Podpůrná skupina Safe Space pomáhá LGBTQ+ lidem i jejich blízkým, T-Mobile organizaci podpořil v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků

V roce 2024 T-Mobile vypsal a financoval grantovou výzvu Česko bez předsudků podporující skupiny ohrožené předsudečným násilím. V rámci výzvy bylo podpořeno osm organizací a projektů částkou v celkové výši 1 500 000 korun. V předvánoční sbírce Spolu proti předsudkům operátor vybral téměř půl milionu korun, částku zdvojnásobil na rovný 1 milion korun na podporu organizace In IUSTITIA, která pomáhá obětem předsudečného násilí. Podle její analýzy jsou jednou z nejohroženějších skupin LGBTQ+ lidé, a to právě kvůli své sexuální orientaci nebo genderové identitě – jejich ohrožení přitom roste. Podle loňských dat Queer Geography mělo zkušenosti s diskriminací nebo obtěžováním 42 % dotazovaných – v roce 2022 to bylo 35 %. Přitom nedostatek informovanosti, ale také podpory, může zapříčinit lokální nárůst předsudečného násilí vůči LGBTQ+ lidem. Proto T-Mobile podpořil organizaci Safe Space v Děčíně, která se zaměřuje na podporu a osvětu LGBTQ+ lidí i jejich blízkých.

„V Ústeckém kraji do září 2024 neexistovala žádná organizace, sociální služba, lékařská péče, nebo podpůrná skupina pro LGBTQ+ a jejich blízké. Nikdo s nimi cíleně nepracoval, ani se jich nezastal – proto jsou tyto osoby stále zranitelné a zažívají útoky předsudečného násilí. Jako matka dospívající transgender dcery vím, že právě sdílení informací a podpory je klíčové – zvláště v regionu, kde je předsudečné násilí bohužel hluboce zakořeněné. I rodiče a učitelé potřebují vědět, jak si počínat,“ říká Lucie Šancová, zakladatelka Safe Space, která má přes 12 let zkušeností se sociální a komunitní prací.

LGBTQ+ osoby v regionu často trpí osamělostí a přidávají se i psychické obtíže, pro rodiče je složité získat podporu jiných rodičů s podobnými dětmi. Díky projektu získají LGBTQ+ osoby v Děčíně možnost se každých 14 dní setkávat v bezpečném prostředí a získat podporu – například odbornou terapeutickou pomoc. Proběhnou i workshopy vedené In IUSTITIA, například 29. 5. v Městské knihovně Děčín na téma Jak se bránit předsudečnému násilí, nebo lekce sebeobrany

„Iniciativa Safe Space vznikla na základě poptávky ústeckých LGBTQ+, jejich rodin a pedagogů. V T-Mobile tuto lokální iniciativu velmi oceňujeme – věříme, že místní odborníci sami nejlépe vědí, jak mladým LGBTQ+ lidem a jejich blízkým pomoci nejen ke vzájemnému porozumění, a s kým se kvůli tomu spojit,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile. Činnost skupiny podpoří další odborníci i organizace Trans*parent – ta zajistí část přednášek a pomůže mj. s rozšířením povědomí o projektu s důrazem na citlivost vůči LGBTQ+ osobám.

