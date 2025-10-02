Podzimní TRADE NEWS vás zavede do Bulharska a Turecka

Češi a Bulhaři mají k sobě historicky velmi blízko a na základě této pozitivní zkušenosti zůstává Česká republika dosud pro Bulhary cenným zdrojem inspirace a dobré praxe. V posledních letech Bulharsko zrychlilo ekonomickou integraci se zbytkem EU, plánuje vstup do eurozóny a stává se atraktivnějším pro zahraniční investice. Co to znamená pro české podnikatele a investory? Dozvíte se v rozhovoru s velvyslancem Česka v Bulharsku Miroslavem Tomanem: Miroslav Toman: České firmy jsou v Bulharsku žádanými partnery | iTradeNews.cz . O vzájemných vazbách a perspektivách spolupráce hovoří také velvyslanec Bulharska v ČR Dantcho Dobrinov Mitchev: Česko je pro mě druhým domovem | iTradeNews.cz.
Turecko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR mimo EU. Od roku 2019 objem vzájemného obchodu neustále roste. Český export do Turecka je aktuálně vyšší než například do Číny. V jeho celkovém objemu, včetně EU, země zaujímá 15. místo (r. 2024) a patří také do skupiny našich dvaceti největších trhů celkově. Turecko: Perspektivní partner na pomezí Evropy a Asie | iTradeNews.cz Český velvyslanec v Turecku Petr Štěpánek hodnotí první rok své mise v Ankaře. Mluví o perspektivních sektorech pro český export i o klíčové roli Turecka v rámci NATO. Zdůrazňuje, že pragmatická spolupráce bez předsudků je základem pro dlouhodobě úspěšné česko-turecké vztahy. Petr Štěpánek: Obchodní výměna Česka a Turecka přesáhla 7 miliard dolarů – a má kam dál růst | iTradeNews.cz Další navazující informace přináší článek Turecko: Perspektivní partner na pomezí Evropy a Asie | iTradeNews.cz .
V čísle najdete tradičně spoustu inspirativních rozhovorů a příběhů firem:
Petr Paksi: Úspěšná firma musí stát na hlubších základech než jen na zisku. Odkaz Tomáše Bati mám pod kůží | iTradeNews.cz
Tomáš Smutný: Čtvrtstoletí existence a 50 000 uživatelů našeho systému QI denně potvrzuje správnost naší cesty | iTradeNews.cz
Petr Pšenička: Turci našima očima? Tvrdé vyjednávání o cenách, ale platební disciplína | iTradeNews.cz
Světem medicíny rezonuje digitalizace a AI | iTradeNews.cz
Digitalization and AI are shaping the world of medicine | iTradeNews.cz
Ivana Torres: Rozumíme nejen číslům, ale i lidem | iTradeNews.cz
Šimon Jiráček: Pokračovat v rodinné tradici cítíme jako poslání | iTradeNews.cz
Radek Pollák: S ELENOU jsme za rok stihli podpořit investice firem ve výši téměř dvou miliard | iTradeNews.cz
Infografiky, srovnání, trendy a mnohem víc.
TRADE NEWS vydává od roku 2012 agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
