Podzimní Srdíčkové dny

Tváří podzimních Srdíčkových dnů je malý Dominik, který po komplikovaném porodu trpí těžkou porodní asfyxií a dětskou mozkovou obrnou, která postihuje všechny čtyři končetiny. Jeho tělo ovládají mimovolní pohyby, proto není schopný udělat cílený pohyb a tělíčko ho neposlouchá. Dále trpí epilepsií a občas ho potrápí i větší záchvat. Jeho vývoj odpovídá tříměsíčnímu dítěti, mentálně je na úrovni ročního dítěte. Dominik vyžaduje celodenní péči a pomoc při všech úkonech. Přes všechna úskalí je to krásný, usměvavý a spokojený chlapeček, který tráví rád volný čas procházkami v přírodě, miluje vodu, navštěvuje mateřskou školu a taky s nadšením pravidelně rehabilituje. Pochopitelně má velikou radost, když se mu něco povede nebo se naučí něco nového. Dochází na logopedii, ergoterapii, terapii dotykem a čtyřikrát ročně jezdí do lázní. Dominik potřebuje speciální polohovací invalidní vozíček, protože bydlí s rodiči a sestřičkou v panelovém bytě v pátém patře, kde je malý výtah a zdravotní kočárek ve větší velikosti se do výtahu nevejde. Proto je vozíček jedinou možností, jak se dostat domů.

Pomozte Dominikovi a dalším vážně nemocným dětem na jejich těžké cestě životem a kupte si od dobrovolníků některý z našich sbírkových předmětů. Sbírka probíhá také online na webové stránce www.srdickovedny.cz, kde je možné si zakoupit virtuálně srdíčko nebo obrázek se zvířátky za 30 Kč. Další možností je také obrázek „Dávám srdce dětem“ za 100 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč. Obrázky k Vám po zaplacení dorazí e-mailem.

Přispět nemocným dětem můžete také zakoupením sbírkových předmětů v e-shopu na www.zivotdetem.cz nebo zasláním dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZIVOTDETEM30,60,90 nebo 190 na číslo 87777, a také zasláním příspěvku na sbírkový účet 83297339/0800 s variabilním symbolem 1234.

Život dětem o.p.s. děkuje všem laskavým lidem za pomoc nemocným dětem, ke kterým osud nebyl milosrdný. Bez naší podpory se tyto děti neobejdou. Děkujeme.

Kontakt:

MgA.Maria Křepelková – ředitelka Život dětem o.p.s.

e-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.