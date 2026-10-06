Podzimní jarmark v Čokoládovně Troubelice nabídne čokoládu i regionální výrobky

Ve venkovních prostorách čokoládovny se mohou návštěvníci těšit nejen na čokoládové mlsání a nejrůznější čokoládové výrobky, ale také na regionální potraviny, rukodělné výrobky a další zajímavé produkty. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, atrakce a projížďky na koni. Nebude chybět ani bohatá nabídka sladkého a slaného občerstvení včetně bezlepkových palačinek, teplé čokolády či výběrové kávy.
Jarmark je určen návštěvníkům všech generací a vstup je zdarma.
Místo: Čokoládovna Troubelice, Troubelice 10
Zdroj: Čokoládovna Troubelice
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59478.