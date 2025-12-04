Podvodné e-shopy, neuhrazený balíček, falešní policisté i „červí díra“. MONETA varuje před nejčastějšími podvody v předvánočním období

Autor:
  14:42
Praha 4. prosince 2025 (PROTEXT) - Předvánoční čas láká nejen k online nákupům, ale i zvýšené aktivitě kyberpodvodníků. MONETA každoročně zaznamenává nárůst podvodných e-shopů a falešných dopravců. Vedle toho se nově šíří i sofistikovaná forma karetních útoků označovaná jako „červí díra“.

Momentálně patří mezi nejnebezpečnější podvody takzvaná červí díra. První pokusy o tento podvod zaznamenala MONETA v červnu tohoto roku, kdy nejvyšší z nich přesáhl částku 400 tisíc korun. Průměrná výše škody na jednoho klienta činí zhruba 160 tisíc korun. „Útočníci svou oběť nejprve přimějí nainstalovat do telefonu škodlivý software a poté ji přesvědčí, aby potvrdila svou identitu přiložením platební karty k telefonu a zadáním PINu. Podvodná aplikace skrze NFC předá podvodníkům všechny potřebné karetní údaje včetně PINu. Ti jsou následně schopni obratem provést výběr z bankomatu anebo nákup u obchodníka. Tyto transakce přitom vypadají jako standardní bezkontaktní platby kartou,“ říká Jiří Poláček, senior manažer Risk Models & Fraud Management MONETA Money Bank. Podvodů, které využívají tento mechanismus, je celá řada – od scénáře falešného bankéř až po investiční podvody. „Všechny mají společné právě to, že podvodník vyžaduje potvrzení identity oběti prostřednictvím již zmíněné podvodné aplikace, která je ve skutečnosti trojským koněm,“ dodává Jiří Poláček.

Předvánoční nákupní sezóna každoročně přináší také zvýšený počet falešných e-shopů. Lidé nakupují ve spěchu, chtějí ušetřit, a tak často přehlédnou varovné signály upozorňující na podvod. „Jsou to zejména podezřele nízké ceny zboží, weby napodobující známé značky, které však mají jinou webovou adresu, nebo jim chybí například kontaktní údaje či obchodní podmínky. Nákup, který tak na první pohled vypadá fantasticky, může skončit ztrátou nemalých peněz,“ říká Jiří Poláček. Za poslední měsíc zaznamenala MONETA více než stoprocentní nárůst reklamací u podvodných obchodníků.

Mnohem častěji se před Vánoci objevují také podvodné e-maily, takzvaný phishing, které upozorňují na potřebu zaplacení poplatku, aby mohl být balíček doručen. „Ve skutečnosti nejde o reálnou objednávku, ale o způsob, jak se podvodníci snaží vylákat citlivá data, jako jsou například karetní anebo přihlašovací data do digitálního bankovnictví,“ komentuje tento podvod Jiří Poláček. 

I nadále se objevují případy, kdy se útočníci vydávají za bankéře. Poškozeným tvrdí, že je jejich účet napaden anebo se jejich jménem snaží podvodníci vzít úvěr a nutí je k převedení peněz na údajně bezpečný účet. V některých případech dokonce oběť přesvědčí, aby si vzala nový úvěr a hotovost předala údajnému pracovníkovi České národní banky (ČNB) do „bezpečnostní úschovy“. Banka v průběhu října evidovala 44 poškozených klientů, kteří se stali oběťmi tohoto podvodu a dohromady přišli o 7,5 milionu korun.

V posledních týdnech se také častěji objevují scénáře, kdy oběť kontaktuje údajný příslušník policie, který tvrdí, že vyšetřuje pokus o podvod a využívá autoritu bezpečnostních složek k získání důvěry a spolupráce oběti. „Velmi často se nám navíc stává, že banka zachytí podvodné transakce, ale klienti rozporují, že by se o podvodné jednání mohlo skutečně jednat. Domnívají se, že spolupracují na probíhajícím vyšetřování, ovšem ve skutečnosti nevědomky následují pokynů podvodníků. V Monetě neustále pracujeme na zvýšení schopnosti detekce podvodného chování. Nicméně pro úspěšné zastavení podvodu je klíčové, aby klienti při intervenci ze strany banky spolupracovali a mluvili pravdu,“ upozorňuje Jiří Poláček. 

Pokud má klient podezření na podvod, může okamžitě využít záchranné tlačítko ve Smart Bance nebo Internet Bance, které zablokuje přístup ke všem účtům a kartám. Poté by měl kontaktovat zákaznický servis MONETA na čísle +420 224 442 424, kde mu pomohou celou situaci vyřešit. Banka zároveň zveřejňuje na svém webu aktuální přehled podvodných praktik a tipy, jak se jim vyhnout.

Zdroj: MONETA Money Bank

 

