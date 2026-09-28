Podzimní únava? Huawei Watch GT 7 nabídnou širší pohled na každodenní kondici

Huawei Watch GT mají za sebou několik generací, během nichž se jejich výbava postupně rozšířila nad rámec původního důrazu na dlouhou výdrž a sport. Nejnovější řada Huawei Watch GT 7 na tento vývoj navazuje a přidává další možnosti pro práci se zdravotními daty, každodenní kondicí i sportovními aktivitami. Na konci září, kdy se s kratšími dny u části lidí může hlásit větší únava, se tak do popředí dostávají i údaje o tom, jak se tělo vypořádává s běžnou zátěží.
Physical Readiness zhodnotí připravenost na další zátěž
Jednou z nejzajímavějších novinek Huawei Watch GT 7 je funkce Physical Readiness. Ta se nesoustředí pouze na jeden konkrétní údaj, ale kombinuje několik ukazatelů souvisejících s regenerací a stavem organismu. Jejím cílem je pomoci uživatelům lépe pochopit jejich aktuální stav a postupně si vytvořit zdravější návyky.
Na základě kvality spánku, HRV, emocí a spálených kalorií hodinky určí úroveň připravenosti. Ta je rozdělena do pěti stupňů, od vynikající přes dobrou až po vyžadující pozornost. Výsledkem je pak jednoduchý přehled o tom, jak se organismus vypořádal s předchozí zátěží a jak je připravený na nový den.
Pokud je připravenost vysoká, může být vhodný čas na intenzivnější trénink nebo náročnější aktivitu. Když naopak hodinky zaznamenají známky nedostatečné regenerace, mohou uživatele nasměrovat spíše k odpočinku a menší zátěži. V období začínajícího podzimu, kdy se může častěji ozývat únava, tak Physical Readiness nabízí širší kontext k datům, která hodinky během dne a noci průběžně sledují.
Ranní přehled napoví, jak je tělo připravené
Na Physical Readiness navazuje další chytrá funkce, a to Morning Briefing. Přibližně 5 až 10 minut po probuzení nabídnou Huawei Watch GT 7 osobní ranní přehled založený na datech z předchozího dne. Může například upozornit na souvislost mezi kvalitou spánku, délkou cvičení nebo mírou stresu a nabídnout doporučení týkající se pohybu a odpočinku.
Na Den české státnosti 28. září, kdy má většina lidí volno a nemusí vstávat do práce, tak může podobný přehled nabídnout další kontext pro plánování zbytku dne.
Když dostane přednost pohyb
Pokud padne volba na aktivnější program, Huawei Watch GT 7 nabídnou výrazně širší sportovní výbavu než jen základní záznam pohybu. Nová generace rozšiřuje možnosti sledování především u cyklistiky a zimních aktivit, kde přidává funkce pro lepší orientaci v průběhu výkonu i v terénu.
Při zimních sportech mohou uživatelé využít například mapy více než 3 000 lyžařských středisek, detekci oblouků a jejich délky či sledování rychlostních křivek. Cyklistům pak hodinky nabídnou plánování stoupání, upozornění na ostré zatáčky nebo AI analýzu tréninku, která pomáhá lépe porozumět dosaženému výkonu a odhalit prostor pro zlepšení.
I krátký pohyb se počítá
Volný den ale nemusí znamenat několikahodinový sportovní program. Pro každodenní pohyb je zajímavá funkce Mini-Workout. Ta nabízí 30 krátkých cvičení bez potřeby jakéhokoli vybavení. Jednotlivé aktivity trvají přibližně 30 sekund až jednu minutu a jsou zaměřené například na krk, ramena, záda, zápěstí nebo kotníky. Mohou tak posloužit jako krátká pohybová pauza během pracovního dne nebo jako jednoduchý způsob, jak tělo rozhýbat, když není čas na delší trénink.
Pro sport i každodenní nošení
Vedle funkcí se nová generace Huawei Watch GT 7 zaměřuje také na design. Řada nabízí modely ve velikostech 41 a 46 mm a celkem osm barevných variant včetně černé, růžové nebo žluté. Model Pro přidává výraznější outdoorový design s osmiúhelníkovou lunetou, titanovým rámem, nanotechnologickou keramikou a safírovým sklem.
Jednou z tradičních předností řady GT zůstává dlouhá výdrž baterie. Model Pro i 46mm základní verze nabízejí při lehkém používání výdrž až 21 dní, menší 41mm varianta zvládne až 14 dní.
Cena a dostupnost
Řadu Huawei Watch GT 7 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 jsou dostupné od 7299 Kč, Watch GT 7 Pro pořídíte za 10.499 Kč. Cena sluchátek Huawei FreeBuds Neo je 2999 Kč.
Do 18. října bude možné Huawei Watch GT 7 i Huawei FreeBuds Neo pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59349.