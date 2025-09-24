Podpojištění je problém i u aut. Pojišťovny jej odhalí u každé 16. škody

Znáte hodnotu svého auta? Pravděpodobně jen málokdo dokáže na tuto otázku okamžitě odpovědět. Cena se totiž časem mění a má na ni vliv mnoho faktorů. Hodnota vozidla je však jeden z nejdůležitějších údajů, které potřebujete znát, když si sjednáváte havarijní pojištění. A bohužel ne všichni lidé ji zadají správně. "Stejně jako u nemovitostí, tak i u pojištění aut se setkáváme s takzvaným podpojištěním. To znamená, že klient má auto pojištěné na nižší hodnotu, která neodpovídá realitě. Pokud je podpojištění opravdu výrazné, rozdíl je větší než 10 %, musíme za případné škody zaplatit méně peněz. Stává se to zhruba u každé 16. škody, kterou řešíme, takže je to bohužel poměrně časté," říká mluvčí Direct pojišťovny Michal Kárný.
Jak si nastavit hodnotu auta správně
Aby bylo auto pojištěno správně, tedy nebylo podpojištěné, musí zadaná hodnota vozidla odpovídat ceně, za kolik by se dalo v době sjednání prodat, a to včetně veškeré výbavy. K nastavení správné hodnoty proto mimo jiné pomáhají inzertní servery. Ne vždy je ale možné najít stejnou značku auta ve stejné výbavě, kvalitě a se stejným nájezdem. "Nově proto všem klientům při sjednání nabízíme jednoduchou kalkulačku, do které zadají pár základních údajů o autě a hned získají představu o průměrné hodnotě podobných aut, které se prodávají na trhu. Pokud si lidé auto na tuto cenu pojistí, garantujeme jim, že nebudou podpojištění," říká specialista na autopojištění z Direct pojišťovny Jan Dofek.
Nezapomeňte na další výbavu
Výslednou částku z kalkulačky si ale může každý navýšit, pokud například ví, že auto je v lepší kvalitě, než je obvyklé. Nebo když si chce pojistit i výbavu jako střešní box, nosiče na kola, lyže atd. "V tom případě je potřeba o tuto hodnotu navýšit celkovou cenu auta při sjednání. A výbavu pak, stejně jako auto, nafotit," radí Dofek. Stejně tak to platí, když si třeba nějakou výbavu dokoupíte až později. Pokud ji chcete mít pojištěnou, stačí havarijní pojištění upravit.
Pravidelně aktualizujte smlouvu
I když si ale cenu auta nastavíte při sjednání pojištění správně, neznamená to, že už máte navždy vyhráno. Cena auta se totiž časem mění. A většinou klesá. Proto je dobré každý rok ověřit, jak se hodnota auta změnila, a podle toho případně smlouvu aktualizovat, abyste pojištění zbytečně nepřepláceli. Pojišťovna vám totiž nikdy nevyplatí více, než je reálná hodnota auta. "Cena standardní ojetiny ročně klesá o 10 až 15 %. Toto se samozřejmě může měnit v návaznosti na nájezd vozidla. U prémiových nebo zánovních vozidel může cena klesat výrazněji. Existují ale i auta, která si cenu drží. Příkladem je Škoda Fabia kombi, která od IV. generace nedostala nástupce a model vyrobený v letech 2019 až 2022 dnes na trhu svou cenu drží. Dalším příkladem mohou být vozidla, která v další generaci už byla vyrobena jen jako elektrická. U některých aut pak může cena dokonce časem růst," říká Jáchym Knedlhans ze společnosti Direct auto.
Zdroj: Direct pojišťovna