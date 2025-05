Podle zprávy Bitget Wallet se kryptopeněženky stávají univerzálními finančními uzly

Platforma Bitget Wallet, přední neúschovní kryptoměnová peněženka, vydala zprávu vypracovanou na základě onchainové analýzy nazvanou Případy využití kryptopeněženky . Jde o komplexní studii, která zkoumá, jak skuteční uživatelé různých generací a v různých oblastech kryptopeněženku používají. Zpráva navazuje na nedávnou rekoncepci identity značky Bitget Wallet a představení jejího plánu na rok 2025, který je zaměřen na rozvoj strategie Everyday Crypto Wallet s cílem umožnit uživatelům obchodovat, vydělávat, platit a prozkoumávat nové příležitosti — to vše v jediné aplikaci. Společnost nedávno překročila hranici 80 milionů globálních uživatelů, což odráží její 300% roční růst a posiluje její pozici jedné z nejrozšířenějších samoobslužných peněženek na světě.

Zpráva vychází z informací od 4599 globálních uživatelů peněženky a dokládá, že kryptopeněženky se z jednoduchých nástrojů pro ukládání a převody staly plnohodnotnými rozhraními umožňujícími provádění veškerých aktivit v rámci blockchainu. Téměř polovina všech respondentů používá peněženky k obchodování (48 %), inkasování odměn (46 %) a provádění plateb (40 %). Mezi další hlavní použití patří sázení nebo hospodaření za účelem výnosu (37 %), sledování tržních trendů (35 %) a hledání nových tokenů (33 %). Přibližně třetina respondentů používá peněženku také k přímé interakci s decentralizovanými aplikacemi. Průzkum zdůrazňuje silnou angažovanost generace Z, a to zejména v oblasti kryptoplateb (43 %), a všímá si odlišného chování v jednotlivých oblastech — od častého využívání peněžních převodů v Africe a jihovýchodní Asii až po strategie zaměřené na výnosy v Latinské Americe a dlouhodobé držení aktiv ve východní Asii.

"Lidé už nepoužívají peněženky jen k ukládání a posílání kryptoměn — používají je k veškerým možným aktivitám v rámci blockchainu. Tato zpráva potvrzuje to, co vidíme po celém světě — peněženky se staly centrem veškerého dění. Ať už se jedná o posílání peněz přes hranice, inkasování odměn nebo sledování tržních trendů, uživatelé se víc než kdy jindy do těchto aktivit zapojují přímo prostřednictvím peněženek, kde se již nyní odvíjí budoucnost webu 3.0,“ říká Alvin Kan, provozní ředitel Bitget Wallet.

Tento posun odráží širší preference uživatelů, kteří chtějí využívat peněženky typu „vše v jednom“, a to zejména na rozvíjejících se trzích, kde je přístup k tradičním finančním službám stále omezený. 53 % afrických uživatelů uvádí, že peněženky používá především k posílání peněz, zatímco v jihovýchodní Asii je k tomuto účelu využívá 60 % uživatelů. Tyto regiony také vykazují vysoká čísla v oblasti odměn a plateb, což naznačuje, že peněženky jsou stále častěji využívány pro každodenní finanční aktivity tam, kde je tradiční platební infrastruktura pro klasické peníze omezená nebo nestabilní. Latinská Amerika vede v použitích souvisejících s výnosy (41 %), kdy uživatelé využívají funkce stakování a hospodaření k tomu, aby se zajistili proti inflaci a dosáhli růstu úspor v nestabilních ekonomických podmínkách.

Na rozvinutějších trzích se trendy používání peněženek posouvají směrem ke správě aktiv a digitálnímu obchodování. Východní Evropa se drží v popředí v oblasti kryptoplateb (41 %), kde se peněženky používají jak pro peer-to-peer převody, tak pro maloobchodní výdaje. Východní Asie vykazuje nejvyšší podíl, pokud jde o dlouhodobé držení aktiv (44 %) a generování výnosů (42 %), zatímco v západní Evropě a Severní Americe je používání peněženek motivováno především obchodováním a účastí v odměnových programech v rámci blockchainu, což naznačuje větší zaměření na správu portfolia a využívání pobídek.

Tyto poznatky úzce souvisejí se strategií Bitget Wallet, která se zaměřuje na poskytování kompletní onchainové zkušenosti ve čtyřech základních oblastech: obchod, vydělávání peněz, platby a prozkoumávání nových příležitostí. Platforma představila Super DEX, který umožňuje směny tokenů mezi různými blockchainy, nástroj Alpha s informacemi o tokenech v reálném čase a Simple Mode, tedy jednoduchý režim určený pro ty, kteří teprve začínají. V současné době se vyvíjejí funkce Earn Vaults a přehledové panely (dashboards), které umožní flexibilní zhodnocování vkladů u pasivních příjmů. Bitget Wallet bude také jedinou samoobslužnou peněženkou, která nabízí maximální flexibilitu plateb prostřednictvím skenování QR kódů, kryptokaret a e-shopu v aplikaci, jenž umožňuje přímé nákupy od více než 300 světových značek včetně Amazonu, Google Play a Shopee.

Díky podpoře více než 130 blockchainů a fondu na ochranu uživatelů v hodnotě 300 milionů dolarů pokračuje platforma v investicích do bezproblémových, bezpečných a mobilní transakce upřednostňujících nástrojů, které web 3.0 činí prakticky použitelným každý den pro běžné uživatele. V rámci své širší aktivity zvané Crypto for Everyone Movement platforma Bitget Wallet spolupracuje se stovkami partnerů ve svém „ekosystému“, aby podpořila rozšíření používání peněženky prostřednictvím vzdělávání, integrace produktů a praktického využití. Součástí iniciativy je kampaň za 1 milion dolarů, jejímž cílem je motivovat lidi k používání peněženky a zajistit další příliv uživatelů po celém světě.

Zpráva z onchainové analýzy pod názvem Případy využití kryptopeněženky je nyní k dispozici na blogu Bitget Wallet.

O Bitget Wallet

Bitget Wallet je neúschovní kryptopeněženka navržená tak, aby umožnila jednoduché a bezpečné používání kryptoměn pro všechny. Má více než 80 milionů uživatelů a nabízí kompletní krypto služby, včetně swapů, informací z trhu, stakování, odměn, průzkumu decentralizovaných aplikací a platebních řešení. Bitget Wallet podporuje více než 130 blockchainů a miliony tokenů, umožňuje bezproblémové obchodování napříč blockchainy přes stovky DEXů a cross-chain mostů. Bitget Wallet je zajištěna fondem na ochranu uživatelů o hodnotě více než 300 milionů USD, a zaručuje tak maximální zabezpečení aktiv uživatelů.

