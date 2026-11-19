Podzimní veletrh je příjemnou možností pořídit originální a zároveň hodnotné dárky pod stromeček, ale je především místem propojení minulosti se současností. Návštěvníci se mohou těšit jak na výběr klasických starožitností, jako jsou sklo, porcelán, užité předměty, mince, šperky a umění, tak i na rarity, jako je meč katana od mistra Džitsua z první třetiny 14. století.
K propojení generací dochází i během bezplatné poradny, která opět proběhne v neděli od 11 do 14 hodin.
Zdroj: Asociace starožitníků, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60130.