Podzimní veletrh FOR BEAUTY 2024 bude nejen plný hvězd, ale také beauty novinek, které nečekáte!

Ve dvou výstavních halách se představí tuzemští i zahraniční vystavovatelé s největším výběrem značek ze světa beauty na jednom místě. Velmi nás těší účast profesionálních značek, jako jsou GIGI, pHformula, Obagi, PRIMAVERA ANDORRANA, BTL, Medexy, Make-up Brands, Totis Pharma, Mandario, ItalWax Česko-Slovensko, Mia Cosmetics, Oxynergy&Co., La Skin Esthetic, Atrmediz, Esthemax, Macon Cosmetic, Renew, Allstem, Lefeen aj., které budou umístěny v Hale 1.

Dále zde nebudou chybět oblíbené a již tradiční značky, a to např. NuSkin, Tasha, Cadenza, Alpa, Bloom Robbins, My Wave, Glamour Lashes, Beauty Store, JB Lashes, VELKOOBCHOD-SALONY.CZ, Make-up Institute Prague a mnoho dalších.

Opomenuta nebude ani přírodní kosmetika zastoupená značkami Weleda, biOrganica, ÉMINENCE ORGANIC, Jabushe, Mokosh, Deadia Cosmetics, Durance, Saloos, Moroccan Sense, Havlíkova přírodní apotéka, ATOK, Sallie Cosmetics, Dr.Pharma, Jannii, Kesem, Pulpe de Vie, El Tendre, Ringana, Liri aj.

Co by vám dále nemělo uniknout? Stánek Agáty Hanychové a Ornelly Koktové. Tato hvězdná dvojice silných business ladies vám má rozhodně co nabídnout. Od vyzkoušení produktů, samotnou konzultaci s Agátou a Ornellou, až po možnost zakoupení.

V Hale 6 se představí profesionální nehtové značky jako Orly, BrillBird, Marily Nails, Aglia, Indigo Nails, Didier Lab Czech, Modena Nails, Stella´s nail materials, LUXIO, Unique Style, Saute Nails, Nails4You, IQNAILS aj. Profesionální péči o nohy zastoupí CONETA, BIS BIS, Batavan, feetcalm, PODOLAND, MEDICIA aj.

Ve vlasové sekci se představí TOMAS ARSOV HAIR & BEAUTY INSTITUTE, Vlasová klinika, Salon Magdalena, LAIFEN, Kaapo aj.

Zajímá vás sekce soutěží? Ani na tu jsme pochopitelně nezapomněli. „Veletrh FOR BEAUTY a profesionální soutěže patří neodmyslitelně k sobě a my o ně návštěvníky samozřejmě ani na podzim neochudíme. Naopak! Těšit se můžete například na Beauty Foot Cup – Mistrovství ČR profesionálních pedikérů, Barber Battle junior – studentská holičská soutěž ČR v barberingu nebo Nailpro Czechia – šampionát v nail designu a nail artu,“ říká ředitelka veletrhu FOR BEAUTY Janica Ciglianová.

Řadu produktů, které se budou na veletrhu FOR BEAUTY prezentovat, si mohou zájemci přímo na místě vyzkoušet a následně zakoupit, a to za jedinečné a bezkonkurenční veletržní ceny. Nesmíme opomenout zmínit ani doprovodný program, který bude probíhat po celou dobu veletrhu na hlavním pódiu. Nově jeho součástí budou barber workshopy. Hlasem veletrhu bude již tradičně oblíbený moderátor Aleš Lehký.

Ve stejný termín jako FOR BEAUTY se na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA bude konat také veletrh hraček, her a potřeb pro děti FOR KIDS, festival FOR GAMES a veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR.

Více na www.veletrhkosmetiky.cz

Zdroj: ABF

