Podnikatelské kempy ve Zlíně přinesly mladým inspiraci, znalosti a odvahu podnikat udržitelně

Autor:

8:13

Zlín 23. května 2025 (PROTEXT) - Podporovat mladé lidi s podnikavým duchem má smysl. Proto vznikly Podnikatelské kempy, které od podzimu do jara přinášely do Zlína inspiraci, praktické dovednosti a odvahu tvořit udržitelné podnikání. Mladí účastníci, včetně těch z dětských domovů, azylových domů a pěstounských rodin pracovali společně s mentory a odborníky na rozvoji svých nápadů a profesních vizí, a to díky podpoře programu Erasmus+.