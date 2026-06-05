Podnikám s rozumem 2026: středoškoláci řešili AI v byznysu i daně podnikatelů

Soutěž tradičně pořádá agentura GetFound ve spolupráci s partnery. Letošní ročník podpořily společnosti Astratex, Hyperfinance, InterBohemia, Rostlinna-akvaria, Snowboardel a nazuby. Díky jejich zapojení získaly vítězné třídy finanční odměnu 10.000 Kč, se kterou mohou naložit podle vlastních nápadů a potřeb.
„Každý ročník nás znovu přesvědčuje, že studenti mají chuť pracovat s reálnými tématy, pokud jim je předložíme srozumitelnou formou. Letos jsme záměrně sáhli i po umělé inteligenci a osobní značce, tedy po oblastech s velkým vlivem na dnešní podnikání. Mladí lidé se s nimi budou setkávat denně,“ říká Adam Ježek, zakladatel pořádající agentury GetFound. „Letošní práce nás zaujaly svou nápaditostí a často i překvapivou zralostí.“
Vyhlášení výsledků proběhlo 2. června. Porota hodnotila nejen věcnou správnost a zpracování zadaného tématu, ale i kreativitu, srozumitelnost prezentace a využitelnost práce pro spolužáky.
Vítězi 3. ročníku soutěže Podnikám s rozumem jsou:
• Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
• Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
• Obchodní akademie Kroměříž
• Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Příprava na reálný život
Projekt Podnikám s rozumem dlouhodobě otevírá mladým lidem témata, která se ve školních osnovách objevují jen okrajově. Studenti se v něm učí orientovat ve světě financí, poznávají úskalí podnikání a získávají náskok při rozhodování o své budoucnosti, ať už zamíří do zaměstnání, nebo si jednou založí vlastní firmu.
Organizátoři plánují pokračovat i v roce 2027 a věří, že čtvrtý ročník zaujme další školy a třídy. Více informací najdete na stránce www.podnikamsrozumem.cz.
O agentuře GetFound:
Marketingová agentura GetFound pomáhá firmám růst díky online marketingu, SEO a kvalitnímu linkbuildingu. Zároveň iniciuje projekty s hodnotou pro veřejnost – například vzdělávací program Podnikám s rozumem nebo úklidovou akci Vyčisti les.
Zdroj: Getfound.cz