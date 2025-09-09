Podzimní Palladium Shopping Weekend se koná 12.–14. 9. 2025

Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Již tento víkend proběhne v nákupním centru Palladium tradiční největší nákupní akce podzimu – Palladium Shopping Weekend. Od pátku 12. do neděle 14. září 2025 mohou zákazníci nakoupit za zvýhodněné ceny v desítkách prodejen, získat od Palladia za své nákupy drobné dárky nebo si užít doprovodný program.

Za výhodnější ceny si pořídíte oblečení, obuv, doplňky, kosmetiku a další. K získání slev si stačí stáhnout do mobilu aplikaci PALLADIUM KLUB (ta je zdarma ke stažení na App Store a Google Play) a konkrétní slevový kupón pak předložit před placením v dané prodejně. Během Palladium Shopping Weekendu mohou návštěvníci získat 100 bonusových bodů. Stačí u hostesky u Infokiosku naskenovat speciální QR kód. V aplikaci tím získají stírací los, se kterým mohou vyhrát Palladium dárkové poukazy nebo jiné ceny.

Dárky

Nakupování se během Palladium Shopping Weekendu zákazníkům vyplatí ještě více díky dárkům za nákupy:

  • od 500 Kč – stylová extra velká nákupní taška Palladium v černé barvě (vyrobena ze 100 % z PET lahví)
  • od 2500 Kč – tričko NADOTEK nadace DEBRA ČR, která pomáhá pacientům s nemocí motýlích křídel. Trička jsou speciálně šitá se švy ven tak, aby neublížily.

Stačí předložit účtenky (možno i sčítat více účtenek, kromě supermarketu Albert a parkingu) hostesce u Infokiosku v přízemí v čase 9–21 h. Nabídka platí do vyčerpání zásob, na jednu osobu připadá jeden dárek denně.

Podrobný přehled slev a dárků a pravidel pro jejich získání jsou k dispozici na webu

https://www.palladiumpraha.cz/prijdte-na-podzimni-palladium-shopping-weekend-12-14-9-2025/ 

 

Hudební program a zábava

Kromě výhodných nákupů a dárků se návštěvníci mohou těšit také na doprovodný program.

  • v pátek 12. září 2025 od 14 do 17 hodin zahraje v přízemí u Infokiosku DJ Poeta.
  • od 11. září 2025 bude v přízemí u Infokiosku připraven instapoint v podobě květinově zdobené telefonní budky v podzimních barvách. Návštěvníci si zde mohou udělat stylové selfie a sdílet je na sociálních sítích.
  • v patře +1 na ochozu před prodejnami FJÄLLRÄVEN a ALO diamonds je k vidění výstava velkoformátových fotografií řeky Vltavy v rámci projektu „VLTAVA slavná a splavná“, který připomíná 150 let od prvního uvedení Smetanovy symfonické básně Vltava.

Nákupní centrum Palladium je otevřeno sedm dní v týdnu, po celý rok včetně svátků. Do Palladia se každý dostane suchou nohou metrem ze stanice metra linky B Náměstí Republiky, tramvají anebo lze pohodlně zaparkovat v podzemní garáži s 700 prostornými místy. Podzemní parking je v provozu nonstop. Aktuální obsazenost naleznete na stránkách www.palladiumpraha.cz. Parkovat lze již od 50 Kč/ hodinu.

 

Více informací o nákupním centru Palladium naleznete na webu www.palladiumpraha.cz nebo na sociálních sítích nákupního centra @Facebook @Instagram

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila i odborná porota již potřetí udělením prestižního ocenění Superbrands.

 

 

Zdroj: Palladium

 

 

