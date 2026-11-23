Do podzimního kola se zapojily prodejny BILLA po celé České republice. Možnosti pomoci letos rozšířil také nový virtuální balíček v hodnotě 100 korun. Zákaznice a zákazníci jich zakoupili více než 4000, díky čemuž se podařilo získat přes 400.000 korun. Potravinové banky tak budou moci pružně reagovat na aktuální potřeby lidí v nouzi v jednotlivých regionech.
„Za rekordními 85 tunami pomoci nejsou jen čísla, ale tisíce drobných gest lidí, kteří se při běžném nákupu rozhodli myslet také na ty, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Každý darovaný výrobek i každý zakoupený balíček představují konkrétní pomoc, která se prostřednictvím potravinových bank dostane tam, kde je nejvíce potřeba. Za tuto solidaritu patří všem naše upřímné poděkování,“ říká Ela Hortíková, manažerka udržitelnosti společnosti BILLA ČR.
Na průběhu sbírky se podílelo také přes 1000 dobrovolníků z potravinových bank a řad zaměstnanců BILLY a jejich blízkých, kteří pomáhali přímo na prodejnách po celé republice. Díky jejich nasazení a osobnímu kontaktu s návštěvníky prodejen mohl celý projekt proběhnout hladce a vybraná pomoc se nyní dostane k těm, kteří ji potřebují nejvíce.
Veškeré vybrané potraviny, drogistické zboží i finanční prostředky získané prostřednictvím digitálních balíčků budou rozděleny regionálním potravinovým bankám a následně pomohou seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v obtížné životní situaci i dalším lidem ohroženým chudobou či sociálním vyloučením. Sbírka potravin tak potvrzuje své místo mezi nejvýznamnějšími charitativními projekty v České republice.
Zdroj: BILLA ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60180.