Podzim mění nákupní chování Čechů, ukazují data BILLY. Nutriční terapeutka vysvětluje význam pestré stravy pro imunitu

Data společnosti BILLA ČR potvrzují, že podzim mění nákupní chování zákazníků. Ve srovnání s letními měsíci výrazně rostou prodeje citrusů, zázvoru i medu. Prodeje citrusů jsou na podzim téměř trojnásobné oproti létu. Výrazný růst vykazuje také zázvor, jehož prodeje jsou o 152 % vyšší, zatímco u medu dosahuje nárůst 137 %. Vyšší poptávka po těchto produktech může souviset jak s jejich sezónností, tak se změnou stravovacích návyků, které chladnější část roku přirozeně přináší.
Vedle tradičních kategorií BILLA sleduje také rostoucí zájem o fermentované nápoje. Trend potvrzují například fermentované zázvorové a rakytníkové šťávy, jejichž prodeje meziročně vzrostly o pětinu. Ve srovnání s letními měsíci jsou jejich prodeje na podzim o 154 % vyšší. Mezi oblíbené výrobky patří také zázvorové shoty, jejichž prodeje jsou v podzimních a zimních měsících zhruba o pětinu vyšší než během léta.
"Zatímco zázvor, citrony nebo med patří mezi tradiční podzimní a zimní stálice, zajímavý vývoj sledujeme u kategorií spojených se zažíváním a střevním mikrobiomem, jako jsou například fermentované nápoje. Naznačuje to, že zákazníci se při výběru potravin stále více zajímají o celkový životní styl a vyváženou stravu, nejen o jednotlivé potraviny, které bývají veřejností s tímto tématem často spojovány," říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti BILLA ČR.
Imunitu neovlivňuje jediná potravina
Přestože některé potraviny obsahují látky důležité pro správné fungování organismu, odborníci upozorňují, že na imunitní systém je potřeba dívat se komplexně.
"Žádná jednotlivá potravina ani konkrétní živina nezajistí silnou imunitu sama o sobě. Základem je dlouhodobě pravidelný pohyb, kvalitní spánek, dostatečný energetický příjem, pestrý jídelníček a vyvážený poměr jednotlivých živin. Právě pestrost pomáhá tělu získávat celé spektrum látek, které potřebuje," vysvětluje Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka Českého olympijského týmu, která se společností BILLA ČR spolupracovala při přípravě doporučení k tématu vyváženého stravování.
Podle ní lidé často vnímají jako jednu z nejdůležitějších látek spojovaných se správným fungováním imunity vitamin C. Ten je bezpochyby důležitý, zdaleka však není jediným faktorem. "Dobrým zdrojem vitaminu C jsou například papriky, kiwi, citrusy nebo brambory. Stejně důležitý je ale také dostatečný příjem bílkovin, vlákniny či omega-3 mastných kyselin. Zapomínat bychom neměli ani na pestrou skladbu jídelníčku a zdravý střevní mikrobiom, který s imunitním systémem úzce souvisí," doplňuje Andrea Mokrejšová.
Odborníci navíc uvádějí, že důležité je nepodléhat představě rychlých řešení. Fungování imunitního systému ovlivňuje řada faktorů, od kvality stravy přes spánek až po pohyb a celkový životní styl.
Oblíbeno olympioniky pomáhá s výběrem
Orientaci při výběru potravin, které mohou být součástí vyváženého jídelníčku, usnadňuje také označení logem Oblíbeno olympioniky na obalech vybraných produktů privátních značek BILLY. Tyto výrobky byly pro společnost BILLA vybrány nutriční terapeutkou Českého olympijského týmu. BILLA je zároveň prvním obchodním řetězcem v České republice, který toto doporučení promítá přímo do označení konkrétních produktů.
Zdroj: BILLA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59399.