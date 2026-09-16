podzimní Srdíčkové dny

Tváří podzimních Srdíčkových dnů je malá Zorinka. Narodila se jako zdravá holčička, ale rodiče si postupně všimli, že nezvedá hlavičku a málo se hýbe. Svěřili se proto dětské lékařce. Ta doporučila Vojtovu metodu, ale žádné zlepšení se nedostavilo. Ve věku jednoho roku Zorinka pouze ležela na zádech a přetáčela se ze strany na stranu. Lékaři provedli genetické testy, magnetickou rezonanci hlavy i elektromyografii (EMG), žádnou konkrétní příčinu však neodhalili. Uzavřeli to tím, že dívka trpí centrálním hypotonickým syndromem. Rodiče doufali, že pravidelným cvičením všechno dožene, ale pokroky byly minimální. Naopak se přidaly vážné problémy s příjmem potravy. Zorinka po každém jídle zvracela a hubla, kvůli čemuž skončila opět v nemocnici. Lékaři se nakonec shodli na refluxu.
Rodiče se nakonec smířili s tím, že dcerka jasnou diagnózu mít nebude, a veškerou energii věnují jejímu rozvoji. Maminka s ní třikrát týdně dochází na fyzioterapii, navštěvují logopedii, hipoterapii, ergoterapii, speciální pedagogiku a canisterapii. Tento náročný program Zorince velmi pomáhá. Ve svých čtyřech letech je však stále plně na plenkách, nemluví, sama se nenají ani nenapije a zvládne jen pár nemotorných kroků. Přitom je nesmírně hyperaktivní – nadšeně se vrhá na každého, i úplně cizího člověka, takže ji rodiče musí neustále hlídat.
Sbírka probíhá také online na webu www.srdickovedny.cz. Zde si můžete zakoupit virtuální srdíčko nebo obrázek se zvířátky za 30 Kč. Další možností je certifikát „Dávám srdce dětem“ v hodnotě 100 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč, který vám po zaplacení dorazí e-mailem. Nemocným dětem lze přispět také nákupem předmětů v e-shopu na www.zivotdetem.cz, zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ZIVOTDETEM 60, 90 nebo 190 na číslo 87777, případně převodem na sbírkový účet 83297339/0800 s variabilním symbolem 1234.
Zároveň vás srdečně zveme na slavnostní zahájení Srdíčkových dnů, které se uskuteční 21. září od 12:00 do 16:15 na náměstí Míru v Praze. Těšit se můžete na vystoupení řady známých osobností, jako jsou Monika Absolonová, Leona Machálková, Heidi Janků, Martin Chodúr, Jan Bendig a mnozí další. Vstup je zdarma. Kromě zábavného programu si můžete nechat bezplatně vyšetřit mateřská znaménka a pihy, nechat si změřit hladinu cukru v krvi nebo nechat zkontrolovat zrak svým dětem.
Život dětem o.p.s. upřímně děkuje všem laskavým lidem za pomoc nemocným dětem, ke kterým osud nebyl milosrdný. Bez vaší podpory se tyto rodiny neobejdou. Děkujeme.
Zdroj: Život dětem
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59187.