Podle průzkumu kryptoburzy Bitget mají Evropané navzdory současným překážkám obrovský zájem o placení kryptoměnami na dovolené

Victoria (Seychely) 11. srpna 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost Web3, zveřejnila závěry svého nejnovějšího průzkumu. Byl zaměřen na preference a omezení, se kterými se více než 3000 evropských uživatelů kryptoměn setkává v souvislosti s využíváním digitálních aktiv na dovolené. Průzkum ukázal, že napříč kontinentem existuje silná a rostoucí poptávka po cestovatelských zážitcích s využitím kryptoměn.

Průzkum odhaluje nepopiratelný zájem o využívání kryptoměn na výdaje spojené s dovolenou, přičemž pozoruhodných 85,32 % respondentů již krypto k rezervaci své dovolené použilo nebo o tom aktivně uvažuje. Toto široké přijetí signalizuje významný posun ve spotřebitelském chování. Mezi hlavní zamýšlené způsoby využití kryptoměn během dovolené patří denní výdaje (58,86 %), ubytování (58,59 %) a doprava (55,15 %), což je v souladu s předchozím výzkumem Bitget Wallet, který označil cestování a denní výdaje za klíčové způsoby využívání kryptoměn v Evropě.

Uživatele láká k využívání kryptoměn při cestování několik pádných důvodů. Nadpoloviční většina, 51,46 %, se chce vyhnout poplatkům za převody měn, zatímco 48,64 % oceňuje rychlejší transakce. Jako zásadní faktory pro evropské uživatele, zejména v Německu (44 %) a Polsku (51 %), se projevují rovněž soukromí a anonymita. V Itálii je 46 % respondentů motivováno zájmem o nové technologie. Generační analýza ukazuje, že Generace Z (71,64 %) klade velký důraz na nižší transakční poplatky, zatímco Generace X (47,74 %) přikládá značnou důležitost věrnostním programům a možnosti platit v odlehlých oblastech (46,02 %).

Navzdory tomuto velkému zájmu přetrvávají bariéry širokého přijetí kryptoměn. Největší překážkou je nedostatečná akceptace ze strany poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kterou uvedlo 58,30 % respondentů. Ačkoli je adopce kryptoměn v cestovním ruchu teprve v rané fázi, mnoho významných značek podporuje krypto platby nepřímo prostřednictvím partnerství se zpracovateli krypto plateb nebo e-commerce platformami (například Bitrefill nebo Entravel), což umožňuje rezervace u velkých cestovních společností jako Hotels.com nebo Airbnb. Přímé krypto platby nicméně nejsou vždy snadno dostupné, což komplikuje hrazení denních výdajů v místě pobytu. Pro 42 % respondentů zůstává obavou cenová volatilita kryptoměn, přičemž tento postoj je z velké části shodný napříč trhy i generacemi. Mezi regionální rozdíly patří ve srovnání s průměrem o něco vyšší obava z regulatorní nejistoty u francouzských uživatelů (35 %) a z bezpečnostních rizik u uživatelů z východní Evropy (38 %).

Jako preferovaná kryptoměna pro výdaje spojené s cestováním byly nepřekvapivě zvoleny stablecoiny (67 %), což podtrhuje jejich klíčovou roli při každodenních transakcích díky jejich stabilní hodnotě. Bitcoin z průzkumu vyšel jako druhé nejoblíbenější aktivum. Rozhodlo se pro něj 45 % respondentů, což zdůrazňuje důležitost technologií jako Lightning Network pro zvyšování rychlosti transakcí a nákladové efektivity při každodenním placení bitcoinem.

Při pohledu do budoucna jsou vyhlídky pro krypto v cestovním ruchu mezi uživateli převážně pozitivní. Pozoruhodných 91 % respondentů se domnívá, že používání kryptoměn k rezervaci dovolených bude v příštích letech jednodušší.

Gracy Chen, generální ředitelka kryptoburzy Bitget, k těmto zjištěním uvedla: „Uživatelé kryptoměn nechtějí digitální aktiva jen držet; aktivně vyhledávají praktické využití, zejména pro něco tak univerzálního, jako je cestování. Rostoucí poptávka ve spojení s rychlým rozvojem v oblasti infrastruktury a platebních řešení posiluje naše přesvědčení, že kryptoměny mají nakročeno k tomu, aby se staly nedílnou součástí každodenního života. Ve společnosti Bitget jsme odhodláni budovat nástroje a ekosystém, které překlenují propast mezi digitálními aktivy a jejich využíváním v reálném světě, aby každodenní aktivity jako cestování byly pro všechny přístupnější, efektivnější a bezpečnější.“

Vzhledem k tomu, že stále více společností přijímá platby kryptoměnami a podpůrné technologie se dále rozvíjejí, se vize skutečně bezproblémového cestovatelského zážitku s využitím kryptoměn zdá být stále více na dosah.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední soukromá krypto peněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20.000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů představuje Bitget exkluzivního partnera v oblasti burz kryptoměn pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd314c60-0389-4369-9c6c-537478598493 

 

