Podzimní veletrh FOR BEAUTY přinese spoustu novinek, nabitý program a nejedno překvapení.

Praha 14. října 2025 (PROTEXT) - Veletrh FOR BEAUTY zve beauty nadšence na výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, a to ve dnech 24. a 25. října. Návštěvníky čeká to nejzajímavější z oblasti kosmetiky, péče o tělo a aktuálních beauty novinek. Chystá se bohatá nabídka renomovaných vystavovatelů, exkluzivní veletržní slevy, možnost nákupu produktů oblíbených značek i atraktivní doprovodný program. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Dvě výstavní haly budou na konci října hostit přední české i zahraniční značky, které dominují současnému beauty světu. Návštěvníci se mohou těšit také na atraktivní profesionální soutěže – nedílnou součást veletrhu.

„Bez profesionálních soutěží se veletrh FOR BEAUTY již neobejde. Návštěvníci se mohou tento podzim těšit na oblíbený Beauty Foot Cup, soutěž Barber Battle Junior, Mistrovství ČR v make-upu nebo prestižní Nail Master Arenu,“ zve návštěvníky ředitelka veletrhu FOR BEAUTY Janica Ciglianová.

Součástí veletrhu budou také interaktivní workshopy a odborné prezentace přímo na stáncích vystavovatelů. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nejnovější produkty a technologie doslova na vlastní kůži pod vedením zkušených profesionálů.

Vedle atraktivních nákupních příležitostí nabídne veletrh FOR BEAUTY také profesionální služby zcela zdarma. Značka Make-Up Institute Prague, dlouholetý partner veletrhu, připraví pro návštěvníky bezplatné líčení a individuální VIP beauty konzultace.

Hlasem veletrhu FOR BEAUTY bude, stejně jako v předchozích letech, moderátor Aleš Lehký. Ten se již tradičně ujme role průvodce celým programem, který bude na podzim opravdu bohatý.

Páteční program veletrhu zahájí v 10:20 Aleš Lehký, který představí hlavní body celodenního programu. Následně, od 10:30, proběhne představení vizuálního konceptu veletrhu FOR BEAUTY za účasti Markéty Davidovich, Taťány Makarenko a Veronicy Biasiol, které vystoupí v rámci krátké talk show.

Od 11:00 se na pódiu představí žáci Středního odborného učiliště z Karlína s projektem To jsme my, kadeřníci z Karlína!. Následuje módní přehlídka MISS CZECH REPUBLIC (11:20–11:40) a poté show Czech Fashion Week – FASHION SHOW (11:40–12:00).

Ve 12:00 vypukne finále soutěže Mistrovství ČR v make-upu 2025, letos na téma Bronze Goddess Glam, pořádané Unií kosmetiček. Soutěž potrvá do 13:00.

Ve 13:00 bude slavnostně zahájena mezinárodní soutěž BARBER BATTLE Junior 2025 v kategoriích Freestyle haircut, Fast fade a Scissor cut, kterou pořádá Barber Battle s.r.o.

V 15:40 dojde k oznámení finalistů soutěže, načež v 15:45 odstartuje samotné Grand Finale. Vyhlášení výsledků soutěže BARBER BATTLE Junior 2025 proběhne v 16:15.

Program bude pokračovat v 16:30 slavnostním vyhlášením výsledků soutěže NAIL MASTER ARENA 2025, pořádané společností RK Nail Design s.r.o. Celý páteční den uzavře od 17:15 vyhlášení vítězů prestižní soutěže CZECH NAIL OPEN CUP/POSTER 2025, pod záštitou Unique Style s.r.o.

Sobotní část programu zahájí v 11:15 Ing. Kryštof Staněk, MSc., MBA, LL.M. ze společnosti Notino, který v rámci prezentace s názvem Společně měníme svět beauty představí současné směřování značky a její přínos v oblasti krásy a inovací.

Následovat bude přednáška Mgr. Michaely Brosche za značku Deadia Cosmetics (11:30), která přiblíží omlazující metody využívající lososí DNA.

Od 11:45 představí Mgr. Veronika Vitkovská z Unique Style rychlou a kvalitní metodu zpevnění přírodních nehtů BabyBoomer.

V poledne, od 12:15, proběhne krátká talk show s influencerkou Klárou Kováčovou, na kterou v 12:30 naváže módní přehlídka návrhářky Heleny Bedrnové, která uvede svou kolekci Podzim/Zima 2025 s názvem LA FABRICA.

Ve 13:00 usednou na pódium Agáta Hanychová a Ornella Koktová, čerstvé vítězky ocenění Podcast roku 2025, které v rámci talk show nahlédnou do zákulisí svého úspěšného projektu.

Od 13:15 do 15:00 bude pódium patřit speciálnímu bloku Podzimní harmonie, pořádanému redakcemi AndělskéRecepty.cz a HarmonieLuxus.cz. Celým blokem provede známý stylista a moderátor Kája Pavlíček.

Součástí programu bude představení SEBI NEMI Luxury Hair Salonu, držitele ocenění Best Salon Award 2025, v doprovodu jeho zakladatele Sebastiana Nemiho.Na pódiu se objeví také Jakub Mádl, Muž roku 2024, který se podělí o svůj přístup k péči o tělo i duši. Bohuslav Větrovský, odborník a zakladatel značky NATURAMEDICIN, představí propojení krásy a zdraví prostřednictvím přírodní medicíny.

O své zkušenosti z mezinárodních přehlídek a modelingového světa se podělí Jana Marvanová, topmodelka, Miss a ředitelka projektu MJ TOP MODEL. Program vyvrcholí slavnostní korunovací Miss Charity Czech Republic a na závěr tohoto bloku se představí muzikálová zpěvačka Nikola Ďuricová.

V 15:00 budou slavnostně vyhlášeny výsledky prestižní odborné soutěže BEAUTY FOOT CUP 2025, pořádané společnostmi ODEL LABORATORIES, s.r.o. a PROFI-PEDIKURA.CZ.

V 16:00 vystoupí MUDr. Ali Amiri za AP Aesthetic s odbornou prezentací na téma propojení estetické medicíny a kosmetických ošetření s využitím produktů značek Fusion Meso a Ekseption.

Následovat bude prezentace značky Bloom Robbins, která od 16:15 představí své top produkty.

Sobotní program zakončí v 16:30 školitelky značky Davines Martina Růžičková a Kateřina Holcknechtová s podzimními trendy pro vaše vlasy.

Ve stejný termín jako FOR BEAUTY se na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA bude konat souběžně také veletrh pro děti FOR KIDS a festival FOR GAMES. Zakoupená vstupenka na veletrh FOR BEAUTY bude platná i pro dvě zmíněné souběžné akce.

Více na www.veletrhkosmetiky.cz

 

 

Zdroj: ABF

 

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

