Poháry UEFA Evropské a Konferenční ligy zavítají do Česka: Decathlon přiveze prestižní trofeje do Prahy a Ostravy

Autor:
  15:52
Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Čeští fanoušci si budou moci druhý říjnový víkend zblízka prohlédnout pohár Evropské ligy. Společně s ním bude k vidění i trofej Evropské konferenční ligy, jejíž finále se konalo v roce 2023 v Praze. Oba poháry zájemci budou moci zhlédnout v rámci akce Víkend s trofejemi. V sobotu 11. října v Ostravě v prodejně Decathlon Ostrava Avion a v neděli 12. října na pražském Chodově.

Dvoudenní program přinese nezapomenutelnou atmosféru evropského fotbalu přímo mezi fanoušky. Návštěvníci si budou moci trofeje zblízka prohlédnout a vyfotit se s nimi. Pro ty, kteří budou chtít trávit den aktivně, budou připravené sportovní zóny s nejrůznějšími minihrami, mezi kterými nebude chybět subsoccer, unikátní Kipsta Aréna, nebo souboje jeden na jednoho.

„Naším cílem je ukázat, že fotbal není jen pro vyvolené. Je to globální fenomén a hra pro všechny. Pro děti na sídlišti, rodiče na hřišti i fanoušky na tribuně. Díky partnerství s UEFA můžeme fanouškům přinést kus evropského fotbalu a sen mnoha nejen začínajících fotbalistů. Kdo ví, třeba bude mezi návštěvníky budoucí držitel jedné z trofejí“ říká Petr Salaj, Country Sport Leader fotbalu pro Decathlon ČR.

V Kipsta Aréně můžete oživit vzpomínky na dětství

Decathlon k příležitosti vystavení trofejí postaví také speciální fotbalovou zónu, takzvanou Kipsta Arénu. Fotbalové fanoušky provede známými zákoutími každého fotbalového dětství, a to od ložnice, přes obývací pokoj na zahradu, a nakonec přímo na hřiště. V této mimořádné 9x7 metrů velké aréně lidé zjistí, že například i květináč nebo gauč mohou být komplikací na cestě za gólem. Trasa plná nečekaných překážek prověří u návštěvníků nejen práci s míčem, ale i rychlost a techniku. Ti nejlepší si pak odnesou nejen skvělý zážitek, ale i odměny od Decathlonu. 

Setkání s legendami českého fotbalu

Akce se bude konat v sobotu od 9 do 20 hodin v Ostravě v Avionu a v neděli pak na Chodově od 9 do 21 hodin. Ráno odstartuje otevřením trofejové a sportovní zóny. Dopolední část bude patřit zejména workshopům zaměřeným na sportovní výživu. Pro zájemce budou připravené odborné přednášky s renomovanými výživovými a nutričními terapeuty, mezi nimiž nebude chybět Jan Tobiška, Anna Štorková nebo Šárka Knížková, kteří se starají o výživu elitním českým sportovcům či sportovním oddílům. Přihlásit zdarma se můžete zde

Odpoledne se pak v centru dění ocitnou legendy českého fotbalu. V Praze se fanoušci budou moci setkat s Tomášem Ujfalušim a Vladimírem Šmicerem, v Ostravě pak s Markem Jankulovským a Janem Laštůvkou. Součástí setkání bude i autogramiáda a moderovaná diskuze s prostorem pro otázky návštěvníků.

„V obou městech vytvoříme jedinečný fotbalový festival, kde se propojí sport, komunita a emoce. Věříme, že se nám podaří nadchnout nejen fotbalové fanoušky, ale i celé rodiny, které si přijdou vyzkoušet sport v zábavné formě,“ doplňuje David Jelínek, Project leader Decathlon x UEFA - Víkend s trofejemi.

Trofeje a české stopy v evropských pohárech

Trofej Evropské konferenční ligy mohlo české publikum naposledy vidět v červnu 2023, kdy se finále soutěže odehrálo v Praze na stadionu Eden. Před samotným zápasem byl pohár vystavený v centru města na Náměstí Jana Palacha u Rudolfina. Triumf tehdy slavil londýnský West Ham United FC s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem.

Trofej Evropské ligy (dříve Pohár UEFA) byla v Česku v létě roce 2013. Právě v této soutěži slavila řada českých fotbalistů významné úspěchy. Pohár vybojovali například v roce 1997 Radoslav Látal a Jiří Němec se Schalke 04, o čtyři roky později Patrik Berger a Vladimír Šmicer s Liverpoolem, Tomáš Ujfaluši s Atléticem Madrid v roce 2010, nebo Petr Čech v roce 2013 s Chelsea.

 

O společnosti Decathlon: 

Decathlon je globální multispecializovaná sportovní značka pro začátečníky i vrcholové sportovce. Celkově má po celém světě více než 1 700 poboček, zaměstnává 100 000 lidí a jeho týmy pracují již od roku 1976 na naplnění ambice: Sport dostupný všem, s cílem pomoci jim být zdravějšími a šťastnějšími v udržitelné budoucnosti. V České republice má společnost 27 prodejen a přes 1 500 zaměstnanců. 

 

 

Zdroj: Decathlon

 

 

