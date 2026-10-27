Podzim na Rohlíku: dýně z Holandska, halloweenské sladkosti i svíčky na Dušičky

Halloween láká pestrostí. Oslovuje rodiny s dětmi i mladší zákazníky a nabízí víc než jen sladkosti: od vyřezávání dýní po kostýmy. Dušičky mají naopak užší a tradiční sortiment, zájem o ně je ale stabilní.
Největším tahákem jsou tento rok strašidelné sladkosti. Rohlík jich nabízí přes 50 druhů a zákazníci mezi nimi najdou i speciality, které se v běžných supermarketech tak snadno nepotkávají, třeba sladkosti čokoládovny Janek nebo limitované edice Marks & Spencer. K nim přibývá tematické pečivo, například halloweenský donut.
„Na podzim lidé přirozeně tráví víc času doma, víc vaří a vytvářejí si doma příjemnou atmosféru. Letos k tomu přibyl Halloween vycházející na sobotu. Vidíme, že lidé hledají tematické speciality, které jinde tak snadno nenajdou, a rádi je objednají společně s večeří na jednom místě,“ říká Markéta Široká Šťastníková, obchodní ředitelka Rohlíku. Na Rohlíku najdou zákazníci celou sezónu v jedné objednávce, tedy dýně, podzimní jídla a nápoje, sezónní dekorace i halloweenské sladkosti a zábavu. Je v provozu do 31. října na https://www.rohlik.cz/tema/halloween-2026.
Od hokkaida po Black Cat
Dýně jsou základem podzimní sezóny a na Rohlíku mají tři role. Sladké hokkaido patří do sametové polévky, máslová dýně na pečení a velké kulaté dýně na vyřezávání. Nově nabízí Rohlík také speciální odrůdy z Holandska: Black Cat, Kamo Kamo, turecký turban, bílou halloweenskou dýni a Small Spark. K nim se hodí dýňové pyré, koření, cider, punč, čaje nebo dýňové latte a pro útulný večer svíčky, věnce, dekorace do bytu a ubrousky.
Dušičky drží tradici, Den mrtvých zatím jen ojediněle
Před Památkou zesnulých zákazníci sahají po osvědčené klasice, tedy po hřbitovních svíčkách a věncích. Dušičkový sortiment je z povahy věci užší než halloweenský, přesto jeho prodeje meziročně vzrostly o 15 %. Mexický svátek Día de los Muertos se v nákupním chování Čechů zatím výrazněji neprojevuje. Zájem je ojedinělý a týká se hlavně tematických položek v prémiovém alkoholu.
Zdroj: Rohlík.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59810.