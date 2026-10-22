Podzimní grilování s pomocí moderních technologií: Traeger WiFIRE

Chytré grilování začíná v telefonu
Technologie Traeger WiFIRE propojuje kompatibilní peletový gril s mobilní aplikací Traeger a umožňuje jeho pohodlné ovládání na dálku. Ať už připravujete pomalu tažené maso, šťavnatý steak nebo víkendovou hostinu, celý proces grilování můžete sledovat přímo ze svého chytrého telefonu.
V aplikaci máte neustálý přehled o aktuální teplotě grilu, kterou můžete na dálku upravovat podle potřeby. Stejně jednoduše můžete kontrolovat teplotu uvnitř připravovaného masa prostřednictvím zapíchnuté teplotní sondy, a mít tak přehled o tom, jak příprava pokrmu postupuje.
Aplikace umožňuje sledovat aktuální hladinu dřevěných pelet v zásobníku, takže víte, kdy je potřeba palivo doplnit. Na dálku můžete také aktivovat nebo deaktivovat speciální režimy, jako je Super Smoke, který při vhodných teplotách zintenzivňuje kouřové aroma, nebo Keep Warm, který pomáhá udržovat hotové pokrmy teplé do chvíle, než je budete servírovat.
Aplikace vás navíc upozorní na důležité fáze přípravy a nabídne inspiraci v podobě široké nabídky receptů. Přestože není dostupná v českém jazyce, její prostředí je intuitivní a přehledné, takže se v ní snadno zorientují i začátečníci.
Grilujte 365 dní v roce. Klidně z pohodlí domova!
Kdo říká, že grilovací sezóna končí s posledními letními dny? S peletovými grily Traeger a technologií WiFIRE si můžete užívat grilování po celý rok. Ať už venku svítí slunce, prší, nebo sněží, svůj gril můžete mít stále pod kontrolou.
Právě během chladnějších měsíců oceníte výhody WiFIRE naplno. Zatímco se venku pomalu připravuje vaše oblíbené maso, vy můžete zůstat v teple domova a prostřednictvím telefonu sledovat aktuální teplotu grilu, kontrolovat propečení masa nebo podle potřeby upravovat nastavení. Gril se postará o udržování nastavené teploty a vy se můžete věnovat tomu, na čem skutečně záleží.
Grily Traeger jsou konstruované pro celoroční venkovní používání. Pro jejich ochranu před nepříznivým počasím a nečistotami je však vhodné po vychladnutí používat originální ochranný obal, který pomáhá udržet gril v perfektní kondici.
Žádný přímý plamen. Jen dokonale kontrolovaná příprava
Jednou z předností peletových grilů Traeger je samotný způsob přípravy pokrmů. Na rozdíl od klasických grilů se totiž jídlo nepřipravuje přímo nad otevřeným plamenem. Teplo a kouř vznikající spalováním dřevěných pelet jsou rozváděny uvnitř grilu, zatímco konstrukce s tepelným štítem chrání pokrmy před přímým působením plamene.
Díky principu nepřímého grilování se teplo rozprostírá rovnoměrněji a snižuje se riziko vzplanutí odkapávajícího tuku nebo připálení pokrmů přímým plamenem. Výsledkem je šetrnější a lépe kontrolovaná příprava, při které si maso zachovává svou šťavnatost a získává charakteristické kouřové aroma. Ve spojení s technologií WiFIRE tak získáváte nejen kontrolu nad teplotou, ale také větší jistotu při přípravě nejrůznějších pokrmů.
Méně starostí, více chuti
Jednou z největších předností technologie WiFIRE je jednoduchost. Nemusíte být profesionálním kuchařem, abyste dosáhli skvělých výsledků. Stačí naplnit zásobník dřevěnými peletami, zapnout gril, nastavit požadovanou teplotu a nechat moderní technologii pracovat.
WiFIRE vám poskytuje přehled o tom, co se na grilu právě děje. Ať už se rozhodnete pro několikahodinové pomalé uzení, pečení nebo klasické grilování, celý proces máte pohodlně pod kontrolou.
Výsledkem je nejen jednodušší příprava, ale také autentické kouřové aroma, které je pro grily Traeger typické. Přírodní dřevěné pelety dodávají masu, rybám i zelenině charakteristickou chuť, díky které se každé grilování stává výjimečným zážitkem.
Chytrý gril, který myslí i na pohodlí
Pohodlí při grilování nekončí u ovládání prostřednictvím telefonu. Grily Traeger jsou navržené s důrazem na jednoduchou obsluhu i pravidelnou údržbu. Praktické systémy zachytávání tuku usnadňují následné čištění a pomáhají udržovat gril připravený na další použití.
Díky spojení chytrých technologií, automatického řízení teploty a snadné obsluhy se tak můžete soustředit především na samotný zážitek z grilování.
Traeger WiFIRE: Více svobody při každém grilování
Grilování už nemusí znamenat hodiny strávené u rozpáleného grilu. Technologie Traeger WiFIRE vám dává svobodu připravovat oblíbené pokrmy s větším pohodlím, přehledem a jistotou. Od sledování aktuální teploty přes kontrolu propečení masa až po ovládání speciálních režimů – vše máte na dosah ruky přímo ve svém telefonu.
Ať už grilujete v létě na terase, nebo v zimě na zasněžené zahradě, Traeger spojuje tradiční chuť grilování na dřevě s pohodlím moderních technologií.
Protože s Traeger WiFIRE máte grilování pod kontrolou, i když zrovna nejste u grilu. A na skvělé jídlo je ten správný čas všech 365 dní v roce.
Produktový tip:
Peletový gril Traeger WOODRIDGE PRO je výkonný peletový gril určený pro milovníky autentické chuti dřeva a moderních technologií při venkovním vaření. Díky digitálnímu řízení teploty a technologii WiFIRE® umožňuje přesnou kontrolu grilování a pohodlné sledování přípravy jídla prostřednictvím mobilní aplikace.
grilykrby.cz - 34.990 Kč
Zdroj: TRAEGER
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59739.