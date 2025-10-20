Podzim přináší mokro, listí a nečistoty. SALESIANER přináší čistotu, bezpečí a klid

Vstupní prostory jako vizitka firmy
První kontakt návštěvníka s firmou často vzniká ještě před recepcí – při vstupu do budovy. Mokrá podlaha nebo opotřebované rohože mohou nejen zhoršit první dojem, ale představují také bezpečnostní riziko. Každý pád na kluzké podlaze může vést k úrazům a finančním ztrátám.
„Kvalitní rohož je nenápadný, ale klíčový prvek vstupu. Zákazníci často podceňují, kolik nečistot se do budovy dostane jen přes dveře,“ říká Lubomír Kříž, jednatel společnosti SALESIANER.
Rohože jako služba – bez starostí
Většina firem rohože jednoduše koupí, položí a... zapomene. Jenže po pár týdnech se zanáší, nečistí a přestávají plnit svou funkci. Řešením je servisní pronájem rohoží – model, který šetří čas, peníze i energii.
Jak to funguje:
• SALESIANER dodá rohože na míru – podle typu provozu, designu i pohybu lidí.
• Pravidelně je vyzvedává, čistí a vyměňuje za čisté kusy.
• Vy tak nemusíte nic řešit – žádné praní, žádné skladování, žádné starosti.
Díky tomu jsou vstupní prostory trvale čisté, bezpečné a reprezentativní. Jubilejní 30% sleva činí tuto službu ideální volbou právě pro firmy, které chtějí připravit své vstupy na podzimní sezónu i zimní měsíce.
Rohož jako součást firemního designu
Moderní rohože dnes nejsou jen funkční, ale i designovým a marketingovým prvkem. SALESIANER nabízí reklamní a logo rohože, které lze přizpůsobit firemní identitě, barvám či sloganu. Vstupní prostor se tak stává nejen čistým, ale i reprezentativním prvkem značky.
Pro koho je služba ideální
• administrativní budovy, kancelářské komplexy
• hotely a restaurace
• zdravotnická zařízení a školy
• maloobchodní prostory a obchodní centra
• výrobní a logistické provozy
Každé prostředí má své specifické nároky – SALESIANER proto nabízí široké spektrum rohoží: od reklamních a textilních rohoží s vysokou savostí, přes rohože do průmyslových prostor, až po rohože ergonomické a proti únavové.
Neváhejte využít podzimní 30% slevu a zajistit čistotu, bezpečí a profesionální vzhled vašeho vstupu.
