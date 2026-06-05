Podnikám s rozumem 2026: středoškoláci řešili AI v byznysu i daně podnikatelů

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  15:41
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Praha 5. června 2026 (PROTEXT) - Třetí ročník soutěže Podnikám s rozumem ukázal, že téma financí a podnikání mladou generaci zajímá víc, než by se mohlo zdát. Od 9. dubna do 29. května 2026 zpracovávali studenti třetích ročníků středních škol jedno ze čtyř zadání: podnikání při studiu, využití umělé inteligence v podnikání, daně a odvody v praxi a osobní značku podnikatele. Místo abstraktní teorie z učebnic si vyzkoušeli, jak vypadá svět volnonožců, zakladatelů firem a OSVČ ve skutečnosti.

Soutěž tradičně pořádá agentura GetFound ve spolupráci s partnery. Letošní ročník podpořily společnosti Astratex, Hyperfinance, InterBohemia, Rostlinna-akvaria, Snowboardel a nazuby. Díky jejich zapojení získaly vítězné třídy finanční odměnu 10.000 Kč, se kterou mohou naložit podle vlastních nápadů a potřeb.

„Každý ročník nás znovu přesvědčuje, že studenti mají chuť pracovat s reálnými tématy, pokud jim je předložíme srozumitelnou formou. Letos jsme záměrně sáhli i po umělé inteligenci a osobní značce, tedy po oblastech s velkým vlivem na dnešní podnikání. Mladí lidé se s nimi budou setkávat denně,“ říká Adam Ježek, zakladatel pořádající agentury GetFound. „Letošní práce nás zaujaly svou nápaditostí a často i překvapivou zralostí.“

Vyhlášení výsledků proběhlo 2. června. Porota hodnotila nejen věcnou správnost a zpracování zadaného tématu, ale i kreativitu, srozumitelnost prezentace a využitelnost práce pro spolužáky.

Vítězi 3. ročníku soutěže Podnikám s rozumem jsou:

• Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

• Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

• Obchodní akademie Kroměříž

• Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Příprava na reálný život

Projekt Podnikám s rozumem dlouhodobě otevírá mladým lidem témata, která se ve školních osnovách objevují jen okrajově. Studenti se v něm učí orientovat ve světě financí, poznávají úskalí podnikání a získávají náskok při rozhodování o své budoucnosti, ať už zamíří do zaměstnání, nebo si jednou založí vlastní firmu.

Organizátoři plánují pokračovat i v roce 2027 a věří, že čtvrtý ročník zaujme další školy a třídy. Více informací najdete na stránce www.podnikamsrozumem.cz.

 

O agentuře GetFound:

Marketingová agentura GetFound pomáhá firmám růst díky online marketingu, SEO a kvalitnímu linkbuildingu. Zároveň iniciuje projekty s hodnotou pro veřejnost – například vzdělávací program Podnikám s rozumem nebo úklidovou akci Vyčisti les.

Zdroj: Getfound.cz

 

https://getfound.cz/

 

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