážkám obrovský zájem o placení kryptoměnami na dovolené

Průzkum odhaluje nepopiratelný zájem o využívání kryptoměn na výdaje spojené s dovolenou, přičemž pozoruhodných 85,32 % respondentů již krypto k rezervaci své dovolené použilo nebo o tom aktivně uvažuje. Toto široké přijetí signalizuje významný posun ve spotřebitelském chování. Mezi hlavní zamýšlené způsoby využití kryptoměn během dovolené patří denní výdaje (58,86 %), ubytování (58,59 %) a doprava (55,15 %), což je v souladu s předchozím výzkumem Bitget Wallet, který označil cestování a denní výdaje za klíčové způsoby využívání kryptoměn v Evropě.
Uživatele láká k využívání kryptoměn při cestování několik pádných důvodů. Nadpoloviční většina, 51,46 %, se chce vyhnout poplatkům za převody měn, zatímco 48,64 % oceňuje rychlejší transakce. Jako zásadní faktory pro evropské uživatele, zejména v Německu (44 %) a Polsku (51 %), se projevují rovněž soukromí a anonymita. V Itálii je 46 % respondentů motivováno zájmem o nové technologie. Generační analýza ukazuje, že Generace Z (71,64 %) klade velký důraz na nižší transakční poplatky, zatímco Generace X (47,74 %) přikládá značnou důležitost věrnostním programům a možnosti platit v odlehlých oblastech (46,02 %).
Navzdory tomuto velkému zájmu přetrvávají bariéry širokého přijetí kryptoměn. Největší překážkou je nedostatečná akceptace ze strany poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kterou uvedlo 58,30 % respondentů. Ačkoli je adopce kryptoměn v cestovním ruchu teprve v rané fázi, mnoho významných značek podporuje krypto platby nepřímo prostřednictvím partnerství se zpracovateli krypto plateb nebo e-commerce platformami (například Bitrefill nebo Entravel), což umožňuje rezervace u velkých cestovních společností jako Hotels.com nebo Airbnb. Přímé krypto platby nicméně nejsou vždy snadno dostupné, což komplikuje hrazení denních výdajů v místě pobytu. Pro 42 % respondentů zůstává obavou cenová volatilita kryptoměn, přičemž tento postoj je z velké části shodný napříč trhy i generacemi. Mezi regionální rozdíly patří ve srovnání s průměrem o něco vyšší obava z regulatorní nejistoty u francouzských uživatelů (35 %) a z bezpečnostních rizik u uživatelů z východní Evropy (38 %).
Jako preferovaná kryptoměna pro výdaje spojené s cestováním byly nepřekvapivě zvoleny stablecoiny (67 %), což podtrhuje jejich klíčovou roli při každodenních transakcích díky jejich stabilní hodnotě. Bitcoin z průzkumu vyšel jako druhé nejoblíbenější aktivum. Rozhodlo se pro něj 45 % respondentů, což zdůrazňuje důležitost technologií jako Lightning Network pro zvyšování rychlosti transakcí a nákladové efektivity při každodenním placení bitcoinem.
Při pohledu do budoucna jsou vyhlídky pro krypto v cestovním ruchu mezi uživateli převážně pozitivní. Pozoruhodných 91 % respondentů se domnívá, že používání kryptoměn k rezervaci dovolených bude v příštích letech jednodušší.
Gracy Chen, generální ředitelka kryptoburzy Bitget, k těmto zjištěním uvedla: „Uživatelé kryptoměn nechtějí digitální aktiva jen držet; aktivně vyhledávají praktické využití, zejména pro něco tak univerzálního, jako je cestování. Rostoucí poptávka ve spojení s rychlým rozvojem v oblasti infrastruktury a platebních řešení posiluje naše přesvědčení, že kryptoměny mají nakročeno k tomu, aby se staly nedílnou součástí každodenního života. Ve společnosti Bitget jsme odhodláni budovat nástroje a ekosystém, které překlenují propast mezi digitálními aktivy a jejich využíváním v reálném světě, aby každodenní aktivity jako cestování byly pro všechny přístupnější, efektivnější a bezpečnější.“
Vzhledem k tomu, že stále více společností přijímá platby kryptoměnami a podpůrné technologie se dále rozvíjejí, se vize skutečně bezproblémového cestovatelského zážitku s využitím kryptoměn zdá být stále více na dosah.
