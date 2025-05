Podruhé v řadě zlatí! České obaly slaví ve světě úspěch

„Získat hlavní cenu za marketing podruhé v řadě – tentokrát s inovativním obalem Psina pro Spokojenypes.cz – je pro nás obrovským důvodem k hrdosti a motivace do dalších let. Jsme nadšeni, že se naše řešení opět dostalo do hledáčku největších odborníků z oboru z celého světa. Tento úspěch je zároveň dalším milníkem v naší dlouholeté a velmi plodné spolupráci se Spokojenypes.cz, která přináší uživatelům i pejskům radost každý den. Oceňuji neuvěřitelné nasazení všech kolegů, kteří den co den dojíždějí do našeho závodu ve Všetatech a dávají do každého obalu kus své vášně a kreativity. Jak rád říkám: „Dnes prodává obal“ – a Psina je skvělým potvrzením, že tomu tak opravdu je,“ říká s hrdostí Martin Hejl, CEO společnosti Thimm, k vítězství v kategorii marketing soutěže Worldstar Packaging Award 2025. „Jsem hrdý na tuto výhru. Na toto prvenství. Reprezentuje mi dvě slova. Přátelství a pokoru. Přátelství s mým skvělým dodavatelem Petrem Kaczorem z Thimmu, se kterým vymýšlíme krabice již 10 let. A pokoru, protože vůbec není samozřejmé mít v marketingovém týmu kolegyně, jako je Daniela Petrlíková. Díky oběma,“ sdělil Tomáš Haškovec, ředitel marketingu ve Spokojenypes.cz.

V Miláně se sešly české firmy

Touha převzít si významné ocenění osobně je veliká, a proto delegace z České republiky do Milána čítala 25 lidí. Ceny si odvezly zástupci firem THIMM za obal na deskovou hru PSINA a za grilovací balíček Pojďme g(o)rilovat – G(o)rila Box, Smurfit Westrock za TipToi papírovou vložku, která ušetří 162 tun CO2 ročně, a za SpeedTray stohovatelný obal na zeleninu, VAN DE VELDE PACKAGING Unipap za zámořské obalové řešení Max for ECO, Mondi Bupak za ECO-CAGE papírový košík na ovoce, Fiala & Šebek za obal na El General 15letý venezuelský rum, Vitesco Technologies Czech Republic za stohovatelný blistr EWP3 – customer one-way tray významně šetřící CO2 a Vitesco Trutnov – Volvo - Boxon za optimalizaci zámořského obalu na vodní pumpy.

Soutěž Obal roku je branou mezi světové obaláře

„Ze všech ocenění máme upřímnou radost. Je to potvrzení obrovské kvality obalových řešení z našeho regionu a také důkaz, že soutěž Obal roku je skvělým odrazovým můstkem na mezinárodní scénu. Letos se světová porota rozhodla ocenit 260 obalů z 550 přihlášených – a být mezi nimi je pocta,” říká Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA a organizátorka soutěže Obal roku.

Přihlášky do soutěže lze podat do 8. srpna 2025

Mezinárodní soutěž WorldStar Packaging Awards patří mezi nejvýznamnější obalová klání na světě. Úspěch v národní soutěži Obal roku je podmínkou k přihlášení a právě díky tomu mají české firmy šanci zazářit globálně. Soutěž zve k účasti firmy z různých odvětví, jako jsou potraviny, nápoje, kosmetika, farmacie, design, elektronika, automobilový průmysl, etikety, marketing a další. Jejím cílem je vyzdvihnout a propagovat nejlepší nápady, inovace a technologie v oblasti balení, které se objevují na trhu. Soutěž Obal roku má jako jediná u nás a na Slovensku certifikaci od mezinárodní obalové organizace World Packaging Organisation. Přihlášky lze letos podat do 8. srpna 2025.

WPO si cení českých firem

„Je nám opravdu ctí, že se soutěže WorldStar účastní a vítězí inovativní obalová řešení z České republiky. Přesně to je smyslem této celosvětové soutěže: podporovat inovace a technologický pokrok, které přispívají k udržitelnosti a zároveň přinášejí to nejlepší pro majitele značek i spotřebitele. Vyzýváme společnosti, aby se účastnily soutěže Obal roku, kterou koordinuje náš místní člen WPO, Obalový institut SYBA, jenž pak vítěze pošle na WorldStar. Přihlašování do ročníku 2026 bude oficiálně zahájené 10. července 2025,“ říká Luciana Pellegrino, prezidentka World Packaging Organisaton.

Další informace o soutěži najdete na www.obalroku.cz.

O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a využívání obalů a obalových materiálů. Tento institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.

