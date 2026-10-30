Podzimní zahřátí a sofistikované chutě: Ideální společníci pro sychravé večery

„Změna ročního období přirozeně mění i naše chuťové preference. Lehké a osvěžující letní drinky střídá touha po komplexnějších, hřejivých nápojích, které ztělesňují pohodu a klid,“ vysvětluje Hana Jenčíková, majitelka rodinné likérky v Prádle.
Fernet Barrique: Dřevité tóny a jemná bylinná hořkost
Zatímco klasický fernet z prádelské produkce je dlouhodobou stálicí, verze Fernet Barrique posouvá tento tradiční bylinný základ na zcela novou úroveň. „Díky speciálnímu zrání získává nápoj mnohem jemnější a zaoblenější profil. Typická bylinná hořkost se elegantně snoubí se sofistikovanými dřevitými tóny, které do likéru přecházejí přímo ze sudů,“ dodává Hana Jenčíková. Tento prémiový nápoj s obsahem alkoholu 40 % nevyžaduje žádné složité míchání. Nejlépe si ho vychutnáte samotný, při mírné pokojové teplotě, kdy se naplno rozvine jeho bohaté aroma. Představuje tak ideální volbu pro pomalé usrkávání u krbu nebo při večerním odpočinku po náročném dni.
Spirit Coffee: Hřejivé spojení pro sychravé víkendy
Pro milovníky spojení kvalitního alkoholu a kofeinu se v podzimních měsících nabízí koncept Spirit Coffee. Nápoje spojující povzbuzující tóny pražených kávových zrn s příjemnou hřejivostí poctivého destilátu zažívají obrovský návrat. Hluboká, zemitá chuť kávy se skvěle doplňuje s jemnou sladkostí a alkoholovým základem, což z něj dělá perfektní volbu pro sychravé podzimní víkendy. Ať už se podává čistý, nebo jako součást horkých kávových nápojů, přináší přesně ten typ intenzivního chuťového zážitku, který dokáže rozehnat podzimní chmury.
Přechod do chladnější části roku je zkrátka ideální příležitostí k objevování plnějších a vyzrálejších chutí. V rodinné likérce Jenčík a dcery v Prádle se při výrobě dlouhodobě spoléhají výhradně na tradiční postupy, poctivé suroviny a historii čtyř generací. Díky tomu každý doušek nabízí autentický a vyvážený zážitek. Fernet Barrique i Spirit Coffee ztělesňují přesně to, co se od podzimního pití očekává – nekompromisní řemeslnou kvalitu, komplexní chuťový profil a schopnost dokonale prohřát tělo i mysl.
Zdroj: Jenčík a dcery
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