Podzimní TRADE NEWS cílí na Srbsko a země západního Balkánu

„Srbsko, Černá Hora, Albánie a Bosna a Hercegovina mají několik společných rysů. Leží blízko EU, jejich ekonomiky jsou na evropský trh silně navázané a všechny potřebují investovat do infrastruktury, energetiky nebo životního prostředí. Důležitou roli hrají evropské peníze a mezinárodní finanční instituce. A také v těchto zemích platí, že bez osobní důvěry a lokální přítomnosti se obchod buduje těžko. Tím ale podobnost z velké části končí,“ říká v rozhovoru pro TRADE NEWS Izudin Gušmirović, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade (součást CzechBusiness) Západní Balkán.
Srbsko nabízí největší trh. Černá Hora může fungovat jako dobrá testovací základna. Albánie se mění rychleji, než si řada českých firem připouští. A Bosna a Hercegovina má silnou průmyslovou tradici, ovšem také mimořádně složitou mapu institucí. „Jedna regionální ambice dává smysl. Jedna obchodní strategie už ne,“ zdůrazňuje Izudin Gušmirović.
Izudin Gušmirović: Západní Balkán není jeden trh | iTradeNews.cz
České firmy mají v tomto regionu dobrou výchozí pozici. Navazují na průmyslovou tradici, jsou spojovány s kvalitou a spolehlivostí. Jak zmiňuje v jednom z článků Vladimír Polášek, spolumajitel a generální ředitel rodinné společnosti VITAR, „kombinace českého původu, evropské kvality, flexibility rodinné firmy a osobního vztahu je něco, co na západním Balkáně velmi dobře funguje.“
Česká značka VITAR je úspěšná ve více než 30 státech světa | iTradeNews.cz
Nyní se českým podnikatelům rýsuje obrovská příležitost více se zviditelnit – a to v rámci Expa 2027, které se v Bělehradě uskuteční od 15. května do 15. srpna příštího roku. Česká národní expozice firmám nabídne zázemí pro schůzky s partnery, vlastní prezentace i odborné akce.
Rudolf Klepáček: CzechBusiness bude pro firmy jedním silným partnerem | iTradeNews.cz
Danilo Jerinić: Expo 2027 vygeneruje více než 50 tisíc obchodních schůzek | iTradeNews.cz
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Zdroj: ANTECOM/TRADE NEWS
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